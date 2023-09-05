40+ ярких переписок, которые было просто преступлением не выложить в сеть
День без переписки представить ну очень сложно. В них мы обсуждаем деловые вопросы, общаемся в родительских или домовых чатах и просто болтаем с друзьями и родными. Вот только иногда диалог поворачивает совсем уж в неожиданное русло. Скрывать такие ироничные опусы от общественности ну никак нельзя.
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«Устроился на работу, целый год сдавал деньги на дни рождения коллегам. За 2 дня до моего дня рождения прислали вот такое сообщение в рабочий чат».
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«Вот сколько было уже написано про школьные чаты, меня это как-то стороной обходило. Но не сегодня».
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Веселые ситуации могут возникнуть в любой переписке. И причин тому масса: недопонимание между собеседниками, характер визави или ваш, курьезное стечение обстоятельств. Как бы то ни было, такие случаи обеспечивают отличное настроение на весь день.