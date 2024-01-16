Читатели ADME поведали, как однажды хотели встретить Новый год, но облом подкрался незаметно

В преддверии Нового года многие из нас хотят, чтобы праздник прошел с хорошим настроением и рядом с дорогими сердцу людьми. Разумеется, у кого-то все так и происходит. Однако есть те, кому новогодняя ночь оставила не самые хорошие воспоминания.