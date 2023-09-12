Богатые родственники поставили женщине унизительные условия. Но если она откажется — потеряет огромные деньжищи

Одна девушка оказалась перед сложным выбором, ведь речь идет о благополучии ее ребенка. В жизнь мамы и сына вмешались влиятельные старшие родственники. На одной чаше весов — свобода и самоуважение, на другой — очень большие деньги. Не зная, что делать, героиня этой истории обратилась за советом к пользователям сети.

«Отец моего ребенка не хотел, чтобы сын появился на свет. Я забеременела в 24 года. С парнем мы встречались 5 лет, но, узнав эту новость, он сразу же слился. Но я родила одна», — так начала свою историю девушка, которая получила необычное предложение от несостоявшихся свекра и свекрови. И согласиться тошно, и отказаться сложно. «Мой бывший из неприлично богатой семьи. Но алименты пришлось выбивать через суд, — добавила мать-одиночка. — В суде мне пришлось доказывать отцовство. Из-за этой ситуации родители бывшего узнали о внуке. Они познакомились с моим сыном и, кажется, действительно полюбили его».

Несостоявшиеся свекр со свекровью заботились о внуке, дарили ему подарки на день рождения и Рождество. «Однажды они взяли меня и ребенка с собой в отпуск и даже помогли мне оплатить учебу, чтобы я смогла закончить высшее образование и не лезть в кредиты. В общем, не то, чтобы они мои фанаты, но отношения у нас были хорошие — до определенного момента», — поведала героиня истории.

«Три месяца назад отец моего сына ушел из жизни: несчастный случай. Мы с сыном присутствовали на похоронах. Провели неделю в этом городе, чтобы бабушка и дедушка могли пообщаться с внуком», — поделилась девушка. А дальше началось самое интересное: «Они подошли ко мне с предложением. Других детей и внуков у них нет. Их сыну было всего 28, они считали, у него было еще много времени, чтобы родить им законных наследников. Поэтому они никогда не задумывались о фамилии, которую носит мой сын. А теперь родители бывшего заявили мне: „Хочешь, чтобы твой ребенок получил наследство? Ты должна поменять его фамилию на нашу“. Я думаю, что это глупо. Он их единственный внук. Они откажут ему в наследстве из-за его фамилии?» — недоумевает девушка.

Героиня сказала родителям бывшего, что подумает об их предложении. Но сделала она это из вежливости. «На самом деле у меня и так неплохая жизнь. Мои родители меня очень поддерживают. А из-за всей этой истории с судом бывшему пришлось застраховать свою жизнь. Мой сын стал бенефициаром, страховая выплатит ему большую сумму. Хочу ли я, чтобы мой ребенок получил наследство от бабушки и дедушки? Да. Хочу ли я, чтобы он носил фамилию человека, который не желал его рождения, не виделся с ним и не любил его? Нет», — написала девушка. Она обсуждала ситуацию со своими друзьями и членами семьи. «Некоторые из них думают, что я веду себя тупо, отказываясь от таких денег для сына. „Они же богачи! А ты принимаешь решение, основываясь на эмоциях!“, — заявили друзья. А я думаю, что это они глупые, потому что думают, что деньги — единственное, что имеет значение», — считает героиня. Она еще не приняла окончательного решения и думает о том, как ей поступить.

А что же сторонние люди, пользователи интернета? Одни ратуют за то, чтобы согласиться: Посмотрите на это с такой точки зрения: это фамилия его бабушки и дедушки, которые действительно любят внука. Они даже дали вам денег на учебу. Не все родители стараются так для своих кровиночек. Скажите им, что вам некомфортно принимать такое решение. Пусть ваш сын подрастет и решит сам. © Ivyann1228 / Reddit

Фамилия — это просто буквы на бумаге. Уступите бабушке с дедушкой. Ваш сын все равно может сменить фамилию, у него будет выбор. А вот отказ от фамилии сейчас точно лишит его денег, которые изменят его жизнь. © Steakholder__ / Reddit

Что тут думать?! Деньги — это возможности, это безопасность. © OptimisticOctopus8 / Reddit Но есть и люди, которые понимают мать: Быть матерью-одиночкой и носить с сыном разные фамилии — это много проблем, в том числе бюрократического характера. Бабушка и дедушка об этом не подумали. Фамилия — это не просто бумажка. © Beth21286 / Reddit

Бабушка с дедушкой хотят отобрать у ребенка фамилию матери, которая любит его и каждый день заботится о нем. Как будто ее вклад в ребенка меньше, чем деньги богатой родни. Я надеюсь, что мальчик вырастет хорошим человеком благодаря своей матери, а не подаркам от деда и бабушки, которые появляются в жизни мальчика время от времени. © Stunning_Patience_78 / Reddit