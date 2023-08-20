Люди рассказали 19 искрометных историй про странных коллег, с которыми им довелось работать

Все люди разные, и ко многим их слабостям и недостаткам стоит относиться снисходительно. Но когда дело касается работы, личные особенности могут сильно мешать делу. И возмущение коллег, которым приходится страдать от выходок таких сотрудников, вполне понятно. Почитайте только, что творят иногда люди на работе.