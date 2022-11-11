Девушек застыдили за их наряды на выпускной. Но история перевернулась с ног на голову, когда вмешался папа

Двух девушек из Флориды застыдили за наряды, которые они выбрали на школьный бал. Интернет-пользователи сочли, что платья недостаточно скромные и выпускать их в таком виде из дома — ненормально. Можно только вообразить эмоции двух сестер, которые просто хотели насладиться праздником, а вместо этого узнали о себе много нового от совершенно незнакомых людей. Но их папа не стал отмалчиваться и быстро поставил на место всех «советчиков».

Все началось с того, что Мэтт Остин поделился в социальных сетях фотографией своих дочерей. Гордый отец провожал их на школьный бал и сделал совместное фото на память, выложив его с подписью: «Мои дочери будут блистать на выпускном. Хотите верьте, хотите нет, но их внутренний мир еще прекраснее». Казалось бы: трогательное фото, счастливая семья. Что может пойти не так? А все.

Количество комментариев под постом начало стремительно расти. И далеко не все были доброжелательны. Многие сводились к тому, что Мэтт плохой отец, раз позволил дочерям так вырядиться.

Но папа девушек не стал отмалчиваться. Он снял видеоответ, в котором поставил на место всех троллей. Мужчина начал с откровения о том, что был шокирован спорами, возникшими вокруг нарядов его дочерей. Ведь он задумывал безобидный пост родительской гордости.

«Я задавался вопросом, почему платья плохие? И почему люди считают нормальным указывать мне на это и обсуждать чужих детей?» Он заявил: как отца, его всегда выводило из себя мнение, что девушки должны одеваться так, чтобы не отвлекать своим видом мальчиков.

«Давайте проясним кое-что: следить, чтобы ваш сын был сосредоточен на учебе, — забота не моих дочерей. Одеваться как можно безобразнее — тоже не их задача. Это ваша забота — воспитать сына приличным человеком, который умеет себя контролировать».

По словам Мэтта, если он начнет диктовать своим дочерям, что им носить, последствия будут не очень. Во-первых, дети могут возненавидеть его за несправедливые правила. Во-вторых, начнут обманывать и хитрить. В-третьих, что даже хуже, могут решить, что это нормально, когда мужчина диктует женщине, как одеваться. Но самый сокрушительный аргумент для всех «доброхотов» отец приберег на финал своей речи.