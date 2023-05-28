9 моделей украшений, которые самое время достать из шкатулки, чтобы гордо в них щеголять

Мода на драгоценности столь же непостоянна и изменчива, как любые другие тренды. Иногда даже такая неувядающая классика, как изящные золотые кольца или нитки благородного жемчуга, теряют свою актуальность. Не стоит печалиться: эти веяния обязательно вернутся спустя время. А пока можно перетряхнуть свою копилку с украшениями, чтобы подобрать наиболее уместные варианты.

1. Серьги с цветочными элементами

Тяжелые серьги в форме колец были довольно популярны в 2016 году. Спустя несколько лет сердца женщин завоевали сложные конструкции с подвесками и скульптурные варианты. Сейчас же на пике популярности оказались изделия с цветочными элементами.

2. Колье в виде крупных цветов

0000466 / Reporter / East News , Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Массивные колье, инкрустированные камнями, пайетками и вышивками, можно было увидеть на многих торжественных мероприятиях в 2012 году. Сегодня же для выхода в свет женщины обычно выбирают изделия в виде цветов с крупными камнями и бисером.

3. Массивные цепи

Ожерелья, кольца и браслеты из потускневшего серебра можно было увидеть повсюду в 2016 году. Но сейчас их гораздо сложнее сочетать с модной одеждой. Стоит обратить внимание на изделия из гладкого и блестящего металла, выполненные в скрученных и волнистых формах, а также на массивные цепи.

4. Жемчуг необычной формы

Изделия из жемчуга никогда не теряют популярность. Но классическую нить сейчас стоит заменить на изделия из барочного жемчуга. Такие драгоценности не похожи на привычные нам идеальные кругляшки: они обладают разной формой и размером. Такими жемчужинами украшают браслеты, цепочки, кольца и серьги.

На самом деле модные тренды не появляются из ниоткуда: порой к их возникновению причастны мы сами.

5. Браслеты-манжеты

Несколько лет назад особой любовью пользовались браслеты, украшенные различными подвесками, или же целые комплекты, состоящие из таких изделий разной формы и цвета и изготовленные из всевозможных материалов. Сейчас же прослеживается тенденция к минимализму и на подиумах вновь сияют тяжелые браслеты-манжеты.

6. Многослойные кольца и браслеты

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

После того как Энн Хэтэуэй появилась на одном из мероприятий в браслете, соединенном тонкими цепочками с кольцами, данное украшение обрело популярность. Необычный образ вдохновил многих дизайнеров на создание похожих моделей. Но сейчас вместо такой сложной конструкции женщины обычно носят многослойные браслеты и кольца.

7. Украшения с логотипами

ChinaImages / Depositphotos

Многие новые тенденции в моде — это просто хорошо забытые тренды. Украшения, использующие «слова-эмоции», были особенно популярны в 2013 году и придавали повседневному образу некоторую дерзость. Сейчас распространена логомания, поэтому цепочки и браслеты, украшенные логотипами, вновь штурмуют подиумы.

8. Изделия из золота и серебра

Правило, диктующее запрет на ношение серебра с золотом, уже устарело. Сегодня можно спокойно экспериментировать, смешивая различные драгоценные металлы. Не стоит забывать о балансе: размер, тематика, общий оттенок металлов. Например, при наслоении цепочек стоит выбирать цепи разной длины, чтобы они не спутывались.

9. Тяжелые перстни

Изящные кольца или, напротив, украшения с излишне лаконичным дизайном — это тенденция, которая плавно перетекает из года в год, но часто такие изделия не слишком отличаются друг от друга. Сегодня же доминирует мода на разнообразные массивные украшения, и среди таковых появляются перстни. Прошли те времена, когда они предназначались исключительно для представителей аристократии и были наполнены особой символикой и смыслом. В этом сезоне такие украшения становятся стильным дополнением, которое может носить каждый.