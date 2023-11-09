Одной фразой про отцов и детей девушка взбесила весь Твиттер. А потом поставила красивый шах и мат

В сети началась буря после того, как одна девушка прокомментировала вот этот пост: «Прекрасное у нас поколение: мы считаем, что наши родители должны нам все, виним их в отсутствии поддержки и внимания, но сами мы им ничего не должны и даже их желания нас бесят. Потрясающе, да?» Посмотрим, из-за чего весь сыр-бор. И да, эта история имеет неожиданный поворот в конце.

Один комментарий привел к бросанию виртуальными тапками в Твиттере. Девушка всего лишь ответила на пост о том, что нынешнее поколение — неблагодарное. Мол, требуют от родителей поддержки, а сами считают, что ничего не должны матери и отцу. Посмотрим, что же такого девушка написала в ответ.

«Не поняла, что здесь не так. Да, родители нам должны, а мы им — ничего. Банально потому, что мы не просили нас рожать, это было не наше решение. То, что взрослые дети помогают или не помогают родителям — это уже следствие личного выбора и воспитания», — считает героиня.

Можно сказать, что своими словами она открыла двери в ад. В сторону девушки посыпались проклятья, самые мягкие слова о ней — «невоспитанная», «инфантилка» и «эгоистка». Вот лишь самые приличные комментарии от оппонентов: Мы воспитываем детей собственным примером. Раз так, девушка, готовьтесь к такому же отношению. © LilianaKrylova / Twitter

Взрослому человеку никто ничего не должен. Даже его родители. Потому что он уже не ребенок. После наступления совершеннолетия родители могут помогать взрослым детям, а могут не помогать, это их выбор. © dimon_zi / Twitter

Быть хорошими родителями родители тоже не должны. Этого очень хотелось бы, но вообще-то не так-то просто сделать, если что. © 1708761476381438442 / Twitter

Никто тебе ничего не должен. Родители делали то, что в них заложила природа — рожали детей. Ты — продукт цикла жизни, твои родители — просто инструмент. Смирись, повзрослей, займись чем-то созидательным. © the_bystander7 / Twitter

Но нашлись и смельчаки, которые девушку поддержали. Люди писали, мол, решение рожать принимают родители. Единственный долг детей перед родителями — это быть счастливыми. Если ребенка вырастить в любви, то он и в старости поможет, но 100% рассчитывать на тот самый стакан воды нельзя. О, меня недавно захейтили за эту мысль с криками: «Будут свои дети — поменяешь мнение». Да вот только у меня их трое, и оно лишь сильнее утверждается. © evgienika / Twitter

Родители должны, но только до 18 лет и только закрывать базовые потребности. Никаких квартир, сидений с внуками. Все, что свыше базы, — добровольно. А дети ничего, по сути, не должны, согласна. Только добровольно. © artful_poison / Twitter

Девушка объяснила свою позицию подробнее: «Я стараюсь заботиться о своей маме — покупаю ей билеты в поездки, дарю нужные ей вещи, звоню каждый день. Хочу ей дать то, что не дала ее мать в детстве — ощущение заботы и защищенности. И это не от того, что я должна. Ничего я не должна. Это потому, что я хочу так делать». А еще забавно то, что именно мама героини натолкнула ее на «крамольную» мысль о том, что дети родителям ничего не должны: «Мое детство было прекрасным благодаря маме. И я ей стараюсь отплатить тем же. Но самое забавное, что мысль в первом твите мне подкинула мама в свои 60 лет. Выкусите».