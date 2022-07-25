Две девушки показали, как одна и та же одежда сидит на разных фигурах, и мы не можем решить, кому наряды идут больше

Женщина может выглядеть стильно в любом весе, и стилист размера плюссайз Марина Каменская сумела это доказать. Она провела наглядный эксперимент: вместе со своей миниатюрной знакомой примерила одинаковые наряды, чтобы показать, насколько по-разному, но одинаково круто стильные вещицы сидят на девушках комплекции XS и XL.

Мы в ADME внимательно рассмотрели все образы, но так и не смогли решить, какая из участниц эксперимента выглядит более органично в выбранной одежде. Нам кажется, что обе неотразимы.

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