40 жизненных твитов, под которыми подпишется каждая женщина
Женские будни наполнены испытаниями. Домашние дела, рабочие задачи, посиделки с подругами или поход по магазинам — подвоха можно ожидать с любой стороны. В такие моменты так и тянет высказаться. А если добавить туда щепотку иронии и остроумия, можно снискать солидарность женской половины интернета. Потому что подобные истории нет-нет, да хоть раз случались у каждой дамы.
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Веселья в жизнь может добавить и обычная переписка в родительском чате. Хранить такое в тайне просто невозможно!
AdMe/Народное творчество/40 жизненных твитов, под которыми подпишется каждая женщина
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