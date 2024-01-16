Читатели ADME поведали, как однажды хотели встретить Новый год, но облом подкрался незаметно
В преддверии Нового года многие из нас хотят, чтобы праздник прошел с хорошим настроением и рядом с дорогими сердцу людьми. Разумеется, у кого-то все так и происходит. Однако есть те, кому новогодняя ночь оставила не самые хорошие воспоминания.
- Теперь я ненавижу Новый год! Спасибо за это мужу. Мне никогда не дарили подарков, а тут он стал интересоваться, какой телефон самый хороший, какой бы я взяла себе. Под бой курантов открываю пакет, а там термокружка. Обалдеть! И тут входная дверь открывается, и заходит его мама с сестрой. Живут они через дом. Сестра виснет на муже и благодарит его за подарок. Да, новенький телефон он купил ей. Она же студентка, нужно ее побаловать за то, что сессию закрыла. А мне и кружка сойдет.
- Встречали Новый год у меня дома большой компанией. Друзьям сказала, чтобы чувствовали себя как дома, мол, разрешаю делать все. В итоге они подпалили палас и скатерть бенгальскими огнями. Вся квартира была в дождике и конфетти. На утро решила я убрать всю эту красоту. Достаю свой пылесос, а у него сетевой шнур полностью оторван. В итоге чистила всю квартиру на коленках щеткой. © Оксана Панфилова
- Когда мне было лет 13, мои родители ушли праздновать к родственникам, а я осталась дома одна. Подруг, которых можно было бы позвать к себе, не было. Я разозлилась на родителей, ведь они оставили меня одну. Но я всю ночь ела сладости и смотрела фильмы. Не скажу, что был плохой праздник, но запомнился. Единственный «одинокий» Новый год в моей жизни. © Мария Денисюк / ADME
- Самый грустный Новый год был в детстве. Мы всей семьей отравились утром 31 декабря. И еще был случай, когда кто-то из домашних поссорился, мама психанула и разогнала всех спать в 10 вечера. А она сама говорит, что это самый лучший Новый год в ее жизни: никакой возни с готовкой и уборкой, никакого шума, и все выспались. © Нэс / ADME
- Как-то раз родители пошли 30 декабря на корпоратив, а после него им стало плохо. Мне было 13, сестре 15, мы поняли, что если сами все не сделаем, то Нового года не будет. Закупили продукты, приготовили стол. Все это время родители спали, периодически «общаясь» с унитазом. Кое-как в 11 вечера они сели за стол с потрепанным видом. Мы с сестрой оделись по-праздничному, но родителей это не особо заботило. Посидели они немного и пошли обратно спать. А мы с сестрой наблюдали в окно, как другие семьи веселятся. Уже столько лет прошло, а мне до сих пор обидно. © Владимир Усольцев
- У меня на Новый год всегда завышенные ожидания, а проходит праздник чаще всего так себе. 3 года назад я встречалась с парнем. Он поехал отмечать праздник к родителям, а я — с друзьями в горы. Сам по себе факт неприятный, но пережить можно. И вот он позвонил, поздравил меня, а спустя несколько минут перезванивает некая дамочка, представляется его девушкой и вопрошает, кто я такая, собственно. У нее он отмечал, а не у родителей. Как ни странно, после разговора с ней я просто выключила телефон и спокойно легла спать, пока мои друзья праздновали. Хотя чувства к тому чудаку были сильные, но в тот момент как отрезало все. © Бутербродик / ADME
- Я в полночь встретила Новый год с родителями и потом пошла на улицу увидеться с подружками. Мы тогда жили в 9-этажном доме, где на каждые две квартиры была одна небольшая прихожая. Мы всегда всю обувь оставляли там. И где-то через час после того, как я ушла, звонит мне мама и спрашивает, во что я обута. Вопрос меня очень удивил. А мама сказала что-то вроде: «Поздравляю, твои сапоги — это единственное, что у нас осталось из обуви, остальное кто-то стащил». Уже столько лет прошло, а я до сих пор помню те темно-зеленые сапоги, которые тогда на мне были. © Дарья Де Клерк
- В 2020 году муж был в командировке и не успел приехать. Так, по крайней мере, он сказал. Я вся на нервах проревела весь праздник, стараясь делать это незаметно для ребенка. А накануне 2021 года, в начале декабря, муж сказал мне, что уходит к другой. Естественно, настроения никакого не было. Я надеялась, что он хотя бы поздравит меня с праздником, но этого не случилось. И я сидела, уставившись в телевизор. Хорошо хоть, что ребенку подарили телефон, он был занят подарком, и я могла не улыбаться. От еще большего расстройства меня спас мужчина с сайта знакомств, куда я с горя забрела. Он просто болтал со мной, не давая упасть на дно отчаяния. И хоть у нас не было потом отношений, я до сих пор благодарна ему за слова поддержки. © Людмила Скворцова
- Несколько лет назад это было. Приперлись отмечать Новый год в другой город, хотели обстановку сменить. Квартирку сняли. Чтобы не возиться на микроскопической кухне, заказали доставку. Ждем в предвкушении, я какой-то салатик настрогала. И вот уже за 9 вечера, назначенное время доставки прошло. Заволновались. Тут муж обнаруживает, что ему отключили телефон. Курьер не смог дозвониться, поехал дальше развозить еду, и наш заказ уехал с концами. Пытались договориться, чтобы до нас потом все же доехали, пусть с остывшей едой. Не прокатило. Видимо, страшная запара была у доставки. В итоге праздновали с одним салатом, мандаринками и конфетами. © Hangover Unicorn / ADME
- Мы в молодости решили встретить Новый год у друзей. Еды наготовили и, конечно, весело отпраздновали. Но потом нам пришлось идти в плохую погоду домой. Муж засыпал, дочь хныкала, транспорт не ходил. Утром, проснувшись, все стали требовать еды. А ничего-то и нет. Все деньги были вложены в праздничный стол у друзей. До сих пор вспоминаю кучу еды, которая там осталась. Не от жадности, а от того, что можно было и немного себе на утро оставить. Больше такого, конечно, не было. Если и встречали Новый год с друзьями, то себе на обед и ужин тоже что-то оставляли. © Наталья Анатольевна
- Прошлый Новый год встречала в самолете. Может быть, с авиакомпанией не повезло, но вместо поздравлений капитана, угощений и веселых пассажиров были недобрые, порядком уставшие стюардессы, быстрый поздний и холодный ужин, за которым немедленно последовал отбой. Ну правда, на обычных ночных перелетах бывает веселее и живее, чем в новогоднюю ночь. Единственное, что расцветило это лежбище покоя и тоски, — яркие фейерверки, которые были видны во время полета над городами. © Schnatterinchen / ADME
- Я однажды встречала Новый год с сухариками и водой, потому что перед праздником у меня случилось жуткое обострение холецистита. Было очень грустно. Все домашние ели вкусности, а я лежала и на них смотрела. © Анастасия Зиновьева
- Меня пригласила к себе подруга, у нее собиралась компания человек из 20. Меня эта подруга хотела познакомить с одним парнем. Мы 30 декабря пошли на рынок закупаться продуктами, и у меня промокли ноги. 31 декабря — а у меня температура 39 °С, голова кружится, слабость, тошнота. Я до последнего хотела пойти на праздник, но осталась дома. А того парня, с которым меня хотела подруга познакомить, она свела с другой девушкой, и они потом поженились. © Nadia Koroleva
- Встречали Новый год тремя семьями, мы дружим всю жизнь. Было это в кризис, мне не заплатили ни рубля. Но клиент оказался порядочным и весь гонорар привез в виде красной икры, всего 15 коробок. Дочь была еще маленькая, ей подарок под елочку надо. И у всех дети. Остальным семьям повезло еще меньше в плане финансов. Решили мы икру продавать. Конечно, продали и себе оставили. На новогодний стол несли кто что мог. Закатки-закрутки, картошку из деревни мама передала, капусту квашеную. А хлеба был один батон белого и буханка черного. И эта проклятущая красная икра в нереальных количествах. Мы долго вспоминали эту икру, моя подруга до сих пор ее не ест. © Наталья Богатова
- 2016-й встречала в роддоме, родила 28 декабря. Но хуже всего то, что в новогоднюю ночь у меня забрали мою малышку и поместили под УФ-лампы, потому что у нее началась желтушка новорожденных. Проплакала всю новогоднюю ночь. © Татьяна Регида
- У сына аллергия с двухнедельного возраста, поэтому на новогоднем столе у меня было 3 блюда: отварная индейка, салат из зеленого яблока и банана, вода. Сын решил проснуться за 15 минут до Нового года, поэтому под бой курантов мы его укачивали. В итоге все уснули через 20 минут. © Melissa / ADME
- У меня была «чудесная» новогодняя ночь. Беременная я пошла в туалет и в темноте ударилась о ножку стула. Потом оказалось, что сломала палец. В итоге лежала и выла от боли всю новогоднюю ночь. © Shtusha Kutusha / ADME
К сожалению, даже такой яркий праздник, как Новый год, может оставить неприятные воспоминания. Однако не стоит забывать, что именно под Новый год случаются настоящие чудеса.
AdMe/Народное творчество/Читатели ADME поведали, как однажды хотели встретить Новый год, но облом подкрался незаметно
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