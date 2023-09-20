Люди рассказали, на что, по их мнению, тратить деньги — все равно что в помойку выкидывать
Недавно один пользователь сети задался вопросом, покупка каких вещей или услуг является бессмысленной тратой денег. Под его постом сразу же появилось более 18 тыс. комментариев: люди по всему миру охотно делились своими мыслями по этому поводу. Итак, вот на что, по их мнению, не стоит тратить свои кровные.
- Подруга мне все уши прожужжала про какой-то чудо-крем. И состав у него полностью натуральный, и морщины он, как ластик, стирает. В общем, уговорила, купила я его. Вечером намазалась и просто глазам не поверила: морщинки на лбу и правда уменьшились! А утром я посмотрела в зеркало и офигела: у меня все лицо в какой-то сыпи. И морщинки, кстати, все на месте опять были. И как будто даже еще заметнее стали. Оказалось, аллергия у меня на этот «натуральный» состав. © ParkConsistent8101 / Reddit
- Ежегодная замена смартфона. © ironlocust79 / Reddit
- Шпинат в моем холодильнике, который был куплен взамен предыдущего испорченного шпината. © slanderbeak / Reddit
- Бюджетная ультратонкая однослойная туалетная бумага. Сегодня я пытался размотать рулон, но этот дешевый мусор не рвался как нужно. От досады я начал яростно разматывать лишнее количество и в процессе задел шнурок на толстовке, отчего тот взлетел вверх и ударил меня металлическим наконечником в глаз. И все это потому, что кто-то купил дешевый материал, чтобы сэкономить несколько долларов. © citizenmelon / Reddit
- Шикарные свадьбы. Зачем тратить $ 50 000–100 000? Зачем тратить столько денег на мероприятие?! Да, память важна, но некоторые люди выкладывают до смешного огромные суммы за «идеальную» свадьбу, даже если вариант поскромнее будет более интимным и никого не разорит. © Papa-jw / Reddit
- Точно! Я даже рассорился с друзьями из-за этого. Они уже были в долгах, но когда мой друг сделал предложение, его девушка начала планировать свадьбу, которая должна была влететь в копеечку. А все потому, что она всегда мечтала именно о такой шикарной. При этом у нее не было сбережений, ее родители ничего не откладывали на эту мечту — она ждала, что они возьмут кредит. Спросил у друзей, зачем это делать ради одного дня, тем более что они хотели купить дом и завести детей в ближайшие несколько лет. Будущая жена очень расстроилась и сказала, что это ее мечта — устроить большую свадьбу. Ну а я сказал, что влезать в такие долги ради одного дня праздника просто безответственно. В итоге они все равно потратили на свадьбу кучу денег, оформив очередную кредитную карту. Сейчас у них родился ребенок и они постоянно жалуются на то, сколько денег им приходится тратить на обязательные выплаты. © GlobalHoboInc / Reddit
- Отправлять деньги крупным видеоблогерам во время прямых трансляций только ради того, чтобы они произнесли твое имя. © NotASingleNameIdea / Reddit
- Отдых в местах, ориентированных на детей, с детьми, которые слишком малы, чтобы оценить их. Я имею в виду, например, поездку в Диснейленд с детьми 1–2 лет. Это дорогая поездка, которую они не могут оценить по достоинству. © darkchocolatecoconut / Reddit
- Кофе навынос. Я довела до совершенства искусство приготовления хорошего кофе дома. Когда я подсчитала свои траты на этот напиток, то поняла, что раньше тратила $ 4–6 в день, а теперь — примерно $ 0,75. © femsci-nerd / Reddit
- Декоративная косметика. Серьезно, огромная индустрия заставила женщин поверить в то, что они должны выглядеть определенным образом, и заработала на этом миллиарды! © Wild-Cow6659 / Reddit
- Дизайнерские сумки. Они не передают того, что люди думают, что они передают. © FionaTheFierce / Reddit
- Дизайнерские вещи. Кому какое дело до того, что на вас надето? Все, что вам нужно, — это функциональность. Но, конечно, если денег хватает, покупайте брендовую одежду. Хотя большинство людей, которые покупают ее, на самом деле не могут себе ее позволить. © OMEN336 / Reddit
- Доставка продуктов. Выйдите и купите сами. Это абсолютная трата денег. Если ты дееспособен и у тебя есть велосипед, или машина, или скейтборд, или ноги, ты можешь сам доставить себе еду, лентяй. © WaxyPadlockJazz / Reddit
- Наращенные ресницы. Честно говоря, для меня это нелепая трата денег. Они быстро выпадают, и приходится снова идти на наращивание. Гораздо дешевле пользоваться накладными. © Original-Tank-8563 / Reddit
- Фастфуд. Люди всегда жалуются на его качество, но все равно покупают. Просто готовьте дома. © Brendaram96 / Reddit
- Билеты на концерты. Они стоят целое состояние! Да, шоу может быть веселым, но музыка ничуть не лучше, чем если бы она звучала в моей машине. Музыку заглушают тысячи человек, поющих вместе с артистом. Я уверена, что этим летом я сходила на свой последний концерт. © unicornwants**** / Reddit
- Куча косметических средств. Эта система для кожи, состоящая из 10 этапов, где каждая баночка стоит целое состояние, просто пустая трата денег! © Iwentforalongwalk / Reddit
- Наращивание ресниц, филлеры для губ, краска для волос, маникюр и так далее. Ежемесячный эстетический уход требует огромной траты денег, по моему мнению. © monica-lewinskyy / Reddit
- Предварительно нарезанные фрукты и овощи. И готовые блюда. Вы можете получить куда больше продуктов за меньшую цену, просто нарезав их самостоятельно. А еще можно просто посмотреть на блюда, узнать, что в них входит, и сделать самим все то же самое. © somecow / Reddit
- Оберточная бумага. В ней вообще нет никакого смысла — можно с таким же успехом просто взять и выбросить деньги прямо в мусор. Никому это не интересно, никому это не нужно. Это пустая трата денег и ресурсов. © itsbernstein / Reddit
- Походы в рестораны. Приготовленные дома еда и напитки стоят гораздо меньше, а со временем цены на ресторанную еду значительно увеличиваются. © Thunderflex1 / Reddit
- Модные электрические зубные щетки. Я имею в виду те, что стоят больше $ 80, и модели за $ 30. У них у всех одинаковые насадки. © Oellph / Reddit
Что ж, конечно, сложно согласиться абсолютно со всеми этими комментариями. Но если вы любите делать покупки в секонд-хендах и на барахолках, то будьте осторожны: некоторые вещи там покупать точно не стоит.
AdMe/Народное творчество/Люди рассказали, на что, по их мнению, тратить деньги — все равно что в помойку выкидывать
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