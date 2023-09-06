42 человека, которые в этот день были готовы ко всему, но только не к такому повороту

Бывают дни, когда из рук валится все: то крышка от любимой кастрюли испортится, то одежда рвется в самом неподходящем месте аккурат перед важным мероприятием. Ну а если невезение подстерегло в самолете, этот полет запомнится на годы вперед. Но герои нашей подборки не стали унывать, ведь им хватило смелости и мужества выложить примеры таких фиаско в сеть на потеху всем.

«Я была так рада получить первые яйца от наших недавно приобретенных кур. Но, разбив одно яйцо, обнаружила нечто монструозное»

«Вот какой обед мне принесли во время полета, за который я заплатил $ 1 000. Из плюсов: он был теплый»

«Мне сильно захотелось печенья, и вот что я обнаружила. Я замужем за монстром!»

«Соседка сидела так на протяжении всего полета. Про запах молчу»

«Мой ребенок съел все мороженое, а затем наполнил упаковку водой и заморозил, чтобы я думала, что мороженое-то есть»

«Что может быть хуже в самолете, чем „ароматные“ ноги соседа? А вот что. Нам лететь 9 часов»

«Жена сегодня купила духи, и, оказалось, я ей купил такие же в подарок»

«В таком виде подруга получила свой чемодан после сегодняшнего рейса»

«Впервые использовала свою новую духовку. А у нее внезапно лопнуло стекло»

«Вот что оставили после себя люди, сидевшие передо мной. Полет длился 14 часов, но это не оправдание такому свинству»

«Телефон был куплен в 10 утра, а через 3 часа случилось это»

«Стюардесса несколько раз подходила и настаивала на том, чтобы мой сын „выключил свое устройство“»

«Испортил крышку кастрюли из нержавеющей стали, включив не ту индукционную горелку»

«Меня ждут 12 часов полета рядом с человеком, который скупил пол-аптеки и никак не может перестать кашлять»

«Мои брюки порвались за 45 минут до свадебной церемонии»

«У меня аллергия на яйца. Вот что мне принесли на обед в самолете. Кто не понял, это омлет»

«Без орехов. Без яиц. Без кунжута».

«Моя машина несколько месяцев была у родственников. Когда я вернулся за ней, то обнаружил это в багажнике»

«Мое кресло в самолете оказалось сломано. Лететь 9 часов. Стюардесса попросила меня пересесть к женщине, рядом с которой было 2 свободных места»

«А эта дама сказала мне, чтобы я не садился рядом, так как ей нужно поспать. Я немного посидел, потом отлучился в туалет и по возвращении увидел это».

Девушка несла в руках еду и пыталась удержать дверь. В итоге она опоздала на поезд. А вот ее ужин — нет

«Дети, которые сидели передо мной в самолете, оставили после себя бардак. Мы сказали об этом их родителям, а те лишь пожали плечами»

«И добавили, мол, все в порядке, а все это им больше не нужно».

«Мой котяра скинул флакон духов на крышку унитаза и разбил ее»

«Этому папе с дочкой стюардессы не сказали ни слова. Я летел бизнес-классом, на секундочку»

«Только что пришел мой новый купальник. Сделать возврат невозможно»

«Кто-то на предыдущем рейсе прилепил жвачку под подлокотник»

«Пришел в дорогой дайвинг-клуб и заказал бургер. В итоге мне принесли это. Я не смог его съесть»

«Вид с моего кресла во время 5-часового перелета»

«Только установил новый телек. Кажется, на пути к нам с ним что-то случилось»

«В таком виде мне выдали после полета сумку с детскими вещами. Там было в том числе и замороженное грудное молоко, которое я заранее сцедила. Оно, конечно, испортилось»

«И теперь я не могу получить компенсацию за все, что было в сумке».

«Это не то, что я рассчитывал получить от лаймового дерева»

«Моя сестра проплакала все утро из-за потерянного кольца. Я мыл посуду и услышал какой-то звук. Оказалось, он доносился из измельчителя»

«Заклинило дверь туалета, и началась операция по освобождению отца, который был там заперт»

«В кресле на моем рейсе был сломан USB-порт, а экран завис на объявлении для пассажиров. И так продолжалось все 4 часа полета»

Этот завтрак в отеле стоит $ 19,3

Женщина бросила свой поднос с едой посреди прохода в самолете

«Как будто бы до этого я и так не опаздывал на работу»

«Вот в каком состоянии я обнаружил свой велосипед сегодня утром»

«Не до конца проснулся и взял на обед сырой бекон вместо пиццы»

«Мое место у окна во время 7-часового перелета»

«Забыл вчера банку колы в морозильнике. Громкое „Бам!“ и выбитая дверца — так себе начало утра»

«Сначала я обрадовался тому, что во время 10-часового перелета в моем ряду никто не сидел. А потом произошло это»

«Что за день! Утром сломалась машина, пришлось вызывать эвакуатор. А по возвращении домой обнаружил, что потолок взял да и обрушился прямо на пол»

«Я не ждал чего-то умопомрачительного от самолетной еды, но не понимаю, как авиакомпании не стесняются брать за это $ 10»