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Как бы выглядели фильмы, пропитанные новогодней атмосферой, если бы режиссерам вдруг вздумалось бы их переснять

Народное творчество
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Как же здорово в преддверии Нового года улечься на диване, уютно завернувшись в плед, и включить фильм с праздничной зимней атмосферой. Есть ли что-нибудь лучше этого? Да! Ведь можно посмотреть, как этот самый фильм и подобные ему могли бы выглядеть, если бы их вдруг пересняли с другими актерами.

Кейт, «Один дома» — Кейт Уинслет

Кевин, «Один дома» — Иэн Армитидж

Дама с голубями, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» — Энн Хэтэуэй

Кларк, «Рождественские каникулы» — Райан Гослинг

Аманда, «Отпуск по обмену» — Шарлиз Терон

Айрис, «Отпуск по обмену» — Скарлетт Йоханссон

Санта Клаус, «Рождественские хроники» — Шон Бин

Джульет, «Реальная любовь» — Аня Тейлор-Джой

Джейми, «Реальная любовь» — Генри Кавилл

Сара, «Реальная любовь» — Рэйчел Вайс

Карен, «Реальная любовь» — Дженнифер Энистон

Кейт, «Четыре Рождества» — Дженнифер Лоуренс

Лора, «Старый» Новый год" — Эмили Блант

Джек, «Семьянин» — Джаред Лето

Сиерра, «Незабываемое Рождество» — Эмма Стоун

Алисия, «Пережить Рождество» — Риз Уизерспун

Говард, «Подарок на Рождество» — Джейсон Момоа

Кейт, «Рождество на двоих» — Марго Робби

Фрэнк, «Новая рождественская сказка» — Леонардо Ди Каприо

А что, Леонардо Ди Каприо действительно мог бы сняться в «Новой рождественской сказке». Этот талантливый актер берется за самые смелые роли и совершенно не боится принять участие даже в неоднозначных фильмах.

Фото на превью Home Alone / Twentieth Century Fox and co-producers, Last Christmas / Calamity Films and co-producers
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AdMe/Народное творчество/Как бы выглядели фильмы, пропитанные новогодней атмосферой, если бы режиссерам вдруг вздумалось бы их переснять
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