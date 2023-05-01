9 звезд, которые сделали модные бьюти-процедуры и горько пожалели об этом

Знаменитости — люди публичные, внешность для них является еще и рабочим инструментом. Поэтому немудрено, что некоторые из них постоянно ходят к косметологам и даже обращаются к пластическим хирургам. Но не всегда ожидания селебрити оправдываются. Вот мы и решили узнать, о каких «улучшениях» звездные дивы впоследствии пожалели.

Мелани Гриффит

, © WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo , Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East NewsGilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Мелани рассказала, что не осознавала, насколько сильно ее лицо изменили пластические операции и филлеры. Когда уже люди стали задаваться вопросом, что же она с собой такое сотворила, внутри у нее что-то щелкнуло. Она обратилась к другому врачу и попросила «растворить всю эту гадость». Звезда надеется, что теперь выглядит лучше.

Блэк Чайна

Invision / Invision / East News

Модель и светская львица признает, что делала пластические операции. К примеру, она прошла через липосакцию, вставляла импланты в ягодицы и не раз увеличивала грудь. Но в какой-то момент она поняла, что перестаралась и уже прошла этот этап бесконечных «улучшений». Девушка изменила свою жизнь и осознала, что хочет избавиться от всех «трансформаций». В марте 2023 года Блэк уменьшила грудь и ягодицы, а потом и удалила все филлеры из лица — из щек, челюсти и губ. Она призналась, что это было лучшее решение в ее жизни.

Мина Сувари

MARYANNAKIS DEMIS / SIPA / EAST NEWS

В своей книге Мина рассказала, что увеличила грудь, оправдывая это тем, что платья будут лучше на ней сидеть. В то время она чувствовала, что обязана что-то изменить в себе, и постоянно искала одобрения других людей. Спустя время она осознала, что просто хочет быть самой собой и не даже может понять, зачем вообще делала операцию. Актриса вернулась к врачу и удалила импланты.

Эми Шумер

Charles Sykes / Invision / East News

Актриса рассказала, что однажды сделала инъекции филлеров в скулы и сразу же пожалела — по ее словам, она выглядела как Малефисента. Звезда порадовалась, что филлеры можно растворить, и убрала их в декабре 2021 года.

Шэрон Осборн

До той самой подтяжки.

После.

Шэрон не раз пользовалась услугами пластических хирургов, но об одной процедуре она все же пожалела. В 2021 году она сделала подтяжку лица и, по ее словам, стала похожа на мумию и даже циклопа — ее глаза отличались друг от друга. Ее муж, Оззи Осборн, готов был заплатить любые деньги, чтобы исправить последствия. Но спустя время ее лицо восстановилось, и повторную операцию она делать не стала.

Иоланда Хадид

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Мама двух популярных моделей — Джиджи и Беллы Хадид — рассказала в соцсетях, что удалила грудные имплантаты, филлеры и ботокс. По ее мнению, все это ей было не нужно, а процедуры она делала только из-за влияния общества, которое было уверено, что именно так должна выглядеть привлекательная женщина. Она подчеркнула, что важно оставаться здоровой и тщательно взвешивать подобные решения. Кстати, грудные импланты она удалила еще в 2016 году, когда узнала, что в ее теле плавает силикон.

Кортни Кардашьян

Кортни пожалела о том, что увеличила грудь. В 2011 году она призналась, что раньше была милой, но ее заставили выглядеть определенным образом, и если бы можно было вернуться назад, то она бы не стала ложиться под нож. Также она добавила, что ей нравилось, как выглядела ее грудь до операции, и, в отличие от других членов ее семьи, она не поклонница пластической хирургии.

Мелисса Гилберт

CJ Contino / Everett Collection / EAST NEWS , ADMEDIA / SIPA / EAST NEWS

Звезда сериала «Маленький домик в прериях», которая прошла через пластику носа, груди, ботокс и филлеры, рассказала, что в попытках угнаться за молодостью оказалась словно белка в колесе. Она поняла, что несчастна и ей не нравится, как она выглядит. Актриса решила кардинально измениться, удалила импланты и перестала колоть ботокс. Сейчас она довольна тем, что стареет естественно и изящно.

Линда Евангелиста

Broadimage / EAST NEWS

Линда сделала CoolSculpting — процедуру, при которой жировые клетки уничтожают с помощью холода. Это полностью изменило жизнь популярной модели. После нее жир у Евангелисты стал только накапливаться, все те области, которые она хотела уменьшить, наоборот, увеличились. Линда стала одутловатой. Оказалось, у модели очень редкий побочный эффект, и теперь нельзя ничего исправить. Она исчезла из поля зрения на 5 лет. Но сейчас она больше не собирается прятаться, дает интервью и откровенно рассказывает о том, что с ней произошло, в попытках уберечь кого-нибудь от подобного.

Фото на превью Invision / Invision / East News