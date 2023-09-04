40+ остряков, которые глаголом жгут сердца людей. Да так, что мало не покажется

Чтобы поднять настроение и отвлечься от бытовой суеты, мы частенько ныряем в пучину интернет-юмора. Подлинные жемчужины порой кроются не столько в прикольных постах или вовремя снятых кадрах, а в комментариях к ним. Мы уверены, что герои этой подборки могут украсить собой золотой фонд комментариев.