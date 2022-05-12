Люди поделились в сети 20+ неординарными советами, которые помогли им облегчить жизнь
Справиться со стрессом или остановить икоту можно десятком разных способов, но пользователи интернета изобретают все новые и новые. Частенько они звучат странновато и непривычно, но таки работают.
Мы в AdMe.ru решили воспользоваться советами о том, как исправить осанку и быстро разбудить спящего, любопытно же. Скорее всего, и вы найдете среди этих неординарных приемов тот, который пригодится вам при случае.
- Чтобы чувствовать себя увереннее и перестать ходить, уткнувшись носом в землю, я представляла, что на моей груди находятся 2 фары и я должна освещать себе путь впереди. © UpDoor / Reddit
- Дважды моргаю при чтении учебников, чтобы «сфотографировать» информацию и запомнить ее. У меня почему-то работает. © fritchbi / Reddit
- Я убежден, что моя коллега ведьма. Она поделилась со мной фразой, которая останавливает икоту. Когда кто-то икает, нужно сказать ему: «Ты не рыба». Это колдовство срабатывает каждый раз. © sinisterSoup / Reddit
- Не экономьте на чем-то, что находится между вами и землей, — на обуви, шинах, кроватях и стульях. © davedavegiveusawave / Reddit
- Если вам нужно, чтобы кто-то поскорее проснулся и вылез из постели, а он все валяется и вот-вот опоздает, попробуйте назвать его оскорбительно звучащими тарабарскими словами вроде: «А ну вставай, карабордл ты шабингитский!» Это заставляет полусонный мозг немедленно проснуться и попытаться понять, что тебе сейчас сказали. © super***e / Reddit
- Когда кто-то рассказывает вам о своей проблеме, просто повторите то, что он сказал, своими словами. В результате вы будете нравиться этому человеку больше. Работает каждый раз. © Onyx_Sentinel / Reddit
- Я советую своей дочери добавлять слово «пока», когда она говорит о том, чего не может сделать. «Я не знаю, как играть в эту игру» заменяется на «я пока не знаю, как играть в эту игру». Это перенаправляет мысли с самоосуждения на стремление учиться. © Zambeeni / Reddit
- Если вы не можете выбрать между двумя одинаково хорошими вариантами, подбросьте монетку. Если вы разочарованы результатом, выбирайте вариант, который проиграл. © Inttegers / Reddit
- Один фотограф посоветовал мне во время фотографирования прижимать язык к нёбу, чтобы избавиться от второго подбородка. © miurabucho / Reddit
- Если вам нужно написать текст, а вы застряли и не можете ничего придумать, попробуйте вставить туда какое-нибудь совершенно неподходящее слово, например «влажный». Обдумывание того, как включить его в текст, заставляет мозг работать активнее, и в итоге вы выйдете из творческого ступора. © butterflyslinky / Reddit
- Не извиняйтесь без особого повода. Лучше скажите «спасибо». Слова имеют большую силу, и, извиняясь, вы даете человеку повод думать, что сделали что-то не так. Не говорите «извините, что отнял у вас время». Вместо этого скажите «спасибо за уделенное мне время». © Zoesan / Reddit
- Если вы застенчивы и вам трудно общаться, просто задавайте вопросы. Мои собеседники даже не догадываются, что я суперинтроверт. Это работает потому, что большую часть разговора берет на себя другой человек, и впечатление о вас у него останется самое приятное, ведь люди любят говорить о себе. © death_by_mustard / Reddit
- Некомфортно говорить по телефону? Придумайте образ человека, который любит поболтать, и сыграйте его роль. © raxeira-etterath / Reddit
- «Гнев и раскаяние всегда идут вместе, но раскаяние всегда на шаг позади». Я использую эту фразу, чтобы лучше контролировать свой темперамент. © Cogito747 / Reddit
- Стресс, расстройство, тоска? Положите в руку кубик льда. Перемещайте его по руке, пока он не растает. Холод на коже привлечет внимание вашего мозга, и вы перестанете думать о том, что вас напрягало. © LeskoLesko / Reddit
- Быть отстойным в каком-то деле — это просто первый шаг к тому, чтобы стать великолепным в этом деле. Эта мысль избавляет меня от смущения, если я совершаю ошибки при изучении чего-то нового. © Danglebort / Reddit
- Совет моих пожилых родственников: «5 минут лучше, чем 0 минут». Потратьте 5 минут на тренировку, уборку, работу вместо размышлений о том, как много времени занимает каждое из этих дел. © Mild-Intrigue / Reddit
- Если вы движетесь в толпе, используйте трюк, который помогает избежать раздражающего маленького танца «кто с какой стороны пройдет», когда вы шагаете влево — и он влево, вы вправо — и он вправо и т. д. Вместо этого поверните голову в выбранном направлении и смотрите туда — это четкий сигнал другому человеку, показывающий, куда вы хотите пройти. © 1nsaneMfB / Reddit
- Я выгорела на работе, и тогда мой босс сказал мне: «Ты понимаешь, что если пытаться бесконечно складывать кирпичи, то, как бы идеально ты это ни делал, они будут падать?» Иными словами, как бы хорошо вы ни выполняли свою работу, не нужно брать на себя слишком много. © IsabellaCps / Reddit
- Если не можешь побороть страх, действуй испуганно. Это правило позволяет мне делать что-то, несмотря на беспокойство. © ChasingAlnilam / Reddit
- Признавайте ошибку быстро. Если ваш план может не увенчаться успехом, лучше признать это через неделю, а не через год. Этот принцип помог мне бросить нелюбимую работу и заняться собственным бизнесом. © NN***LunchDate / Reddit
- Если вы терпеть не можете ждать, займитесь в это время чем-нибудь полезным. Готовится блюдо в духовке? Хм, посмотрим, сколько белья вы сможете сложить до того, как сработает таймер. Поставили что-то разогреться в микроволновку? Держу пари, вы сможете опорожнить посудомоечную машину за 90 секунд. Говорите по телефону? Вставьте в уши наушники и сделайте небольшую уборку, пока разговариваете. © YaBoyfriendKeefa / Reddit
- Чтобы вызвать у кого-то симпатию, попросите его оказать небольшую услугу. Я понятия не имею, почему это работает, но это так. © limegreenbunny / Reddit
- Совет моей 7-летней дочери, над которым я смеюсь до сих пор. Если вы когда-нибудь окажетесь в неловкой ситуации или вам просто нужно уйти, вы всегда можете притвориться, что подавились. Я не знаю, откуда она это взяла, но это забавно и это работает. Вы просто уходите, чтобы выпить воды. © Typical-me- / Reddit
Какие приемы, облегчающие жизнь, вы могли бы посоветовать другим людям?
AdMe/Народное творчество/Люди поделились в сети 20+ неординарными советами, которые помогли им облегчить жизнь
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