«Мое!», или Почему наши дети не обязаны делиться игрушками

«Жадина-говядина, соленый огурец» — так мы детстве дразнили сверстников, которые не хотели делиться игрушкой, книжкой или лакомством. Доброта и щедрость, конечно, отличные качества, но умение выстраивать личные границы не менее важно.

На детской площадке или в гостях малыши нередко слышат наставления от взрослых типа «Дай Машеньке куклу», «Уступи мальчику мячик, ты большой уже!» Родители подчас готовы поступиться желаниями своих детей, думая, что так они помогут найти тем друзей. Другие словно бы ищут одобрения присутствующих рядом взрослых, потому что делиться вроде как социальная норма, и надо быть «хорошим», чтобы понравиться другим.



В детстве я всегда делилась игрушками, которые выносила на улицу. До одного случая. Как-то к нам в гости приехала мамина сестра со своей дочкой. Мне было 7, Вике — 5. Вике сразу же приглянулась моя любимая кукла — невеста в свадебном платье. Скрепя сердце, я дала сестре с ней поиграть. А когда гости собрались уезжать, Вика вцепилась в мою куклу и заорала: «Не дам!» Я хотела отобрать невесту силой, но тут моя мама крепко схватила меня за плечи и сказала Вике: «Забирай! Маша уже большая, через месяц в школу идет, не до кукол ей будет!» О, как я рыдала! А мама вместо того, чтобы меня утешить, лишь обиженно бросила: «Не думала, что ты у меня такая жадина!» Эту куклу я помню уже 30 с лишним лет, и мне до сих пор обидно за себя маленькую. Теперь я уже сама мама и даже представить не могу, чтобы отобрать у собственного ребенка дорогую ему вещь и отдать кому-то другому.

Слушать ребенка, конечно, важно, но и здесь не все так однозначно. Однажды сына пригласила на день рождения его подружка. Миле исполнялось 6, родители сняли детскую комнату, позвали аниматора. Сначала Мила куксилась и топала ножками, потому что аниматор в костюме Принцессы играла со всеми детьми, а не только с ней. Проводить всякие забавные конкурсы было крайне сложно, хотя бедная девушка старалась изо всех сил. Потом вынесли шикарный торт в виде единорога, и тут Мила как заорет: «Не дам его резать — он мой!» Родители именинницы лишь пожали плечами «Ну вот такая она у нас!» — а гости разошлись по домам, так и не попробовав праздничного торта. Больше на праздники к Миле мы не ходили. И вот получается, что, с одной стороны, родители Милы правы, раз не принуждают дочку делиться со всеми, когда она не хочет. А с другой стороны, если позвали гостей, то и относиться к ним надо с уважением, учитывать и их желания в том числе. Этот случай еще раз доказал мне, что любая крайность выглядит некрасиво — во всем нужна золотая середина.

В детстве была у меня супермашина на пульте управления. И вот пришли к нам в гости мамина подруга с дочкой. Стоило мне отвернуться, как мелкая вдребезги расколотила мою любимую тачку. Злюсь, кричу на нее, а она в ответ смеется. Потребовал от ее мамаши, чтобы купила мне новую. Пауза. И тут моя мама выдает: «Она у тебя уже была сломана. Ты же так с ней не аккуратно обращался». Я обалдел, а они благополучно ушли пить чай. До сих пор очень ревностно отношусь к своим вещам и ребенка учу не делиться, если он не хочет. © xMIXERx / Pikabu

У меня хорошая мама. Но своим мировоззрением. Решила, что раз мне больше 11 лет, то мягкие игрушки можно просто отдать в детсад. Не спрашивая меня. А у меня была любимая собачка! Я ее до сих пор помню. Я всегда была «доброй душой», давала на время поиграть игрушки или картриджи для приставки (некоторые потом не отдавали). В школе выработалась система. Если берут без спроса — объясняем, что так нельзя, и забираем. Если попросили — мне не жалко. Похоже, меня просто бесило, что почему-то люди думают, что я по умолчанию готова делиться. © DarhAra / Pikabu

Моя мама, наоборот, учила меня не делиться, но это не особо помогало, и многие игрушки и вещи пропадали из-за моей простоты. К счастью, с возрастом это прошло, своего ребенка также учу делиться только при желании. © GlafiraVrungel / Pikabu

В детстве я была очень доброй и общительной девочкой. И вот года в 3-4 захотела я принести в детсад любимую свою куклу — Людочку. Голова, ручки из пластика, а все остальное — тряпичное. И вот приношу я мою любимицу другим детям показать, поиграть. Я же девочка добрая и не жадная. В общем, больше у меня Людочки не стало. Она была разодрана на части другими, мягко говоря, менее аккуратными детьми в садике. Как думаете, когда я выросла, дала ли я знакомым в отпуск свой зеркальный фотоаппарат? © Unknown author / Pikabu

Я, видимо, каким-то неправильным ребенком была. Это же просто вещи. Если кому надо, играй с чем хочешь. Конфетами детей кормила с балкона, у нас первый этаж был. Да и сейчас мне как-то не близка тема «это же мои вещи!» Это же просто вещи. Что у всех такая зацикленность на потреблении? © Wintersun01 / Pikabu

К сожалению, многие родители вообще не объясняют детям, что прежде, чем брать чужие вещи, надо спрашивать разрешения и спокойно относиться к отказам. Они уверены: их чадо — пуп земли, и другие дети просто обязаны беспрекословно отдавать ему все, что он захочет. Было моей 4,5 года, купила я ей бирюзовое ведерко и шикарный совок. Играет она на площадке и приходит бабушка с внучкой лет 2. Мелкая так и норовит совок выхватить, моя не дает. Бабушка начинает моего ребенка стыдить, мол, что ж ты такая жадная. Та в слезы. Я — к бабуле и спокойненько так: «А давайте мне ваш телефон. Свой забыла, хочу в интернете полазить». Дальше диалог:

— Вы в своем уме? Не дам, конечно.

— Почему? Вы что, жадная?

— Девушка, с какой стати я должна давать вам свой телефон?! Мы даже не знакомы!

— Так почему вы обзываете моего ребенка и требуете ее личные вещи?

— Это всего лишь совок!

— Это ее совок, с которым она сама хочет играть,и никому его давать не обязана.

Ох как она взбесилась,схватила ревущую внучку и уперлась в даль со словами: «Пойдем на другую площадку, Машенька, совсем эти мамашки обнаглели!» Я свою успокоила, похвалила и объяснила,что своими личными вещами она делиться не обязана, если не хочет. Но и нечего реветь, если кто то с ней своими не делится. Либо тогда меняйся на время, либо прими,как факт. © TotalFrustration / Pikabu

— Вы в своем уме? Не дам, конечно. — Почему? Вы что, жадная? — Девушка, с какой стати я должна давать вам свой телефон?! Мы даже не знакомы! — Так почему вы обзываете моего ребенка и требуете ее личные вещи? — Это всего лишь совок! — Это ее совок, с которым она сама хочет играть,и никому его давать не обязана. Ох как она взбесилась,схватила ревущую внучку и уперлась в даль со словами: «Пойдем на другую площадку, Машенька, совсем эти мамашки обнаглели!» Я свою успокоила, похвалила и объяснила,что своими личными вещами она делиться не обязана, если не хочет. Но и нечего реветь, если кто то с ней своими не делится. Либо тогда меняйся на время, либо прими,как факт. © TotalFrustration / Pikabu Лежала с сыном в детском санатории. Номера были рассчитаны на ребенка плюс взрослого, очень удобно. Играть дети выходили в коридор, каждый со своими игрушками. И у одного мальчика пропала машинка. Везде искали, у всех спросили — никто ничего не видел. Проходит несколько дней, мальчик, у которого пропала машинка, забегает в номер к другому ребенку, чтобы позвать его играть, и видит свою пропажу. Знаете, что сказала яжмать? «Нечего было в наш номер внезапно заходить, мы бы потом отдали, когда сын наигрался».

Здесь вас ждет целая подборка историй о людях, чья наглость перешла все мыслимые границы. Как, например, у мам, которые попросили воспитательницу отводить их детей утром в садик — ведь она же все равно мимо их дома идет.

Своему сыну я объясняю, что он не обязан делиться своими вещами или игрушками с другими. «Если тебе не хочется — просто скажи „нет“. Но будь готов к тому, что и с тобой делиться никто не будет, ведь и тебе тоже никто ничем не обязан». Пока ему 8 лет, это работает. А дальше посмотрим.