Люди рассказали, на что, по их мнению, тратить деньги — все равно что в помойку выкидывать

Недавно один пользователь сети задался вопросом, покупка каких вещей или услуг является бессмысленной тратой денег. Под его постом сразу же появилось более 18 тыс. комментариев: люди по всему миру охотно делились своими мыслями по этому поводу. Итак, вот на что, по их мнению, не стоит тратить свои кровные.