Девушка заметила, что из холодильника пропадает еда, и решила проблему крайне изящно

Соседи, знаете, разные бывают. С некоторыми живешь душа в душу, а кое-кто сходу пытается сесть на шею. Так произошло и с нашей героиней. Девушка, делящая жилье с соседкой, начала замечать, что ее холодильник пустеет, но не стала ругаться и скандалить, а поступила по-хитрому.

Девушка снимает дом вместе с матерью-одиночкой

Я не против соседки, мы нормально уживаемся. Графики работы у нас совпадают, плюс я много времени провожу у своего мужчины, так что с соседкой мы общаемся мало. В общем, заметила тут, что моя еда либо совсем пропадает, либо ее становится существенно меньше. У соседки туговато с финансами — да как и у меня, впрочем. Я предположила, что это проделки ее дитятки, и спокойно попросила ее объяснить ребенку, что так делать нельзя. Она сказала, что примет меры, и я не особо расстроилась. Но ничего не изменилось: я раз за разом прихожу с работы, думая, что в холодильнике меня ждет ужин, а там пусто. А соседка уже беситься начинает, когда я об этом говорю.

Я немного понаблюдала и заметила, что мои воры не едят овощи. Ну, например, курицу в апельсиновом соусе они съедят, а вот курица с брокколи останется нетронутой. Ну я и стала добавлять овощи вообще везде — я-то их люблю, и мне несложно добавить в пюре горошек, например. И вот однажды готовлю макароны с сыром, а соседка в это время была дома. Увидела она, как я достаю брюссельскую капусту, и такая: «А что ты делаешь?». Я на ее глазах добавила капусту к макаронам, и она обозвала меня жадиной. Нам, говорит, тоже есть нужно. Так иди и купи себе еды, разве я не права?

И вы знаете, мне не трудно иногда поделиться, но можно хотя бы разрешения спрашивать? Да и вообще, считаю, что съедать последнюю чужую порцию — свинство. Вот если я приготовила целую кастрюлю и она бы попросила тарелочку, тогда да. Но втихаря съесть единственную порцию... И да, я ей даже сочувствую. Я понимаю, что матерью-одиночкой быть непросто. Но знаете, что она обычно покупает себе в магазине? Какую-нибудь готовую курицу, суши, в общем то, что уже не надо готовить, и тратит на это все деньги. Предлагаю ей покупать что-то, что подольше хранится, картошку там, например — а она мне говорит перестать быть такой снисходительной.

Люди, которые предлагают мне просто готовить дополнительную порцию для нее и ее сына — извините, я столько не зарабатываю, чтобы регулярно кормить еще двоих человек. Я не против иногда поделиться чем-нибудь, но не постоянно же!

Оказалось, что многие согласны с героиней. А некоторым ее метод даже показался слишком мягким

Если их воротит от еды, в которой есть фасоль или грибы, то никакие они не голодающие, уж извините. Если бы им было по-настоящему трудно в жизни, они бы что угодно съели. © HealthAtAnyCig / Reddit

А вы не хотите найти новую соседку по квартире? Ну или переехать. Потому что ваша ситуация уже точно лучше не станет. © Tommydean22 / Reddit

Ты ни в чем не виновата. И она, и ее ребенок — это не твоя ответственность. Да хоть миллионы ты бы зарабатывала, ты ей все равно ничего не должна. Обеспечивать собственного ребенка — задача матери, а не твоя. © Obviouslynameless / Reddit