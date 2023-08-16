40+ уморительных твитов от людей, у которых ирония — второе имя

Ожидание и реальность — две совершенно разные вещи, и жизнь не устает доказывать это. Кто-то злится, столкнувшись с несоответствием своим желаниям, ну а герои нашей подборки не только относятся к этому с иронией, но и не забывают вовремя выложить в сеть соответствующий твит.