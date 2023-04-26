Читатели ADME вспомнили, как просто хотели избавиться от ненужных вещей, а нашли приключения на свою голову
Продажа вещей через интернет выглядит вполне несложным делом: разместил объявление, договорился о сделке и получил деньги. Но на деле эта схема срабатывает не всегда, и люди, которые просто хотели избавиться от старого дивана или детского комбинезона, влипают в настоящие приключения. А некоторые из них до сих пор пересказывают истории о покупателях из серии «наглость — второе счастье».
- Выставила на продажу алоэ за копейки, а по этому объявлению позвонил парень и предложил купить у него телятину. Когда я отказалась, он сказал, что у меня красивый голос и нам нужно познакомиться поближе. © Елена Федорович / ADME
- Как-то продавала опунцию за ₽ 700–800. Пишет мужик, спрашивает, не тот ли это кактус, у которого иголки опасные. Я говорю: «Ну да, в руки ее брать не стоит, иначе чесаться все будет». Он: «Так и быть, избавлю вас от этого ужаса за ₽ 300». © Инесса Федоровна / ADME
- Когда я продавал машину, один мужик сказал, что купит ее, если чуток сбросить цену. Приезжаю оформлять, а он: «Ой, немного не хватает, уступите еще». Я скрепя сердце согласился. Потом он попросил открыть капот и сказал, что за такой двигатель надо еще меньше денег дать. Тут я не выдержал и уехал. Думаете, это конец истории? Нет. Он под объявлением стал писать: «Машина битая, крашеная, украденная». © Ник Грабовский / ADME
- Подруга разместила объявление о том, что отдается плед. Написала какая-то девица, дескать, ей надо. Потом: «Ой, я по карте посмотрела, мы с вами на разных концах деревни живем. Может, вы привезете?» Чтобы вы понимали, у нас тут за час от края до края можно прогулочным шагом дойти. Эта девица до сих пор раз в неделю в местной группе объявление кидает о том, что ищет плед. © squirrel / ADME
- Девушка, которая у меня что-то покупала, добавилась в друзья в соцсети, чтобы не потеряться. Как-то раз выкладываю свежее фото сына. Она пишет: «Ой, а комбинезон этот продаете? Еще нет? А шапку? Имейте меня в виду». Так и хотелось сказать, что мальчик тоже не продается. Девушка классная, но мониторила она этот комбинезон у меня долго, раз в пару-тройку месяцев писала потом. © КолоБася / ADME
- Я коляску внучкину продавала. Много народу приезжало посмотреть, я кучу историй о жизни и течении беременностей выслушала. А вчера приходит сообщение: «Я Юля, коляску у вас смотрела. Не хотите ли вы купить средства для чистки?» Неужели то, что она приходила по объявлению, означает, что мы теперь почти родня? © Выхухоль / ADME
- Сестра бесплатно что-то отдавала. Пишет ей женщина, говорит, что хочет забрать. Сестра зашла в ее профиль в соцсети и увидела, что эта дама продает вещи, которые моя родственница уже до этого раздавала. Бизнес, так сказать. © Инесса Федоровна / ADME
- Продавала журнальный столик. На одной из фоток на столе сидела моя кошка, чтобы привлечь аудиторию. Мне написал парень, который захотел купить у меня именно животное. Никак не хотел понять, что она не продается, и наконец сказал, что если кошка привыкла к столу, то он вместе с ней и мебель купит. © Elean / ADME
- У меня один раз без единого слова оформили заявку на заварочный чайник. Причем в объявлении была фотка, где я держу его в руке, и полное описание. Я отправила его по почте, а потом вдруг получила отказ от покупателя. Пишу ему, интересуюсь: неужели чайник разбился. Мне отвечают: «Нет, он маленький». Спрашиваю, читал ли он описание. Говорит: «Не-а». Так я и сбегала дважды на почту — отправить и забрать. © Выхухоль / ADME
- Я ну очень воспитанный кролик, но одну мадам аж прямым текстом послала. В тот раз я что-то продавала за ₽ 1 000.
— Скидочку не сделаете?
— Ну ладно, ₽ 800.
— Ой, а я за ₽ 200 хотела. © КолоБася / ADME
- Я как-то заказала диван, но мне не понравилось, как он в квартире смотрится. Выставила на продажу в одной группе по цене вдвое ниже, чем он стоил. Несколько человек написали, что такой им даром не нужен, потому что ткань плешивая. Ну и зачем мне эта информация? В итоге в тот же день его забрал адекватный парняга, который был счастлив урвать новый диван за полцены. © Бутербродик / ADME
- Однажды выставила на продажу за символические ₽ 200 изначально недешевые детские сандалии практически в идеальном состоянии. Написала девушка. Договорились. Она сказала, что муж заберет. На следующий день звонит мне какой-то чувак и фамильярным тоном интересуется: «Ну че, вы сапоги отдаете?»
Я: «Сандалии?»
Он: «Да какая разница?! Цену стопчете еще?»
Я: «Вы вообще в курсе, сколько такие вещи стоят? И куда вам с 200 рублей скидывать?»
Он: «Ладно. Привезете?»
Я: «Заберете там-то, за вами гоняться не буду».
Так он и не явился, и жена его не перезвонила. © Конфуз / ADME
- Меня уговаривали автомобиль продать в рассрочку. Я к тому времени уже давно пристроила его другому покупателю и объявление с публикации сняла, а здоровенный мужик с бородой все написывал мне, что у него нет вот сразу столько деньжищ. Мол, я должна войти в его положение: он готов забрать машину хоть сегодня и переводить мне понемногу денег каждый месяц. © squirrel / ADME
- Продавала коляску. Позвонила девушка с редким именем. Договорились по цене, она пообещала после обеда приехать. Через какое-то время еще раз созвонились. Чуть позже звонок: «Здравствуйте, это [называет редкое имя], я могу через 30 минут коляску забрать?» Все хорошо, приехала, увезла. А через час снова: «Здравствуйте, это [называет то же самое редкое имя], я приехала». Я думала, что это одна и та же девушка, а оказалось, что их две с одинаковыми именами. Так было неудобно перед первой! © Ангел с едой / ADME
- Продаю кофеварку за ₽ 3,5 тыс. Для сравнения, в магазине такая стоит ₽ 8 тыс. Пишет недавно наивная простота: «Хочу купить за тысячу, но вы на такое вряд ли согласитесь, поэтому возьму за ₽ 1,4 тыс.». © Бутербродик / ADME
- Пока подруга была беременной, УЗИ предвещало девочку, а родился мальчик. А ей уже надарили платьишек и бантиков. Решила отдать их даром и разместила пост в местной группе. В итоге психанула: половина написавших ей людей называли ее мошенницей, потому что ну не могли, по их мнению, новые вещи, аж с бирками, просто так отдаваться, значит, это какой-то развод. Вторая половина считала, что раз бесплатно отдает, то я простушка, и начиналось: «Привезите мне туда-то». Короче, сняла она с публикации пост и отдала все вещи в местный дом малютки. © Anastomus / ADME
AdMe/Народное творчество/Читатели ADME вспомнили, как просто хотели избавиться от ненужных вещей, а нашли приключения на свою голову
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