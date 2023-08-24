Как выбрать идеальный купальник, из которого вы и вылезать-то не захотите

Как только перед нами начинает маячить отпуск, сразу так и хочется побежать покупать себе купальник. И вроде бы это такая простая вещь, но если ее неправильно подобрать, она может здорово испортить отдых. Вот мы и решили выяснить, каких правил стоит придерживаться, чтобы выбрать себе идеальный купальник.

1. Обращайте внимание на верх купальника — он должен обеспечивать достаточную поддержку

При выборе купальника стоит учитывать размер своего бюста, иначе вы рискуете выбрать вещь, которая будет доставлять неудобства. Слишком тонкие бретели, завязанные узлом вокруг шеи или перекинутые через плечо, могут оказаться неудачным выбором для дам с большой грудью. Предпочтительнее приобрести купальник с бретелями, переплетающимися на спине, либо же с широкими лямками. А вот модели с треугольными чашечками подойдут обладательницам бюста небольшого размера.

2. Выбирайте и носите разные модели

Если каждый раз ваш выбор купальника остается неизменным, вы упускаете чудесную возможность окунуться в мир разнообразия современных моделей. Лучше внести некоторые изменения: если вы привыкли носить только бикини, примерьте слитный купальник, и наоборот. Это позволит вам определить, в чем вы себя ощущаете более уверенно и комфортно.

3. Подчеркивайте достоинства фигуры

Выбирайте купальники, которые фокусируют внимание на ваших достоинствах. Если вы не знаете, на какой модели остановить свой выбор, предлагаем начать с «халтера». Это идеальная модель практически для любой фигуры. Ее особенность в том, что бретели крепятся на шее. Останется только решить, какой вариант вас больше устроит: слитный или раздельный.

Приобретая купальник с контрастными верхом и низом, помните: внимание окружающих будет устремляться к более светлой части комплекта. Таким образом, у вас появляется возможность сконцентрировать внимание на нужной вам области фигуры.

Подчеркнуть длину ног можно с помощью плавок с высокой посадкой.

Если у вас изящные узкие плечи и вы хотите это подчеркнуть, выбирайте асимметричные модели без бретелек или на одно плечо.

Купальник с плавками в виде шорт визуально увеличивает бедра.

4. Узнайте свой тип фигуры

Учитывайте и особенности своей фигуры — это может существенно облегчить процесс выбора купальника. Если у вас пышные формы, предпочтительно остановиться на асимметричных моделях с регулируемыми завязками по бокам. А если фигура скорее квадратная, стоит рассмотреть вариант купальника, подчеркивающего талию, например, с декоративной драпировкой.

5. Примеряйте купальник до покупки

Обязательно примерьте купальник перед покупкой. Даже если вы всегда покупаете один и тот же размер и уверены, что он точно сядет как надо. Ведь порой на вешалке купальники смотрятся лучше, чем на теле и к тому же есть риск, что ваш размер изменился. Если же вы покупаете онлайн, посмотрите на таблицу размеров, предоставленную брендом, и измерьте свои параметры, чтобы узнать, какой размер подойдет вам.



6. Обращайте внимание на материал купальника

Не все купальники изготавливаются из одного и того же материала. При выборе следует учесть, как часто и в какой воде вы планируете плавать. Отметим, что хлор в бассейне, например, может повлиять на состояние вашего купальника. Купальники, изготовленные из нейлона, отличаются мягкостью и комфортом. Они отлично поддаются растяжению и красиво облегают фигуру. Но именно они и не обладают стойкостью к хлору и при взаимодействии с ним быстро приходят в негодность.

А вот полиэстер как раз таки прочный и отлично выдерживает воздействие хлора.

Купальники из неопрена появились не так давно. Неопрен используют для пошива костюмов для дайвинга. Этот материал отличается плотностью, прочностью и долговечностью.

Для создания купальников применяются и другие материалы, такие как бархат, вельвет, хлопок. Впрочем, они больше подходят для тех, кто предпочитает загорать, нежели для поклонников активного купания.

Обращайте внимание и на плотность ткани. Чем больше вы собираетесь проводить времени в воде, тем плотнее должен быть материал купальника.

7. Откажитесь от неудобных элементов декора

PacificCoastNews / EAST NEWS

Важно, чтобы купальник в первую очередь был комфортным, а лишь затем — эстетически привлекательным. Следует помнить, что определенные декоративные элементы могут вызвать дискомфорт и раздражение кожи. Поэтому лучше избегать моделей с пряжками, заклепками, ремнями, оборками, бахромой и кружевом.

8. Учитывайте свой оттенок кожи

Thibault Monnier / LCD, PacificCoastNews / EAST NEWS , Thibault Monnier / LCD, PacificCoastNews / EAST NEWS

Если вы хотите выглядеть максимально эффектно, учитывайте свой оттенок кожи при выборе расцветки купальника. Узнать свой оттенок можно так: поднесите к области подбородка что-то белое, например, лист бумаги или полотенце. Если кожа выглядит скорее желтоватой, у вас теплый оттенок кожи, если кажется голубоватой — холодный. Если у вас теплый оттенок кожи, стилисты рекомендуют выбирать одежду землистых оттенков, таких как зеленый, мокко, бронза, цвет манго, оливковый, ярко-красный или золотой.

А к холодному оттенку кожи отлично подойдут яркие цвета: изумрудно-зеленый, рубиново-красный, малиновый, а также приглушенные оттенки, например, темно-розовый и лавандовый.

9. Учитывайте, сколько времени вы будете проводить в воде

Выбор размера купальника зависит от того, каким образом вы планируете проводить в нем время. Если вы собираетесь активно плавать, то стоит выбрать купальник чуть поменьше, так как от влаги он быстро растянется. Если же вы планируете просто загорать и не подвергать его воздействию воды, то лучше купить более свободную модель, в которой вы будете чувствовать себя комфортно.

Купальники, как и одежда вообще, подвержены влиянию моды. Среди них тоже есть и свои трендовые и устаревшие модели.

Фото на превью Thibault Monnier / LCD, PacificCoastNews / EAST NEWS