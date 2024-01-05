7 незамысловатых блюд из детства, за каждым из которых — история для анекдота
Иногда стоит лишь подумать о каком-то блюде из детства, и мысленно переносишься на много лет назад, вспоминаешь Новый год, к которому мама готовила холодец или селедку под шубой. Или о том, чем обернулась попытка сварить сгущенку самостоятельно. У героев сегодняшней статьи нашлось немало эпичных историй, связанных с самой обычной едой. А в бонусе — откровения пользователей о блюде, которое когда-то почти в обязательном порядке входило в меню детских садиков.
Борщ
- В детстве я не ела из супов ничего, кроме борща. Так эта великая женщина — моя мама — догадалась в тарелку с любым супом добавлять ложку томатной пасты. Красный? Красный! Значит, борщ, ешь! © SvetKostr / Pikabu
- Тоже не ел ни один суп, кроме борща. Потому что лук не любил, мне он в супе очень не нравился. Аргументы мамы о том, что «смотри, в борще еще больше лука, просто его не видно», на меня не действовали. Потом вырос и понял, что дело не в луке. Он, вот ведь открытие, и в яичницу и в картошечку жареную хорош. Оказывается, мама готовила очень невкусные супы. © Liveor / Pikabu
- Лет 8 назад зимой послала мужа за ингредиентами для борща, среди которых была и капуста. Тот вернулся домой и дико ругался на капусту из супермаркета — вся какая-то легкая, хлипкая, да еще и дорогая. Но чего делать — куплено, значит, готовим. Нарезала я эту вялую капусту, сварила борщ. Едим и понимаем, что что-то не то. Смотрю в чек, а там ... Так мы узнали о существовании салата Айсберг. © LeromoN / Pikabu
Селедка под шубой
- Были мы студентами. Рядом с общежитием была кулинария, и нашли мы там вкуснейший и дешевый салат под названием «Шуба». Пришли в общагу и вдруг обнаружили, что селедки-то там нет и в помине. Огорчились и пошли в магазинчик справедливость восстанавливать. А продавец на нас смотрит и вежливо так: салат называется «шуба», а не «сельдь под шубой», как мы того ждали, так что селедки нам никто и не обещал. Даже спорить не стали, маркетологи возле общежитий самые суровые, плюс урок на всю жизнь, спасибо! © LastJesus / Pikabu
- Дело было в детстве. Как-то мы с родителями и друзьями семьи отдыхали на природе рядом с домом. Отправили меня за салатом, сказав: «Сходи, принеси салат под шубой». Прихожу домой, а там в прихожей шуба висит. Ну я взял и под нее заглянул: салата нет. Возвращаюсь и говорю, мол, под шубой нет никакого салата. Теперь каждый раз, когда встречаемся, мне это вспоминают и ржут. © Flub4eg / Pikabu
Чайный гриб
- Всегда с презрением смотрел на эту «медузу» на балконе. Но однажды попробовал комбучу и сказал про себя: «Что за чудо!» Через полгода мне рассказали, что это чайный гриб. Вот она, сила маркетинга. © mishanrnm / Pikabu
- Всегда боялась этого гриба в детстве, но напиток из него очень вкусный. Раньше обычно у всех на кухне была банка с квасом (закваской) и банка с грибом, у них были завязаны марлей горлышки, наверное, чтобы гриб не сбежал. Как его мыли или делили, не помню, не видела ни разу, наверное, мама просто выкидывала, когда становился слишком большим. © Unknown author / Pikabu
Квас
- У меня есть лайфхак от бабушки. Когда в детстве просил газировку, бабуля добавляла немного сахара и соды в стакан с квасом, он прикольно пенился и шипел, мы были в восторге. © Pashasiz / Pikabu
- С возрастом я стал замечать, что квас квасу рознь. Домашний — белый, кислый, с приятными пузырьками на языке. Из бочки продают красный, сладкий, даже приторный иногда. Бабушка моего друга детства владела секретом изготовления желтого кваса, в меру сладкого, со все той же кислинкой от изюма — экзотика, одним словом. © rualexgree / Pikabu
- В детстве кто-то хотел стать космонавтом, кто-то певицей или актрисой. В общем, у всех были нормальные мечты. Я же мечтала сначала стать продавщицей кваса, так как очень любила его и думала, что буду пить его бесплатно. А затем я захотела стать водителем мусоровоза, так как нравилось, как они вытряхивают мусор из баков. © Подслушано / Ideer
Холодец
- 10 лет назад я познакомился с девушкой, и закрутились отношения. В один из вечеров я забежал к ней. Наутро дико хотел есть. Открывает моя избранница холодильник, и все, что там есть, — это огромная плошка маминого холодца. Я сел в трусах за стол и жевал холодец. Признаюсь, я его никогда не любил, но в этот раз лопал за обе щеки. А девушка отправилась в душ. Когда я услышал, что она закончила принимать душ, то громко сказал, что этот холодец — самое прекрасное блюдо, что я ел в своей жизни. А когда повернулся, рядом со мной стояла довольная мама девушки. Вот так и познакомились. А девушка стала в дальнейшем моей супругой, 7 лет уже в браке. © hessartemiy / Pikabu
- Мама всегда на Новый год варила холодец. А я обгладывала косточки. Традиция. Мама всегда вспоминала, как ее маленькую, 5-го ребенка, мама звала на самое вкусное — обгладывать косточки. И мы ходили в гости и радовали друзей вкусным холодцом. Мой муж и сын холодец не понимают и не едят. © Ketbest / Pikabu
Истории о новогодних традициях в разных странах можно почитать здесь.
Вареная сгущенка
- Решили с братом сварить сгущенку. Поставили на плиту, а сами пошли гулять. Возвращаемся через 5-6 часов, а дома — мама дорогая! Вся кухня в сгущенке! Мы с братом — щетки в руки и как давай драить. Все оттерли до прихода мамы с папой, даже потолок. А спалились мы просто: родители удивились идеальной чистоте кухни. Папа стал искать, а кто ищет, то всегда найдет... Одна капля повисла на подоконнике. Эх. © KRYZHiK / Pikabu
- История повторилась... Сегодня, как и примерно 15 лет назад, у меня получилась отличная вареная сгущенка! Ее попробовали все.... Пол, потолок, обои, гарнитур, кухонный уголок, плита, кафель, раковина! © Подслушано / Ideer
- В детстве бабушка напекла орешков с вареной сгущенкой — кастрюлю литров на 40 на 3 детей. Я оказался в опасной близости с кастрюлей наедине и заточил где-то половину. Это был единственный раз за жизнь, когда мне было плохо от сладкого. Орешки я тоже ел первый и единственный раз. © dncmac / Pikabu
Бонус: молочный суп
- Я обожала молочный суп, просила маму даже готовить его дома, ела как не в себя, он казался лучше всяких борщей и куриных бульонов. Но сейчас, я как представлю сладкие макароны в молоке, меня аж передергивает. Дайте мне лучше двойную порцию солянки. © darii.volk / Pikabu
- Деревня. Лето. Гуляешь босиком по улице, пока не стемнеет, кожа от прохлады покрывается пупырками. Наконец, бабушка зовет домой. На кухне дымится молочный суп и так тепло. Когда доедаешь, идешь мыть ноги в холодной воде в тазике. А потом спать. Приятное чувство усталости и гудение в ногах. Засыпаешь мгновенно. Так хочется туда опять вернуться... © Подслушано / Indeer
Мы собрали здесь фото неоднозначных сладостей и продуктов со всего мира, таких, как мороженое с лобстером или со вкусом лапши. А в этой подборке можно увидеть крутые торты, которые даже рука резать не поднимется.
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