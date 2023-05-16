Читатели ADME вспомнили жуткие вещи, которые говорили им дети, от них даже мурашки по спине не ползут — боятся

Когда кошка смотрит и шипит на что-то в углу — жутко, но терпимо: мало ли, может, мышь под полом скребется. Но когда дети начинают ни с того ни с сего играть или разговаривать с кем-то невидимым — вот тут реально становится не по себе. Мы обратились к историям от читателей ADME, вспомнивших самые жуткие фразы, услышанные от детей.

В бонусах расскажем еще 2 леденящие душу истории, в которых детям являлись дядя и даже вторая мама.

Моя дочь, когда ей было 5 лет, мне расcказывала, что видела на старом заброшенном кладбище танцующих хоровод красивых в веночках женщин, похожих на русалок с длинными до земли волосами. © Наталия Балакирева

Сын начал более-менее говорить только в 2 года. Он тогда мультики не смотрел, телевизор тоже. И вот как-то сидим мы на кухне с моей мамой, болтаем, и вдруг сын на полном серьезе выдает фразу, от которой у моей мамы аж волосы зашевелились: «Я раньше жил в старом доме, учился в школе и умер». © Вероника Кукарских / ADME

Мой особенный сынок, ему 5-й год, отвечает и балакает на своем кому-то на потолке над своей кроватью. Иногда резко смеется и смотрит именно в этот угол. Когда я встаю над ним, он двигает голову, мол заслонила собой. © Наргиса Мубиддинова

Третий ребенок такие вещи рассказывал! Когда ему было около 4 лет, заходим с ним в подъезд дома после садика. Он остановился и смотрит на потолок во все глаза. Я спрашиваю, что он там увидел. Он отвечает: «Бабушка». — «Какая бабушка?» Он берет меня за руку и ведет на 3 этажа выше, где жила одинокая женщина. А я днем раньше как раз поняла, что уже больше недели не видела ее на лавочке. Стучусь в дверь — открывает ее сын: «Да, умерла, сегодня 9 дней». © Mishanova Mariya

Мой младший сын года в 4 говорил очень серьезно: «Мама, какая у нас хорошая семья, я же ее выбрал». Я, несколько в шоке, переспрашиваю: «Что ты выбрал?» И он спокойно так: «Ну нашу семью! Я же ее сам выбирал!» Углубляться я не стала, но помню, что потрясение испытывала долго. © Elena Avdeeva

Дочке было месяцев 11, если не меньше, она уже выговаривала некоторые слова. Я ее готовила ко сну, укачивала на руках, но она все никак не могла угомониться и уснуть. Я расхаживала по комнате и подошла с дочкой к окну, а она показала пальчиком куда-то в вечернее небо и сказала внятно: «Деда». © Тиночка / ADME

Младший сын видел до 3 лет маленького дедушку, постоянно говорил об этом, а старший, когда было ему 4 года, сказал однажды: «Я сидел на высокой горе, мама, и смотрел на море, и упал». © Елена Димитриева

Мой 7-летний сын как-то спросил: «Мама, а ты первый или второй раз живешь на этой Земле?» © Yuliya Guercio Biscotti Pryaniki

Есть фото, где сыну около 2 месяцев было и я кормлю его из бутылочки, он лежит на моих руках, я сижу в кресле. Он говорит, что хорошо помнит этот момент, но наблюдал со стороны и сверху. © Aimi Lebrun

Мы ночевали с 2-летним сыном в деревне одни, раньше там жили мои бабушка и дедушка, их не стало относительно недавно. На стене висят их портреты, и малыш часто спрашивал: «Кто?» Он их знал. Говорить он толком не умел, мысли выразить тоже, сидим, играем вечером в комнате, в которой когда-то спала моя бабуля, и малыш начинает показывать пальчиком в угол комнаты со словами: «Там прабаба». Не на портреты, которые были в другой части дома, а в угол спальни. Я так просидела минут 40 в ступоре, и ложиться спать было страшно. © Daria / ADME

Моя дочь, когда ей было 3 года, рассказывала, что ночью, когда все спали, около ее кроватки летали разноцветные огоньки, как шарики. © Светлана Светлана

Дочь в районе 3 лет стала в квартире видеть какого-то дядю. Тогда я поворачивалась в сторону «дяди» и говорила ему, чтобы уходил. По словам ребенка, он после этого уходил. © Валерия Эргардт

Моему старшенькому было 5 лет, когда я залезла на стул, чтоб что-то достать из шкафчика сверху, а он мне говорит: «Мамуля, я когда умру, буду летать за тобой и все тебе сверху доставать». Меня аж дрожь пробила, говорю, мол, не нужно так говорить, сынок. А он: «Ну папа же за мной летает везде». Мужа не стало за полгода до этого случая. © Антонина Махрова

Двоюродная сестра часто смотрела в потолок и смеялась. Ей года 2 с половиной было примерно. Спрашиваем ее с мамой моей: «Ты что смеешься?» — а она: «Там дядя с шариками». Ну ладно бы, ок, фантазия детская. Только я маленькая тоже видела этого дядю с шариками. В том же возрасте. В совершенно другом доме и даже городе. © Эйла / ADME

Моя дочь тоже иногда показывает пальцем в пустоту, даже на стене ничего не висит. И я затылком чувствую, что кто-то рядом стоит. Но дитя пока не говорит, поэтому узнать точно, что или кого она видит, — невозможно. © Наташа Че

Бонус № 1

Мой 2-летний сын про дядю затирал какого-то. Ну болтает и болтает, подумал я, а потом ночью к нему встал разок, в темную комнату захожу, а он смеется, показывает в угол и говорит опять: «Дядя». Вот тут я знатно офигел, конечно. Дети реально могут сказануть такого, что потом от страха не уснуть. © KongAtTheGates / Pikabu



Бонус № 2

Сестра рассказала просто какую-то жуткую историю, не знаю, как бы сам на такое отреагировал. «Мой 4-летний сын выдал, когда его укладывала: „Мам, ты мне гораздо больше нравишься, чем моя вторая мама“. Я так вкрадчиво: „А кто это твоя вторая мама?“ А он говорит: „Ты ее не можешь видеть, она приходит после того, как ты уходишь“. Я после такого неделю в себя приходила».