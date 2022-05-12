Люди поделились в сети 20+ неординарными советами, которые помогли им облегчить жизнь

Справиться со стрессом или остановить икоту можно десятком разных способов, но пользователи интернета изобретают все новые и новые. Частенько они звучат странновато и непривычно, но таки работают.

Мы в AdMe.ru решили воспользоваться советами о том, как исправить осанку и быстро разбудить спящего, любопытно же. Скорее всего, и вы найдете среди этих неординарных приемов тот, который пригодится вам при случае.