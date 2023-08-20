Люди рассказали 19 искрометных историй про странных коллег, с которыми им довелось работать
Все люди разные, и ко многим их слабостям и недостаткам стоит относиться снисходительно. Но когда дело касается работы, личные особенности могут сильно мешать делу. И возмущение коллег, которым приходится страдать от выходок таких сотрудников, вполне понятно. Почитайте только, что творят иногда люди на работе.
- Работала с одной девушкой, которая не верила в динозавров. Она говорила, что верить в них глупо. Когда я попыталась ее переубедить, она начала изображать тираннозавра, пока не начала хохотать до упаду. © ***Parade / Twitter
- Одна сотрудница очень любит «переосмыслить» данное мной задание и сделать не как я прошу, а «как лучше». Все время со мной спорит: «Почему ты не даешь мне проявить свое творческое начало?!». А тут прихожу с заданием, а эта коллега слушает внимательно, кивает, задает уточняющие вопросы, отмечает, что исправить. Обескураженная, выхожу из кабинета и понимаю, что забыла ручку. Подхожу к двери и слышу: «Я теперь буду делать все в точности, как она говорит! Надо прямую — будет прямая. Надо кривую — будет кривая. И посмотрим, понравится ли это ей». Теперь главное — делать вид, что я страшно страдаю. © SallyKS / Pikabu
- Мой коллега раньше работал в зоомагазине и рассказывал, что один сотрудник приносил из дома лапшу, открывал банку лучшего собачьего корма, смешивал все это, разогревал в микроволновке и ел. Каждый день. © EliseArt / Reddit
- Моя начальница спокойно брала мои сливки для кофе из холодильника 2-3 раза в день, а когда я ей сказала, что неплохо было бы дать мне денег на покупку, она с удивлением спросила: «Вам что, жалко?». После этого я стала свою еду прятать к себе в тумбочку, но начальница стала приходить, открывать мой стол и наливать себе сливки. Больше я в офис еду не приносила. © Unknown author / Pikabu
- А со мной рядом сидел парень, который ежедневно в 8 утра съедал упаковку майонеза, просто так, без всего. Он еще любил обернуться ко мне и рассказывать что-то с набитым майонезом ртом. © AnElectricFork / Reddit
- Пришла в офис после отпуска, а мне говорят, что когда меня не было, моим рабочим столом пользовалась коллега из соседнего отдела, пока у них был ремонт. Открываю верхний ящик тумбочки, а там ЭТО. © humortranslate / Twitter
- Увидел, что коллега лежит на полу лицом вверх, вытянув руки по бокам. Верхняя часть тела под столом. Я заглянул к нему в кабинет и спросил, все ли в порядке. «Да, — отвечает, — Я просто думаю». Пришлось оставить его наедине со своими мыслями. © Smurfykatt / Reddit
- Я как-то зашла в столовую зашла, вижу — директор обедает. Проходя мимо, пожелала приятного аппетита. Коллега, обедавшая со мной, сказала мне, что это лизоблюдство. Я всю жизнь думала, что это воспитанием называется, а оказывается, вот оно как. © RedHedPolly / Pikabu
- У меня очень хорошая зарплата, но мой муж зарабатывает в 10 раз больше меня. Недавно я вернулась из отпуска, и одна моя новая коллега спросила, как мы с мужем съездили. Я вкратце рассказала, и она такая: «Ого, вы, наверное, потратили на поездку кучу денег! Сколько зарабатывает твой муж?». Я ответила, что довольно много. «А сколько точно? Я никому не скажу!». «Я не хочу говорить об этом». «Он что, не разрешает тебе называть сумму?». Я отказалась отвечать. Она продолжает допытываться, и тогда я как рявкну: «Не стоит совать нос не в свое дело!». Коллеги сказали, что она плакала после этого и мне хорошо бы извиниться. Но в чем я неправа? © islaisla321 / Reddit
- Почти каждый день подвозил после работы девушку-коллегу, которая живет недалеко от меня. Ну жалко, что ли? Работать заканчиваем в одно время, от маршрута стандартного отклоняться не надо, а дорогу можно скрасить беседой. Так и ездила она со мной месяцев 5. Как-то зашел я к ней в кабинет, где уже сидел мой приятель, поболтать. И вот моя пассажирка похвалилась, что вчера испекла пирог. Я в шутку спросил ее, почему она мне кусочек не принесла в знак благодарности? Ответа не последовало. На следующий день она со мной уже не здоровалась, а приятель сказал, что она назвала меня ужасно алчным. © Ryl0n.0b0ev / Pikabu
- Одна наша сотрудница уверена, что у нее есть сверхъестественные способности. И все бы ничего, если бы не ее святая уверенность в собственной правоте в любом вопросе. Недавно она решила уволиться, чтобы посвятить себя «помощи» людям. Я очень рада тому, что больше не придется с ней работать. © Подслушано / Ideer
- У нас был системный администратор, который регулярно занимался посторонними делами и часами болтал по телефону с семьей и друзьями. В нашем офисе хорошо оборудованная кухня, и он готовил там разные блюда, ничуть не смущаясь тем, что он не дома. Нас всех он терпеть не мог, и на его столе все время лежали книжки с заголовками про «ужасных коллег». Когда его наконец уволили, обнаружилось, что своей работы он вообще не делал. © Niblek / Reddit
- Я работала за заправке, и у нас была девушка, которая даже во время напряженного рабочего дня раскрашивала книжки-раскраски, а потом вносила это в рабочий список выполненных за день дел. Когда начальник запретил ей приносить раскраски на работу, она заплакала и ушла посреди смены, а потом накатала руководству жалобу на него, обвинив в жестоком обращении. © AnneFrank_nstein / Reddit
- Женщина на работе вела табличку в Exсel, куда она записывала, во сколько приходят и уходят другие сотрудники. А потом докладывала о наших опозданиях шефу. Однажды я накрасила ногти ярким лаком с блестками. Об этом она тоже сообщила начальству, хотя у нас на работе нет дресс-кода, который бы запрещал это. © Beachy5313 / Reddit
- Мужчина, с которым я вместе работаю, держит консервы в ящике стола. Каждый день он открывает банку, ест прямо из нее, а потом протирает руки и ботинки санитайзером. © LosesControl / Reddit
- Я работала в колл-центре, и одна из сотрудниц регулярно игнорировала звонящий телефон, потому что ей «не хотелось отвечать на звонки». Как-то раз она сказала, что ей предстоит серьезная операция и ее не будет 2 недели. Мы скинулись и вручили ей немного денег, чтобы поддержать. А через 3 дня другая наша коллега увидела врунишку в магазине, когда она покупала косметику. Ее уволили, и она еще хотела подать в суд на несправедливое увольнение! © graeuk / Reddit
- Я секретарь, босс попросил никого не пускать в его кабинет, поскольку у него важные дела. Приходит главный бухгалтер и просит, чтобы я отнесла документы на подпись. Захожу в кабинет, а босс дыроколом дырочки в бумаге вырезает... Серьезный такой сидит за огромным столом, который полностью покрыт бумажными конфетти. © Палата № 6 / VK
- Мой коллега однажды зашел в комнату отдыха, где пара других сотрудников болтали, сидя на диване. Один из них держал в руке персик. Вошедший спрашивает: «Можно мне твой персик?». Другой сотрудник отвечает: «Э-э, нет...». Но этот парень все равно подходит, наклоняется и откусывает кусок, в то время как владелец персика смотрит на него в ужасе. С тех пор все называли этого странного коллегу Персиком. © Noggin-a-Floggin / Reddit
- У нас на работе очень необычный директор. Когда он увольняет человека, он дарит ему носки со словами: «Вот тебе, Добби, носок. Теперь ты свободен!» © Палата № 6 / VK
Уверены, что чудаковатые коллеги встречались и вам. Поделитесь своими историями с нами.
AdMe/Народное творчество/Люди рассказали 19 искрометных историй про странных коллег, с которыми им довелось работать
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