История девочки, которая пошла в первый класс, развеселила интернет

Люси Фалькнер из Шотландии отправилась первый раз в первый класс и сразу стала мемом. Это событие могло пройти для всех кроме ее семьи незаметно, однако две фотографии сделали ее знаменитой на весь мир. Мама девочки, Джиллиан, не смогла налюбоваться своей дочуркой и сфотографировала Люси перед отправкой в школу в первый раз. А затем, когда 5-летняя Люси вернулась домой, Джиллиан не могла устоять и сделала еще один снимок. Посмотрите на разницу, и все станет ясно.

В семье Фальконер четверо детей, и Люси не понаслышке знает, что такое школа. Она приготовилась грызть гранит науки и перед выходом встала вместе со своим старшим братом, чтобы сделать фото перед началом школьного года. Вот так она выглядела утром, когда вышла из дома. В юбочке, чулочках, с галстучком и бантом. Ее прическа была аккуратно уложена, и на лице у нее сияла улыбка — Люси с нетерпением ждала своего первого учебного дня.

А всего через несколько часов, возвращаясь из школы, Люси выглядела немного потрепанной, хотя и все равно очаровательной. На вопрос мамы о том, как прошел первый день в школе, девочка легко ответила: «Ой, да ничего особенного». Но Джиллиан отметила, что Люси легла спать раньше, чем обычно. Что ж, юная Люси, добро пожаловать в мир образования. Детство осталось позади, и перед тобой почти взрослая жизнь. В Шотландии дети начинают ходить в школу с 5 лет, и большинство из них садится за парты уже с середины августа. Летние каникулы коротки, и теперь Люси знает это на собственном опыте.