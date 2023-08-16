40+ уморительных твитов от людей, у которых ирония — второе имя
Ожидание и реальность — две совершенно разные вещи, и жизнь не устает доказывать это. Кто-то злится, столкнувшись с несоответствием своим желаниям, ну а герои нашей подборки не только относятся к этому с иронией, но и не забывают вовремя выложить в сеть соответствующий твит.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Wildwildworld / Pikabu
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Юмор помогает справиться с любой проблемой, поэтому отчаянные оптимисты лишь улыбаются трудностям в лицо и строчат искрометные твиты. Себе и нам на радость.
Фото на превью treschenko24 / Twitter
AdMe/Народное творчество/40+ уморительных твитов от людей, у которых ирония — второе имя
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