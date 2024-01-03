Маму подростка вызвали к директору и заставили извиняться. Но она встала на сторону дочери, узнав причину

«У меня есть дочь, Ада, ей 14 лет. Это спокойный, тихий ребенок, — начала свой рассказ женщина. — Она получает хорошие оценки в школе, общается со своими друзьями и в целом не создает проблем. Поэтому я очень удивилась, когда мне позвонила директриса и сказала, что Ада натворила дел и меня вызывают в школу».

Вот что произошло. В классе есть свой «шут» — Мила. Она пела и танцевала во время урока. Ада вскипела и все высказала. «Моя дочь сказала ей замолчать, мол, твои приколы тут никому не сдались и именно из-за тебя никому не нравится школа. Одноклассник записал все на телефон. Мила расплакалась, и их обоих отправили к директору».

«Директриса хотела, чтобы моя дочь принесла извинения, — объяснила героиня. — Я сказала, что Ада не будет ни перед кем извиняться и повела ее к выходу. Мать девочки выкрикнула, что мы обязаны попросить прощения. Я ответила ей, что для начала ее ребенку следует научиться вести себя в классе. Потому что она чертовски раздражает всех, а моя дочь терпела это 5 месяцев. В ответ мамаша стала обзывать всякими словами уже меня». Женщина добавила, что посмотрела то видео. К слову, учительница пыталась посадить на место танцующую Милу, но девочка ее игнорировала.

Другие родители в классе встали на сторону Ады и ее мамы. «Они прислали мне по электронной почте свои жалобы на поведение Милы, которые родители отправляли в администрацию школы. Но ничего сделано не было. Большинство родителей злятся, что Аду вызвали на ковер. Позже директор отправила родителям электронное письмо о правилах поведения в классе и о новой школьной политике. Мол, если дети будут мешать занятиям, школа „примет меры“. Какие такие меры — пока непонятно».

Среди читателей у Милы нашлись защитники — первый комментарий набрал 1,5 тысячи лайков: Независимо от обстоятельств, то, что сказала ваша дочь — неприемлемо. Школа учит тому, как правильно обращаться с другими личностями. Даже если другой ребенок раздражает, к нему надо относиться с уважением. © Rynkydink / Reddit

Чтобы добиться уважения, сначала нужно уважать других. Как вы думаете, она уважала своего учителя или одноклассников, танцуя и не садясь? © Zcylas / Reddit

Я на вашей стороне. Миле уже 14! Если она постоянно мешает занятиям и мешает другим учиться, ее следует наказать. Учителя действительно ничего не могут сделать в наше время (я сама бывший учитель). А вот давление со стороны сверстников может сработать. Один комментарий за пять месяцев — это не издевательство, у вашей дочери просто вышло терпение. © Nearby_Bake_3350 / Reddit

Эту Милу нужно было просто в первый же день выгнать из класса после того, как она начала кривляться. © Byzantine1808 / Reddit

Дорогая, ты явно не знаешь, как сейчас обстоят дела в школах. Такая девочка, как Мила, не будет наказана. Она будет продолжать делать то, что хочет. Ее мать придет, чтобы защитить ее, как она уже сделала, если кто-нибудь скажет ей сесть и помолчать, чтобы все остальные могли учиться. Мать будет угрожать адвокатами, и виноватым останется учитель.

Дети, которые действительно хотят учиться, не могут этого сделать из-за таких, как Мила, а учителя ничего не могут с этим поделать из-за того, что родители постоянно угрожают: «Я подам в суд!» Виновата и бесхребетная администрация, пресмыкающаяся перед родителями на каждом шагу. © Honey_Sweetness / Reddit