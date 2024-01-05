7 незамысловатых блюд из детства, за каждым из которых — история для анекдота

Иногда стоит лишь подумать о каком-то блюде из детства, и мысленно переносишься на много лет назад, вспоминаешь Новый год, к которому мама готовила холодец или селедку под шубой. Или о том, чем обернулась попытка сварить сгущенку самостоятельно. У героев сегодняшней статьи нашлось немало эпичных историй, связанных с самой обычной едой. А в бонусе — откровения пользователей о блюде, которое когда-то почти в обязательном порядке входило в меню детских садиков.