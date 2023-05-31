Читатели ADME рассказали, как пришли на собеседование с надеждой получить работу, а ушли с приступом недоумения

Проходить собеседование — это почти всегда стресс. Особенно когда в процессе интервью начинают задавать странные вопросы или просят выполнить что-то из ряда вон выходящее. Хотя некоторые люди даже в такие моменты не теряют спокойствия и с гордостью выходят из ситуации. Об этих и других подобных случаях на собеседованиях рассказали наши читатели.

А еще они поделились моментами, на которые стоит обратить внимание на собеседованиях, так как они явно говорят о том, что будущий начальник собирается выжать из вас все соки.

Однажды меня попросили заполнить анкету. Я тогда была еще студенткой. Позиция была какая-то непонятная, что-то связанное с рекламой. Была графа: напишите час и дату рождения. Написала. Не приняли меня. Видимо, по гороскопу, не подошла. © Индира Хаметчина

Я много лет назад проходила интервью в очень известной строительной компании. Первое собеседование, второе. На третьем мне предложили заполнить анкету, профтестирование, 8 листов. Я посмотрела все, удивилась. Последний вопрос был «Какими еще талантами и навыками вы обладаете, не относящимися к данной вакансии?» В моем окружении потом было много шуток по этому поводу, когда я рассказывала, что написала «умею укладывать парашют». Работу я в итоге получила, но сбежала через 3 недели. © Елена Полякова

Как-то на собеседовании мне нужно было построить башню из кубиков сахара и продать ее интервьюеру. Дали пару минут и когда сказали «время вышло», башня с грохотом развалилась. Терять было нечего и я стала продавать кирпичи. Работаю там уже 18 лет. © Ella Krupov

Была на собеседовании, где меня попросили нарисовать себя, дополнить фигурки, нарисованные в клеточках, и написать сочинение о ярком воспоминании из детства. Я что-то там нарисовала ради прикола, сочинение не стала писать. Ах да, я устраивалась на должность логиста (грузы возим). © Наталия Никишева

Пошли с подругой устраиваться на должности кассиров. Ее взяли, меня — нет, так как у меня слишком умное лицо. © Александра Байсеитова

В одной небольшой частной конторе начальница бегло взглянула на мои документы, познакомила с главбухом и грозно предупредила, что зарплату самим не брать, она сама выдаст, когда и сколько посчитает нужным. Спросила, все ли мне понятно, и поспешно выпроводила из кабинета. Я поняла, что работать там не буду. Но на следующее утро (была суббота) она позвонила и стала кричать, что уже пять минут девятого, а меня нет на рабочем месте, что я буду платить штраф за опоздание и т. д. Мне показалось, что эта женщина не совсем здорова, и я просто положила трубку. © Olga Nikolaevna

Был еще случай. Последним этапом собеседования был разговор с директором одной фирмы. Не успела я поздороваться, как он, даже не взглянув на мои документы, заявил, что в его офисе все девушки должны носить юбки выше колен (и чем выше, тем лучше). Я вздохнула и молча ушла. А через некоторое время мне позвонили оттуда и сказали, что я не принята. Потому что не попрощалась с директором. © Olga Nikolaevna

Когда ходила на интервью на вакансию «няня» (в семью), распиналалась, какая я хорошая, что умею, по каким методикам работаю, предоставляю референсы, рассказываю, как я люблю детей и так далее. И в конце слышала вопрос: «А что вы можете дать моему ребенку?» Всегда хотелось ответить «Вашему? Ничего!» © Тамара Сурина

Самый нелепый вопрос на собеседовании звучал так: «Как вы относитесь к тому, чтобы брать работу на дом?» Я — ассистент стоматолога. Собеседование проходило на место в хирургический стационар, в операционный блок. © Vida Vegienė

Будучи студенткой института, я подрабатывала с подругой в учебном корпусе уборщицей. Были соответствующие записи в трудовой книжке. После института меня не приняли на одно предприятие, главный инженер сказал, что у меня плохая трудовая книжка. На другом предприятии сразу взяли на работу, сказали: «Видно, что трудолюбивая». © Элла Цой

Мне как-то прислали приглашение на собеседование и 3 анкеты на 35, 75 и 115 вопросов, на которые нужно было ответить. © Алла Августинович

Посадили напротив окна, а у меня повышенная чувствительность на свет, и я видела только черную фигуру того, кто меня нанимал. Сказала, что чувствую себя как на допросе, встала и ушла, даже не дожидаясь начала интервью. © Анна Робинсон

Было собеседование на котором HR в один момент начал говорить о том, как нелегко сейчас людям моей специальности и как все плохо в нашей отрасли. Наверное, я должна была проникнуться и потом, в случае чего, согласиться на любые условия. Ушла оттуда и через неделю вообще без проблем устроилась в компанию на нужную мне вакансию с нужной зарплатой. © Анна Просвиркина

На вопрос о размере зарплаты в объявлении ответили, что это только после испытательного срока. Проработав несколько недель, я узнала, что такую сумму вообще никто из сотрудников ни разу не получал. Нужно было уходить сразу после собеседования. © Caterina Hordiyko

Больше всего меня повеселил вопрос НR-специалиста, когда я пришла в одну крупную клининговую компанию на позицию менеджера: «Какая оценка была у вас по физике в школе?». Мне на тот момент было 40 лет. Что они хотели обо мне узнать? © Валерия Арно

«А квартира у вас своя?» © Nadiko Erentsenova

Меня не взяли на работу, потому что экономические и финансовые термины объясняла своими словами, а не цитировала из словаря. С удивлением заявила, что свои слова лучше, так как доказывают, что я действительно понимаю, о чем говорю. Ответили, что директор только закончил какие-то курсы, на которых выучил словарь наизусть. © Ольга Михайлова

Позвонила работодатель, пригласила на собеседование в другой город. Но сначала вкратце по телефону рассказала какие у мея будут обязанности. Договорились на определенное время. Приехала и мне говорят: «Извините, мы уже взяли другого человека». Примерно через месяц из этой же конторы снова пишут. Но я не поехала уже. © Мария Медведева

Бонус. Читатели ADME о том, как еще на собеседовании понять, что будущий шеф выжмет из вас все соки

Когда на собеседовании начальник задает вопрос: «Какая у вас будет реакция, если на вас наорут и, возможно, потянут за волосы?» © Irina Gurzhieva Priev

Когда спрашивают, не страшно ли мне жить одной. И советуют «хотя бы кошку завести». © Татьяна Ларина

Очень показательно, если просят составить заранее план работы на месяц по дням, когда еще и не начал работать. Дескать, объясни, за что мы тебе будем платить. Сразу становится понятно, что денег в итоге не будет, сколько ни работай. © Петр Давыдов

Когда спрашивают, почему я выбрала именно эту компанию. Хотя сами меня нашли. © Мария Миргородская

«Почему мы должны взять к нам на работу именно вас?» После этого вопроса я обычно улыбаюсь и машу ручкой. А еще такие вопросы: «Какой уровень зарплаты вас устроил бы сейчас? А какой — через год работы в нашей компании?» А когда прочитаешь отзывы сотрудников в интернете, понимаешь, что повышений тут не бывает и зарплату не поднимали лет 5, а такой вопрос в анкете — не что иное, как издевательство. © Lina Volkova

Когда в начале или середине собеседования тебе приходится ждать, пока они поговорят с кем-то еще. А ты такой сидишь и ждешь, никому не нужный. © Людмила Ковальчук