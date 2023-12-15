«А что такого?» Свекровь захотела устроить праздничный ужин, но чтобы невестка прислуживала за столом

Новый год — чудесный праздник, который принято проводить с самыми близкими: с семьей и друзьями. Так думала и героиня этой статьи, но оказалось, что у ее свежепреобретенных родственников другие планы. Они хотели, чтобы девушка прислуживала им во время рождественского ужина. Но обо всем по порядку.

Итак, вот что она написала: "Я совсем недавно вышла замуж. Новоиспеченные родственники сразу захотели приехать в наш город на Рождество и остановится в нашем новом доме. Еще они очень хотели куда-нибудь сходить, чтобы отметить. Ну, я предложила в таком случае устроить дома праздничный семейный ужин, да только они наотрез отказались. Ведь у свекрови уж был гениальный план.

Я недавно попала под сокращение, поэтому сейчас работаю официанткой. Не потрудившись даже поговорить со мной, свекровь узнала, в каком именно ресторане я тружусь, позвонила туда и заказала на Новый год стол для всей семьи. Ну как для всей — для всех, кроме меня. Ведь я должна была обслуживать их. Обо всем этом я узнала от мужа. Оказалось, она и шикарный подарок мне приготовила. Им станут чаевые и объедки с их стола. Я вежливо отказалась от такого заманчивого предложения.

Честно, это все было так неприятно, так оскорбительно. А главное, они никак не могли понять, чего это я отказалась. Было очень обидно, что меня просто исключили из семьи. Свекровь расстроилась, что я не поддержала ее идею. Она мне потом звонила, и я попыталась очертить свои личные границы, сказала, что ее предложение было просто неприемлемым. Муж меня поддержал. Вместе мы решили не приглашать никого, кто был совсем не против устроить семейный праздник без меня. Сейчас мы сосредоточились на создании рождественской атмосферы, которая будет позитивной, без стресса и драмы".

Людей в комментариях просто прорвало. Все они были возмущены поступком свекрови. А кто-то даже советовал девушке развестись с мужем. Это оскорбительно и грубо. Типа мы не хотим, чтобы ты нам готовила или была частью нашего праздника, но мы бы с удовольствием пришли к тебе на работу и попросили бы нас обслужить. Технически ты там с нами, но не можешь участвовать в разговоре и обязана быть вежливой, потому что это твоя работа. © fallingintopolkadots / Reddit

Семейный ужин, который специально запланировали в ваше рабочее время, чтобы вы присутствовали как персонал, а не член семьи. Просто фу. © mouse_attack / Reddit

Эти люди не любят и не уважают вас. И ваш муж тоже, если он не скажет родственникам, чтобы они катились куда подальше. Встаньте, расправьте плечи, не позволяйте так ужасно с собой обращаться. Знайте себе цену и требуйте уважения. © WanderGoldfinch / Reddit

Лично я бы позволила им идти куда хотят и праздновать где хотят и не стала бы приглашать их к себе домой. «Раз вам не хочется праздновать Рождество со мной, я не собираюсь праздновать с вами». © asecretnarwhal / Reddit

Они прямо говорят вам, что вы не член их семьи. Если бы вы приготовили для них еду дома, то они должны были бы взаимодействовать с вами как с равной. Не позволяй так с собой обращаться и лучше возьми на работе на этот день больничный. © myglasswasbigger / Reddit