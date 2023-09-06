40 жизненных твитов, под которыми подпишется каждая женщина

Женские будни наполнены испытаниями. Домашние дела, рабочие задачи, посиделки с подругами или поход по магазинам — подвоха можно ожидать с любой стороны. В такие моменты так и тянет высказаться. А если добавить туда щепотку иронии и остроумия, можно снискать солидарность женской половины интернета. Потому что подобные истории нет-нет, да хоть раз случались у каждой дамы.