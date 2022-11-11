Девушек застыдили за их наряды на выпускной. Но история перевернулась с ног на голову, когда вмешался папа
Двух девушек из Флориды застыдили за наряды, которые они выбрали на школьный бал. Интернет-пользователи сочли, что платья недостаточно скромные и выпускать их в таком виде из дома — ненормально. Можно только вообразить эмоции двух сестер, которые просто хотели насладиться праздником, а вместо этого узнали о себе много нового от совершенно незнакомых людей. Но их папа не стал отмалчиваться и быстро поставил на место всех «советчиков».
Все началось с того, что Мэтт Остин поделился в социальных сетях фотографией своих дочерей. Гордый отец провожал их на школьный бал и сделал совместное фото на память, выложив его с подписью: «Мои дочери будут блистать на выпускном. Хотите верьте, хотите нет, но их внутренний мир еще прекраснее». Казалось бы: трогательное фото, счастливая семья. Что может пойти не так? А все.
Количество комментариев под постом начало стремительно расти. И далеко не все были доброжелательны. Многие сводились к тому, что Мэтт плохой отец, раз позволил дочерям так вырядиться.
- Я бы никогда не выпустила своих дочерей из дома в таком виде.
- Не думаю, что я могла бы одеться вот так и стоять рядом со своим отцом. Это немыслимо! Девочки слишком юны, чтобы так одеваться, они должны уважать себя!
Но папа девушек не стал отмалчиваться. Он снял видеоответ, в котором поставил на место всех троллей. Мужчина начал с откровения о том, что был шокирован спорами, возникшими вокруг нарядов его дочерей. Ведь он задумывал безобидный пост родительской гордости.
«Я задавался вопросом, почему платья плохие? И почему люди считают нормальным указывать мне на это и обсуждать чужих детей?» Он заявил: как отца, его всегда выводило из себя мнение, что девушки должны одеваться так, чтобы не отвлекать своим видом мальчиков.
«Давайте проясним кое-что: следить, чтобы ваш сын был сосредоточен на учебе, — забота не моих дочерей. Одеваться как можно безобразнее — тоже не их задача. Это ваша забота — воспитать сына приличным человеком, который умеет себя контролировать».
По словам Мэтта, если он начнет диктовать своим дочерям, что им носить, последствия будут не очень. Во-первых, дети могут возненавидеть его за несправедливые правила. Во-вторых, начнут обманывать и хитрить. В-третьих, что даже хуже, могут решить, что это нормально, когда мужчина диктует женщине, как одеваться. Но самый сокрушительный аргумент для всех «доброхотов» отец приберег на финал своей речи.
«Хотите знать, что меня, как папу, разочаровало бы сильнее всего? Если бы мои девочки стали взрослыми, которые приходят в соцсети и унижают подростков на странице их отца. Вот это настоящая подлость».
После просмотра видео многие интернет-пользователи пришли в комментарии к Мэтту, чтобы выразить поддержку и согласиться с его позицией: «Я вырастила трех дочерей и чувствую то же самое. Они не ответственны за мысли другого человека».
Кстати, позднее мужчина пояснил, что публиковал видео исключительно с разрешения своих дочерей, так как не хотел их смущать, привлекая еще больше внимания. Девушки дали добро.
А как считаете вы: должны ли родители контролировать, что носит девочка-подросток?