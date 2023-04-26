Читатели ADME вспомнили, как просто хотели избавиться от ненужных вещей, а нашли приключения на свою голову

Продажа вещей через интернет выглядит вполне несложным делом: разместил объявление, договорился о сделке и получил деньги. Но на деле эта схема срабатывает не всегда, и люди, которые просто хотели избавиться от старого дивана или детского комбинезона, влипают в настоящие приключения. А некоторые из них до сих пор пересказывают истории о покупателях из серии «наглость — второе счастье».