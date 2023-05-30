Читатели ADME рассказали 20+ историй о жадности — сильной, как борец сумо, и тяжелой, как штанга

Пожалуй, каждый человек порой испытывает приступы жадности в той или иной мере. Но есть люди, у которых это состояние достигает поистине вселенских масштабов. И когда окружающие замечают, насколько у их знакомых или родственников оно велико, они приходят в недоумение, как вообще можно такими быть. Читатели ADME рассказали истории как раз о тех, кто постоянно пытается сэкономить или нажиться за чужой счет.