Читатели ADME рассказали 20+ историй о жадности — сильной, как борец сумо, и тяжелой, как штанга
Пожалуй, каждый человек порой испытывает приступы жадности в той или иной мере. Но есть люди, у которых это состояние достигает поистине вселенских масштабов. И когда окружающие замечают, насколько у их знакомых или родственников оно велико, они приходят в недоумение, как вообще можно такими быть. Читатели ADME рассказали истории как раз о тех, кто постоянно пытается сэкономить или нажиться за чужой счет.
- Была беременна, а свекор ел фундук — мои любимые орехи. Попросила у него. Он засунул руку в пакет, достал сначала 5 штучек, потом решил, что для меня это слишком много, и дал только 3. А у него был целый килограмм! И он женщине, ждущей его внука, дал лишь 3 маленьких орешка. © Наталия Воднева
- Бывший парень (угадайте, почему бывший) как-то пригласил в гости к себе домой. Они живут втроем: он, брат и мама. Так вот, каждый ходит в туалет со своим рулоном туалетной бумаги. Мне парень по надобности выделил один «оторвыш» (бумага поделена пунктиром на «порции») и с улыбкой сказал: «Тебе, надеюсь, хватит. А если не всю намочишь, то и на второй раз останется». Я была в шоке. © Ирина Михайлова
- Коллега купила квартиру и заявила всем, что пригласит на новоселье только в том случае, если мы принесем по 2 тысячи каждый. Кстати, зарплата тогда составляла 7–8 тысяч. © Серена Джусупова
- У нас в доме жила бабушка, у которой ранее была хорошая работа. Последний раз видел ее в магазине, у нее в корзине лежала перловка, 2 грязные морковины и самый дешевый батон. Говорит, мол, сейчас приду, вкусную еду приготовлю, ничего больше не надо... Когда она умерла, приехал ее племянник. С участковым и 2 понятыми вскрыли ее квартиру. Там нашли пачку денег, тысяч 600. Племянник взял деньги и откланялся. На вопрос, не даст ли он часть из этих денег на похороны, сказал «нет». В итоге были организованы социальные похороны. © Алексей Шишков
- Знакомая пригласила в гости. В определенный момент я пошла в туалет, а там нет бумаги. Спросила про бумагу и услышала, что если человек правильно питается, то туалетная бумага ему не нужна. Мол, кошечки и собачки же не подтираются, а попки у них чистые. Я не стала напоминать, что кошечки и собачки у себя под хвостиками все вылизывают, но у меня слишком живое воображение... С правильно питающейся я больше не общалась. © Лазарева Наталья
- Мама с отцом были уже в разводе. У отца были огромные теплицы. Звонит он как-то мне, мол, Оля, приезжай за огурцами. Приехала, заходим в теплицу, а у него там стоит ведро с переросшими огурцами... Я ему сказала: «Папа, мы живем небогато, но с помойки не питаемся...» Он еще и возмутился моей неблагодарностью. © Ольга Остин
- Одна подруженция после любого приглашения на мероприятие начинает разыгрывать драму вселенского масштаба, мол, какая она бедная и как ей туго живется. Ей, конечно же, говорят, чтобы она приезжала просто так. В итоге лично мне ни на один день рождения она ничего не подарила, но это еще ладно. На свадьбу она даже цветочки не прикупила... Ходит в гости на общие посиделки всегда с пустыми руками. Зато каждые выходные тусуется в недешевых заведениях, в год раза 4 ездит на дорогие курорты. © Яна Романова
- Подруга пригласила меня в ресторан, хотя я была против. Она заказала самые дорогие блюда, а когда принесли счет, заявила, что у нее нет сейчас налички (тогда еще не было оплаты картами). Пришлось мне оплатить весь ужин. Деньги она, разумеется, не вернула. © Татьяна Ефремова-Мироненко
- Пошла с парнем (теперь уже бывшим) в кино. Он галантно купил нам билеты на премьеру. После кино он сказал мне: «Ты должна мне € 15». Хотел выглядеть джентльменом, а в итоге оказался асоциальной личностью. До сих пор дурно, ведь это был мой первый парень. © Valentina Gamm
- У моей приятельницы с мужем раздельное пользование деньгами. Раз в неделю они закупаются в магазине и делят все расходы пополам. И каждый раз муж не хочет платить за корм для кошки, так как кошку завела жена. © Анна Усикова
- Брат моей знакомой (он жил в городе) как-то попросил у нее ножовку. Та удивилась, мол, зачем. Ответ удивил: он купил новый диван, а старый надо распилить, чтобы с помойки никто себе не забрал. Оказалось, они еще, когда одежду выбрасывают, отрезают рукава и в разные пакеты кладут... Вот прям бесит людей мысль, что их вещи кто-то подберет. © Eila Sipponen
- Для меня примером скупердяйства был один знакомый, который воду в туалете смывал 1 раз в день. © Елена Николаенко
- Терпеть не могу скупердяев, просто отвращение вызывают. На моей бывшей работе как-то раз коллега собирал со всех по небольшой сумме на день рождения девушки-коллеги, а сам ничего не сдал. На вопрос «Почему?» возмутился и ответил, что он и так напрягался этим сбором, а сдать не может, так как у него ипотека. © Тамара Лагутина
- Знакома была с одной особой, которая работала на хорошей должности и много получала. При этом приходила ко мне, чтобы дома у себя не сидеть и не включать отопление, газ и свет. © Gunel Ravilova
- У меня бывший при разводе все прибрал к рукам. С пеной у рта отнимал вазочки и чайники. Был момент, когда я спросила: «К этому котелку претензий нет? Его купила и подарила нам моя бабушка». Он ответил: «Тогда я заберу от него крышку». И забрал... © Эля Каипова
- Мужик выкинул санки, детвора взяла погонять. Он их отобрал и снова на помойку отнес. Это ведь санки его дочери! Пусть на помойке валяются, но никто ими больше пользоваться не должен. © Оксана Цыганкова
- Уезжала наша подруга на ПМЖ в Германию. Коллеги захотели подарок ей на прощание купить, собрали деньги. Одна дама решила взять обязанность приобретения подарка на себя. Все согласились... Так та дама деньги забрала себе, а уезжающей подарила свою старую шкатулку — в разводах и с отвалившейся тканью внутри. © Елена Короткова
- Мой свекор очень ревностно следил за моими обновками и однажды за столом, где собралась вся семья, с очень серьезным видом сказал: «Раньше женщины были порядочные, они вещи носили, пока те не рассыплются, только потом новые покупали». © Александра Фаткулина
- На работе был корпоратив. Следующим утром смотрим видео с гулянки: все пляшут, а одна коллега, пританцовывая, еду себе в сумку со стола собрала и сразу ушла домой. © Анна Богдан
- Знакомая женила сына. На свадьбу меня не позвала, мол, только свои будут. А через 2 дня звонит: «Приезжай, много еды осталось, жалко, что пропадает. Только про подарок молодым не забудь!» Я не была готова к такому приглашению и отказалась. © Лазарева Наталья
- У меня был сотрудник, который никогда не скидывался ни на какие праздники. Зато потом под каким-либо предлогом приходил на вечеринку. Когда скидывались кому-нибудь на подарок, тоже не участвовал. А на 8 Марта своей жене дал денег на то, чтобы та продукты купила и на стол накрыла. Типа это и есть ее подарок на праздник. Фу, как жена с таким жлобом живет?! © Natalia Natali
Да, некоторые люди так сильно зацикливаются на экономии и чувстве меры, что постепенно превращаются в скупердяев. А с подобными персонажами, как известно, лишний раз не хочется пересекаться. Вот еще 20+ доказательств того, что человеческая жадность необъятна, как Тихий океан.
AdMe/Народное творчество/Читатели ADME рассказали 20+ историй о жадности — сильной, как борец сумо, и тяжелой, как штанга
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