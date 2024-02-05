9 женщин, которые попали к фее красоты, и еще 9, которые угодили прямо в лапы к лешему

Направляясь в салон красоты, никогда нельзя знать наверняка, изуродуют там тебя или превратят в королеву. Причем ни отзывы, ни высокий или низкий ценник иной раз не гарантируют вообще ничего. Вот и приходится надеяться на удачу и верить, что мастер окажется настоящим профессионалом. Некоторые посетители срывают джекпот, а другие уходят домой с разочарованием и бесценным опытом.

1. «Не могу поверить, что ушла из салона с этим на ногтях»

Подай на них в суд! © sashikku / Reddit

2. «Мне сделали лучшую стрижку в жизни»

3. «Кто-нибудь, скажите, что все не так плохо»

4. «Мой стилист превзошла себя!»

5. «Я драматизирую или ногти немного толстоваты?»

6. «Я считаю, что это стоило каждой потраченной копейки!»

7. «Я показала мастеру пример того, что хочу. Чем она в итоге вдохновлялось, вообще не понимаю»

8. «Подстригла волосы и впервые сделала балаяж. Я в восторге!»

9. «Это совершенно не то, что я хотела. Но по крайней мере цвет симпатичный»

10. «Я чувствую себя такой уверенной и смелой!»

11. «А я хотела теплый блонд. В итоге получила это»

12. «Мне 52 и я впервые решила сделать татуаж бровей»

13. «Не смогла попасть к своему мастеру и записалась к другому. Вот что он натворил с моими ногтями!»

14. «Мы с мастером продумывали дизайн несколько часов. Но оно того стоило!»

15. «Мама сказала, что если я хочу новую шикарную прическу, надо идти к профессионалу. Я так и сделала, вот результат»

16. «Нарисовала эскиз маникюра и показала мастеру. Вот что она сотворила!»

К несчастью многих женщин, не все мастера маникюра такие крутые профессионалы.

17. «Хотите — верьте, хотите — нет, но это сделал мастер с опытом более 27 лет»