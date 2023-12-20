Как бы выглядели фильмы, пропитанные новогодней атмосферой, если бы режиссерам вдруг вздумалось бы их переснять
Как же здорово в преддверии Нового года улечься на диване, уютно завернувшись в плед, и включить фильм с праздничной зимней атмосферой. Есть ли что-нибудь лучше этого? Да! Ведь можно посмотреть, как этот самый фильм и подобные ему могли бы выглядеть, если бы их вдруг пересняли с другими актерами.
Кейт, «Один дома» — Кейт Уинслет
Кевин, «Один дома» — Иэн Армитидж
Дама с голубями, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» — Энн Хэтэуэй
Кларк, «Рождественские каникулы» — Райан Гослинг
Аманда, «Отпуск по обмену» — Шарлиз Терон
Айрис, «Отпуск по обмену» — Скарлетт Йоханссон
Санта Клаус, «Рождественские хроники» — Шон Бин
Джульет, «Реальная любовь» — Аня Тейлор-Джой
Джейми, «Реальная любовь» — Генри Кавилл
Сара, «Реальная любовь» — Рэйчел Вайс
Карен, «Реальная любовь» — Дженнифер Энистон
Кейт, «Четыре Рождества» — Дженнифер Лоуренс
Лора, «Старый» Новый год" — Эмили Блант
Джек, «Семьянин» — Джаред Лето
Сиерра, «Незабываемое Рождество» — Эмма Стоун
Алисия, «Пережить Рождество» — Риз Уизерспун
Говард, «Подарок на Рождество» — Джейсон Момоа
Кейт, «Рождество на двоих» — Марго Робби
Фрэнк, «Новая рождественская сказка» — Леонардо Ди Каприо
А что, Леонардо Ди Каприо действительно мог бы сняться в «Новой рождественской сказке». Этот талантливый актер берется за самые смелые роли и совершенно не боится принять участие даже в неоднозначных фильмах.
AdMe/Народное творчество/Как бы выглядели фильмы, пропитанные новогодней атмосферой, если бы режиссерам вдруг вздумалось бы их переснять
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