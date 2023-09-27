Муж пожаловался в интернете на свою жену. И тут полыхнуло даже у мужиков

«Жена на меня часто обижается», — начал свой рассказал мужчина. Ему 38 лет, а второй половинке 37. Супруг уверен: он прав в своем подходе к воспитанию детей, и все же мужчина решил посоветоваться с пользователями соцсетей и попросил рассудить их с женой.

У семейной пары трое детей. Им 12, 10 и 8 лет. Мужчина объяснил, что жена постоянно находится в подавленном состоянии и очень легко раздражается: «Она все время жалуется, что сильно устает. Я, конечно, рад помочь и внести свою лепту в воспитание детей и в ведение домашнего хозяйства. Но моей помощи никогда не бывает достаточно, потому что планка жены слишком высока».

«Жена хочет, чтобы один из нас каждое утро вставал в 6:45 и собирал детей в школу. Мол, надо проследить, чтобы они успели на автобус в 7:45. Я сказал, что дети достаточно взрослые. Они могут сами одеться и позавтракать хлопьями с молоком», — пишет герой истории. Только вот его супруга с ним не согласна: «Она говорит, что хлопья — плохой завтрак, им нужно что-то более существенное, особенно 12-летнему ребенку. У среднего СДВГ (у людей с данным диагнозом бывают проблемы с концентрацией — прим. ADME). И жена считает, что ему сложно собираться самому. А еще она просто хочет обнять детей перед школой. В итоге она встает, а я нет, а потом она расстраивается, что я никогда не даю ей „выходной“ по утрам. Все, что ей нужно сделать, это просто позволить детям справиться самостоятельно».

Вторая проблема: споры с детьми из-за компьютера и телефона. «Жена все время спорит с детьми по этому поводу. И расстраивается, что я не поддерживаю ее строгий лимит: 2 часа в день, — добавляет муж. — Говорю ей, мол, если домашка сделана, пусть хоть до ночи сидят в интернете. А она говорит, что это вредно, им нужно играть на улице, читать книги. Я в целом согласен, но не понимаю, почему мы должны вводить такое жесткое ограничение».

На выходных супруга организует походы в зоопарки, музеи. Младшая 8-летняя дочь к концу прогулок устает и начинает ныть. Супруг предлагает решить вопрос просто: «Я ей снова говорю: „Давайте просто останемся дома и вуаля — нет проблем!“» «Я — активный родитель, который принимает участие в воспитании. Но я никогда бы не мог подумать, что мне придется помогать жене вылезать из ямы, которую она сама себе вырыла. Она создает стрессовую ситуацию и потом хочет, чтобы я все разрулил. А я считаю, что так быть не должно. Вот и скажите мне, кто из нас прав».

Больше всего лайков (46 тысяч) собрал комментарий от мужчины: То, что вы называете «высокой планкой» на самом деле обычные родительские обязанности. И не льстите себе, вы не вносите «посильную лепту». Восьмилетний ребенок не может сам собраться утром. И вы бы это знали, если бы не спали каждый день. Два часа экранного времени в день — разумный предел. Время, проведенное с семьей и развивающие занятия также важны. Возможно, их можно сократить, но «просто отдыхать дома на диване» — не выход. Простите, а вы не пробовали встать с дивана? Перестаньте уже лениться. © Outrageously_Penguin / Reddit



Пользователи продолжили «закидывать тапками» мужчину: Боже мой, да этот «отец» совсем оторван от реальности. Давайте начистоту. Многим детям в этом возрасте приходится самим собираться в школу, потому что их родители уже ушли на работу. Когда мне было 8, мои родители уходили в 4:45 и 6:30, и мне приходилось вставать самой. Но мама звонила каждое утро в 7:15, чтобы проверить, как я. Но если бы мои родители были дома и решили поспать вместо того, чтобы встать со мной, я бы стопроцентно чувствовала себя брошенной и ненужной. © Susannah_Mio_ / Reddit

Он считает, что сидеть на диване и смотреть телек — значит быть активным родителем? Ой, все. © Freyja2179 / Reddit

Мой отец катал меня на спине от кровати до кухни практически до тех пор, пока я не стал выше него. Обязательно ли ему это было делать? Нет. Но это означало, что каждый день я начинал с объятий папы. Он вставал с нами каждый день, даже когда мне было 18. Пост меня расстроил, ведь этот человек считает себя хорошим отцом. © TheWhiteBee42 / Reddit

Нашлись люди, которые попыталась понять мужчину: Наш ребенок хотел проводить утро в одиночестве примерно с 10 лет. Мы научили его, как приготовить себе завтрак. Ему нравилось тихо сидеть в уголке и есть, готовясь к школе. Поэтому мы не навязывались. © Thequiet01 / Reddit

Мой сын лет в 12-ти стал говорить: «Маам, я могу сам это сделать». Я научила его готовить яичницу. Так что завтрак готовит он сам, а я просто одним глазом присматривают. © IndigoTJo / Reddit