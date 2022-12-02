Девушка показала, как она борется со старением пластырем. Все посмеялись, а потом оказалось, что звезды тоже так делают

25-летняя Валери из Канады рассказала о том, как выглядеть молодо без применения косметологических инъекций. Она выложила ролик в соцсетях, где показывает свое лицо, покрытое кусочками пластыря. По ее словам, заклеивание отдельных участков кожи лица помогает ей выглядеть свежо и не нуждаться в ботоксе.

«Ботокс? Что это вообще такое?» — подписала девушка свое видео. С момента публикации оно набрало более 4 млн просмотров и 500 тыс. лайков, а также тысячи комментариев. «Если вам кажется, что я выгляжу как сумасшедшая, вы правы. Да, я сумасшедшая. В последнее время я начала клеить пластырь на лицо, и он действительно работает! — сказала она в видео. — Хочу вам показать, как и почему я это делаю, где я его клею, и результат».

Валери говорит, что у нее асимметричные брови — одна из них расположена выше другой. Подклеивая вторую бровь кверху, она надеется «приучить» мышцы держать ее на одном уровне с приподнятой бровью. Пользователи соцсети начали делиться своим мнением и опытом использования косметического пластыря. Многие из них были в восторге от такого простого способа борьбы с морщинами и асимметрией лица.

Спасибо! Я никогда об этом не думала. У меня такая же проблема с бровями, и это сводит меня с ума. Сегодня тоже попробую так сделать. © melannymelghem / TikTok

Это работает! У меня появились морщины между бровями, и я заклеила их на ночь, а утром казалось, что я сделала укол ботокса. © prollynerdia / TikTok

Девушка рассказала, что наносит тейп на лицо перед сном. Раньше она просыпалась с горизонтальной морщиной на лбу, видимо, потому что во сне непроизвольно морщилась. Теперь залома нет. Кроме того, она заклеивает носогубные складки, и после таких процедур они стали не так сильно выделяться.

Валери призналась, что по утрам ее нос выглядит немного припухшим, но и тут ей помогает скотч. А еще, наклеивая его определенным образом, она немного приподнимает кончик носа.

Но среди восхищенных подписчиков затесались и довольно скептически настроенные. Люди действительно верят, что тейп изменит структуру мышц? © its_vanessaneves / TikTok

В долгосрочной перспективе ваша кожа в итоге обвиснет. © suvarnanarain / TikTok

Вы отлично выглядите, но тейпирование не остановит старение. Распад коллагена, замедление обновления клеток, потеря жиров и менопауза, к сожалению, все равно одержат победу. © ceejaymay / TikTok

Даже среди знаменитостей оказались приверженцы использования тейпов. Американская актриса, модель и режиссер Джулия Фокс поделилась в комментариях под роликом, что тоже пользуется таким скотчем. Боже мой, я думала, что только я так делаю. © juliafox / TikTok

Валери также посоветовала тем, у кого чувствительная кожа, пользоваться пластырем с осторожностью и предложила использовать масло для его удаления, чтобы избежать раздражения.