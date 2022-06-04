«Я с детства ненавидела субботу». Честный текст о том, почему уборка для многих — это то еще наказание

«Ты, Петрова, тряпку неправильно выжимаешь, по-мужски. Никто тебя замуж не возьмет!» — ахнула математичка, когда увидела, как я мою полы в классе во время дежурства. И добавила, мол, повеселее все делать надо, с огоньком в глазах, а иначе работа спориться не будет и люди ко мне не потянутся. А я ни тогда, в 13 лет, ни сегодня, в свои 37, не понимаю, как улыбка влияет на чистоту пола и кто установил правила отжима тряпки. И, главное, почему я должна делать вид, будто этот процесс мне нравится.

Меня зовут Маша, и я уверена в том, что не любить уборку — это нормально и стыдиться тут нечего. И вместе с ADME решила порассуждать о том, откуда растут ноги у нашего особого отношения к наведению чистоты.

Я с детства ненавидела субботу. В этот день мы вставали в 7 утра и ни минутой позже, быстро завтракали и начинали наводить порядок. В этом процессе было много правил, которые мне непонятны до сих пор. Кажется, их суть состояла не в том, чтобы облегчить уборку, а в том, чтобы все задолбались.



Например, пыль необходимо было вытирать именно влажной тряпкой, создавая разводы на полках, а потом все перемывать. Мусор с ковра зачем-то нужно было смахивать мокрым веником, хотя дома был пылесос. И почему-то совершенно нельзя было сначала пропылесосить линолеум, а потом уже помыть. («Пол не пылесосят!» — утверждала мама.)

Наводить чистоту надо было «по-хорошему, а не абы как». Например, мытье пола было строго регламентировано: сначала опускаешь тряпку в ведро и, практически не выжимая, размазываешь пару литров воды по комнате. Потом выжатой досуха тряпкой собираешь всю эту «мокрость» обратно в ведро. Естественно, никакой швабры — она только для лодырей, не зря эту вещь «лентяйкой» зовут. На коленях пол тоже мыть нельзя, ведь в этом случае замуж точно не выйдешь. Только пятой точкой кверху, только хардкор.



И когда мои друзья с самого утра кричали с улицы: «Маша, выходи!», я точно знала, что раньше обеда уборка не закончится, хотя какой-то особой грязи в нашей скромной двушке не было. Сейчас я даже представить не могу, что там можно было драить каждую субботу по 5 часов. Но весь этот детский опыт сформировал у меня вполне конкретное представление об уборке: это трудно, долго, нелогично и противно (потому что все делается голыми руками, «перчатки — это баловство!»).

Но взрослые (мама, бабушка, учителя) почему-то все время внушали, что наведение порядка — это не просто моя прямая обязанность, потому что «ты же девочка», а еще и нечто такое, что я должна любить и делать с удовольствием. «Тебе ведь самой должно быть приятно ходить по чистому и не дышать пылью!» — восклицали они.



Чистоту все любят — тут даже спорить не буду. Но я до сих пор так и не поняла, как можно получать удовольствие от мытья пола и окон, от протирания пыли и чистки унитаза. Для меня это не те занятия, которые ценишь ради процесса, здесь важен результат. А те, кто кайфует от глажки белья или махания веником, кажутся мне сказочными персонажами, как розовые единороги. При этом есть ощущение, что выросло целое поколение детей, травмированных уборкой, а возможно, и не одно.

Меня с детства приобщали к труду, короче, уборка была практически на мне. Ненавижу уборку. Сейчас взрослая, зарабатываю достаточно, чтобы приглашать женщину, которая за меня все это делает. © Irene Swirg

У нас почему-то считалось уделом лентяек подметать пол в доме (пылесосов тогда в деревне не было). Чтобы не поднимать пыль веником, мыли пол сначала очень влажной тряпкой, потом затирали и собирали мокрый мусор сильно отжатой тряпкой. Полы, да, блестели. Но мыть их дважды?! Вот так и корячились. Даже теперь, когда сначала пылесошу, а потом один раз протираю пол влажной шваброй («Шваброй пол мыть? Нельзя! Только руками, враскоряку!»), меня не покидает чувство вины. © Вера Легчанова

Меня с 5 лет приставили к венику, с 12 к плите — готовила на всю семью и по праздникам накрывала стол для гостей. Очень удивляюсь, когда слышу, как кто-нибудь из знакомых говорит, что любит мыть посуду или уборка успокаивает. © Татьяна Васильева

Наш старенький пылесос «Тайфун» скончался, когда мне было лет 12. 7 лет я чистила ковер вручную, пока не переехала. Пылесос сразу как-то материализовался. Что это было? Намеренное издевательство? А генеральная уборка у нас была обычно перед Новым годом и весной. Если обычное еженедельное наведение чистоты должно было занимать не менее 3 часов, то генеральная уборка — «радость» на весь день. Ну а как же иначе? Сначала мать развозит грязь и орет, потом я переделываю, а затем переделываю еще раз. Съехала, и у меня начали рваться шаблоны. Оказалось, что уборка — это вообще не так страшно. Но несколько лет все равно продолжала сама себя истязать по привычке. © Маргарита Шмель / Яндекс.Дзен

Как и у комментаторов из сети, правила уборки впитались в мое сознание надолго. Когда я в 18 лет начала жить одна, тоже вставала по субботам ни свет ни заря и несколько часов драила квартиру. Только через пару лет меня «отпустило», и я поняла, что этот ритуал можно отменить, перенести на другой день или даже разок пропустить, особенно после появления робота-пылесоса.



Я так и не научилась любить уборку, но приняла ее как осознанную необходимость. Навожу ее под любимую музыку, тогда, когда мне удобно, со шваброй, перчатками и качественными чистящими средствами. Часть обязанностей передана мужу и сыну — да, они мужчины, но это же не значит, что у них лапки. А правильно — «по-женски» — отжимать тряпку я до сих пор так и не научилась.