Как бы выглядели фильмы, пропитанные новогодней атмосферой, если бы режиссерам вдруг вздумалось бы их переснять

Как же здорово в преддверии Нового года улечься на диване, уютно завернувшись в плед, и включить фильм с праздничной зимней атмосферой. Есть ли что-нибудь лучше этого? Да! Ведь можно посмотреть, как этот самый фильм и подобные ему могли бы выглядеть, если бы их вдруг пересняли с другими актерами.