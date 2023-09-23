Мне все говорили: «Вот родишь — тогда поймешь». Я родила, но так ничего и не поняла

До 33 лет только ленивый не сказал мне «Родишь — поймешь!», когда возникали какие-то проблемные ситуации, связанные с детьми. Не отдала племяшке коллекционную куклу? «Вот будет своя дочь — по-другому запоешь». Попросила соседку не перекрывать коляской весь тамбур? «У тебя просто детей нет, вот ты и бесишься!» 8 лет назад я родила, но так и не поняла, какая же сокровенная правда о мире должна была мне открыться в этот момент.

Я всегда к детям относилась ровно: восторга по их поводу не испытывала, негатива — тоже. Для меня мальчишки и девчонки — это маленькие люди, личности, которые могут иметь свое мнение и свои желания, и пока это не нарушает мои границы — мне все равно. А вот родители, которые ждут или даже требуют особого отношения к ним и их чадам, а сами плевать хотели на окружающих, вызывают у меня много вопросов. Вот буквально на днях было. Сидим с подругой в кафе, забежали на кофе с чизкейком. За соседним столиком — шумная семейка с тремя детьми. Двое бегают по всему залу, залезают в обуви на стулья, бросаются под ноги официантам, а ведь те несут и горячие блюда. Администратор попросила родителей следить за своими детьми, а те отмахнулись, мол, сами разберемся, и сидят болтают. И вот нам как раз принесли заказ, а у семейки, видимо, случился конфуз с младшим. Они сдвинули приборы со стола, уложили малыша на белую скатерть и начали менять ему подгузник. Аромат непередаваемый! Администратор попросила их уйти в туалет, ведь там есть пеленальный столик, а мамаша такая: «Ой, тут делов-то на минуту!» А когда мы с подругой возмутились, рявкнула: «Вот родите и тогда поймете, как тяжело с младенцем куда-то ходить!» Я вот даже не знаю: если тяжело, может, не стоит идти в кафе? Почему бы не заказать еду на дом?

Много странных родителей я повидала, будучи собачницей. Мой Джем был парнем хоть и беспородным, но очень красивым, всю малышню к нему тянуло магнитом. А он такое внимание не очень любил, особенно, когда гладили без спроса, и я его прекрасно понимаю. Нет, никакой агрессии он не проявлял, но в глазах появлялась такая тоска, что у меня аж сердце сжималось. Помню, гуляю с собакеном возле дома. Тут рядом нарисовалась мамочка с мальчиком лет 3-4. Ребенок подбегает, начинает усиленно гладить Джема, пес смотрит на меня умоляюще. Я говорю мамаше: «Уберите сына, собаке не нравится», а она мне: «Ничего, потерпит!» Ну я — человек простой: взяла и стала усиленно гладить ее сыночка по волосам. Мать взвилась: «Что вы делаете?!» А я отвечаю, мол, обожаю деток гладить, не могу устоять. Она сына в охапку — и побежала, приговаривая: «Лучше б детей рожала, а не шавок разводила — тогда понимала бы, что к чему!»

Незамутненных родителей вообще очень много. До декрета я несколько лет работала в зоопарке и каких только мам и пап ни повидала. Отдельной категорией идут те, которые считают, что их дети — исключение из всех правил. У нас были отличные чистейшие туалеты на всей территории зоосада, идеальная комната матери и ребенка, кафе с пеленальными столиками, но каждый день летом десятки мам пытались высадить своих чад пописать на газон. «А что такого? Это же ребенок! Да даже не пахнет ничем!», — возмущались они. Родители, которые пытаются исполнить каждое желание малыша, — это другая категория жести. Иду как-то по зоопарку, фотографирую. Вдруг вижу, женщина перегнулась через ограждение вольера и пытается выдернуть перо из хвоста павлина. Я ей кричу: «Вы что творите?!» А она, даже не прекращая попыток, невозмутимо выдает: «Дочка хочет себе перо на память. А вам жалко, что ли? Мы за билет заплатили и можем делать, что хотим!» Я вызвала охрану, чтоб ее проводили до выхода, так она мне вслед кричала все это же сакраментальное: «У тебя самой детей нет, что ли? Так роди!»

И вот я родила. Дочке 8, а я так ничего и не поняла. Оставлю ли я коляску в общем тамбуре, где из-за нее не развернуться? Нет. Должен ли кто-то пропускать меня без очереди в магазине, потому что я с ребенком? Нет. Разрешу ли я дочке мучить животное, просто потому, что оно ей нравится? Нет. Почему же многие родители искренне считают, что им и их отпрыскам все дозволено и все им должны? Наверное, это те мамы и папы, для которых рождение ребенка — главное достижение в жизни. Больше им гордиться нечем и бороться не за что, вот они и отстаивают право своего чада на то, что он захочет. «Все лучшее — детям!» — уверены такие родители. Но при этом не каким-то абстрактным мальчикам и девочкам, а именно их чадам должны доставаться все плюшки мира: бесплатная детская вата на городском празднике, право без очереди кататься на качелях или нижняя полка в поезде (при наличии билета на верхнюю). Почему так, я, наверное, никогда не пойму. А вы родили и поняли или нет?