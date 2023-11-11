Мудрая жена произнесла всего одну фразу. Муж расплакался, а его любовница больше не смогла и рта раскрыть

«Мы с женой начали встречаться еще в школе, это 25 лет назад было. Сейчас нам обоим по 40. Последние 5 лет я думал, что мы вместе по инерции», — честно рассказывает герой этой истории. Мужчина совершил ошибку, о которой теперь очень жалеет, потому что жена — видимо, уже окончательно бывшая — открыла ему глаза на его любовницу.

«Моей нынешней избраннице 28 лет, — признается мужчина. — Да, я на 12 лет старше. Мы познакомились на работе. Она очень красивая. Я сразу подумал, что эта женщина — тот самый глоток свежего воздуха, который мне нужен».

Завязался роман. Мужчина решил ничего не говорить супруге, но попался на измене. Жена сказала, что они больше не могут жить под одной крышей. К слову, у них две дочки — 5 и 6 лет, которых мужчина очень любит. Но он послушно ушел из дома и снял квартиру. «Нам еще предстоит развод, хотя я этого не хочу», — пишет мужчина.

Однако тема развода очень волнует любовницу. Ведь дом, в котором живут жена и дочки, изначально принадлежал мужчине. Он достался ему от бабушки и дедушки, а сейчас стоит целое состояние. «Сейчас моя семья живет там. Но моя подруга ожидает, что после развода жена не будет иметь никаких прав на дом», — отмечает мужчина.

«На выходных я заехал домой по делам и взял с собой свою девушку. Она с порога начала грубить моей жене и спрашивать, когда та съедет. Жена посоветовала ей не совать свой нос в чужие дела. Девушка вспылила: «Ты ведьма! Просто моей молодости завидуешь!» А жена улыбнулась и сказала: «Твой возраст — твое единственное достоинство? Не волнуйся, молодость не продлится долго». А потом добила: «И лучше я буду 80-летней собой, чем 20-летней тобой».

А дальше мужчину накрыло чудовищное осознание: «Жена ведь не старая! Ей 40, как и мне. То есть, по мнению моей девушки, я старый? Она в этом споре повела себя очень некрасиво. Мне так стыдно». На следующей день жена позвонила и сказала, что пора поговорить о разводе. Мужчина впал в депрессию: «Когда мы договорили, я расплакался. Теперь каждый раз, когда я вижу жену, мне хочется оказаться в ее объятиях и плакать. Представляю нас с ней 80-летних. Мы всегда, когда видели пожилую пару, держащуюся за руки, говорили, что это мы. Я понял, что мне нужна она, но я все испортил».

Комментаторы не заставили себя ждать: Вы же в курсе, что ваша девушка просто искала себе папика? У нее в глазах загорелись значки доллара, когда она узнала стоимость дома. Ваша жена права, когда говорит, что у вашей девушки нет ничего, кроме молодости. Вы совершили ошибку, предав свою семью. Не совершайте ошибку, оставшись с лгуньей. © Busy_Understanding81 / Reddit

Он обидел свою семью из-за невоспитанной малолетки, которая считает его старым мешком с деньгами. Да, это союз, заключенный на небесах. © cmband254 / Reddit

Он уже потерял семью из-за посредственной девицы. Она тоже скоро уйдет, поскольку дом ей в любом случае не достанется. © besee2000 / Reddit

В топе нам не удалось найти тех, кто сочувствует мужчине: Любовь и семья — величайшее сокровище. Когда я вижу, как кто-то разрушает свою семью, я испытываю очень сильную ярость. © Thesoundofmerk / Reddit

Я считаю, что многие заводят молодых любовниц в том числе потому, что это поднимает их статус в глазах других мужчин. Ведь у них есть красивый трофей. © k3ndrag0n / Reddit

А люди еще удивляются, чего это женщины такие придирчивые к своим избранникам или вообще не хотят выходить замуж. © idontreallyknow5575 / Reddit

Ох, я даже посмеялась. Вашей красивой девушке понравились не вы, а ваш дом. Надеюсь, что бывшая жена найдет мужчину, который будет держать ее за руку всю оставшуюся жизнь, как она того заслуживает. © Razszberry / Reddit