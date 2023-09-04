40+ остряков, которые глаголом жгут сердца людей. Да так, что мало не покажется
Чтобы поднять настроение и отвлечься от бытовой суеты, мы частенько ныряем в пучину интернет-юмора. Подлинные жемчужины порой кроются не столько в прикольных постах или вовремя снятых кадрах, а в комментариях к ним. Мы уверены, что герои этой подборки могут украсить собой золотой фонд комментариев.
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Для создания этого материала был использован источник: kamaz987 / Pikabu
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Но не только комментарии дарят улыбку и положительные эмоции. Порой в простых переписках с близкими или просто знакомыми людьми кипят такие страсти, что сценаристам мыльных опер и не снилось.
Фото на превью anna_shubina / Twitter, nik_aragua / Twitter
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