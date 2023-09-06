Муж заявил, что после родов жена стала «коровой» и посадил ее на диету. Знал бы он, чем все это закончится

Говорят, что муж познается в декрете, и многие женщины с этим согласятся. Пока одни новоявленные отцы трепетно заботятся о своих детях и их мамах, другие без всякого стеснения требуют от жен сразу же после родов снова стать стройными ланями и весело скакать вокруг них с улыбающимся ребенком на руках. Героине нашей истории достался супруг из второй категории, только она посмотрела на его поведение, подумала и решила: не на ту напал.

Вот как сама молодая мама описывает свою ситуацию: «Мы познакомились 9 лет назад, когда учились в колледже. Влюбились, начали встречаться, потом поженились. А 4 месяца назад я родила прекрасную девочку, которую мы оба очень ждали. У меня была тяжелая беременность, несколько месяцев постельного режима, 20 часов родов, которые закончились кесаревым, но результат того стоил. До родов я весила 55 кг при росте 170 см. За период беременности набрала около 13 кг и еще 5 — после родов. Я кормлю доченьку грудью, и сейчас моему организму требуется калорийная пища: мясо, молочные продукты, орехи. Доктор сказал, что я должна прислушиваться к потребностям своего тела и есть то, что мне хочется. Во время беременности муж был очень заботливым, однако после родов его как подменили: с дочкой он не особо ласков, сильного интереса к ней не проявляет, начал критиковать меня за набранный вес. Говорит: «Что-то тебя разнесло», «Сегодня хороший день, чтобы потренироваться и сбросить несколько килограммов». Это очень обидно.

Раньше я ходила в спортзал 4-5 раз в неделю, но сейчас у меня на это просто нет сил. Недомогания такие, что я уже 5 раз падала в обморок, при этом малышка и дом на мне. И вот на днях, когда муж ушел на работу, я пошла на кухню и обнаружила, что вся моя еда, необходимая мне для нормальной лактации, пропала. Вообще вся! Я позвонила супругу узнать, что случилось, а он такой: «Да, я все выкинул, потому что тебе надо похудеть!» Я обалдела, конечно. Позвонила лучшей подруге и попросила ее привезти мне еды, а она мигом метнулась в магазин и просто спасла меня. Но когда муж вернулся с работы и увидел, что я не голодала, он собрал все мои продукты и просто выкинул на улицу. Я сказала, что он эгоист, а он обозвал меня коровой и от злости пробил дыру в двери. Я была так напугана, что позвонила брату и попросила забрать меня с дочкой из этого дурдома. Брат приехал, сейчас я живу у него. Но обиднее всего, что и свекровь, и сестра мужа, и даже моя собственная мать защищают моего супруга и говорят, что мне нужно похудеть и извиниться перед ним за послеродовой срыв. Неужели они правы?"

Читатели заверили молодую маму, что ей абсолютно точно не в чем себя винить, не за что извиняться перед мужем и вообще пора задуматься, а нужен ли ей такой брак. Когда я слышу истории о том, как мужчины расстраиваются из-за того, что жены набрали вес, всегда задумываюсь о старости. Старение же никто не отменял. Эти мужчины собираются слинять, когда у их женщин появятся первые морщины или седые волосы? Тела ведь меняются. © MayoneggVeal / Reddit

Ну и родственнички у вас, конечно... Если бы ваш вес был реальной проблемой, врач посадил бы вас на диету, но он сказал, что с вами все в порядке. Мой отец всю жизнь контролировал, что ест моя мама, и называл ее «жирной коровой», хотя она весила всего 63 кг. Мама в свою очередь пыталась ограничивать мое питание, чтобы отец не направил свой гнев на меня. Это привело к расстройству пищевого поведения. Пожалуйста, подумайте, хотите ли вы так жить? Хотите ли, чтобы ваша дочь росла и слышала, что вы жирная корова? Как ребенок, выросший именно в такой среде, скажу, что хорошего тут мало. © HELLbound_33 / Reddit

Похоже, ваш муж не понимает, как меняется тело женщины в процессе беременности и родов. С учетом того, как он себя ведет, ваша дочь тоже будет подвергаться критике, это убьет ее самооценку. Пожалуйста, уходите от этого человека. Ни один нормальный мужчина так не обращается с женщиной, так ведут себя только нарциссы. Специально лишать кормящую женщину еды — это все равно, что морить ребенка голодом. Откуда, по его мнению, берется грудное молоко? Из водопровода, что ли? © oldwitch1982 / Reddit

Пользователи сети наперебой просили девушку уйти от мужа, но она решила дать ему еще один шанс, ведь мама умоляла ее не разрушать семью, а сам мужчина извинился за свои слова: «Он назвал меня коровой во время ссоры, но потом сказал, что сожалеет. И добавил: „Я просто пытался быть честным. Разве честность не является основой счастливых и здоровых семейных отношений?“ И я подумала, что он прав». Молодая мама решила худеть. Она стала уменьшать порции и есть менее калорийную пищу, но почти сразу же начались проблемы — сил не хватало, а молоко почти пропало: «Я 4 раза падала в обморок, малышка не наедалась. В одну из ночей дочка плакала без остановки несколько часов. Муж начал орать, чтобы я успокоила ребенка. Я объяснила ему, что дочка просто голодная, а голодная она потому, что у меня пропало молоко, ведь я худею, как он и хотел. А муж съязвил: «Коровы едят траву и производят литры молока. А ты что, хуже?»

«Именно в этот момент я поняла, что ловить тут нечего, — подчеркнула героиня. — И как только муж заснул, я взяла дочь и ушла к своей лучшей подруге. Она сказала, что рада мне, и я могу оставаться у нее столько, сколько нужно. Она и ее жених окружили меня такой заботой, что лактация снова наладилась, мне удалось сохранить грудное вскармливание. Я уже подала на развод и не контактирую с семьей мужа и своей матерью». Пользователи сети ликовали от подобного исхода, ведь за судьбой героини следили сотни подписчиков. Многие женщины вспомнили, как менялось их тело после беременности и родов и как на это реагировали близкие. Я набрала вес во время кормления грудью и даже не думала о похудении, пока малышу не исполнилось полгода и мы не стали вводить прикорм. Я все время хотела есть, а любые попытки контролировать вес заканчивались провалом. Только после года малыша я начала как-то работать в этом направлении. То, через что прошли вы, автор, — это ужасно, ведь вместо поддержки от самых близких людей вы получили одну критику. Вы заслуживаете лучшего. © Appeltaart232 / Reddit

Вам действительно нужно похудеть. Надо сбросить килограммов 80 — или сколько там весит ваш муж? А потом ешьте столько вкусняшек, сколько захотите, когда захотите и как захотите! © Puzzleheaded-Car4541 / Reddit

Очень бесит реакция вашей семьи на произошедшее, причем они причинили вред не только вам, но и вашей дочке. Они призывали вас игнорировать рекомендации врача ради того, чтобы радовать мужа, а по сути — хотели, чтобы ребенок голодал ради какой-то внешней красоты. Этим людям плевать на вас, поэтому стоит держаться от них подальше. © givememorecheese / Reddit

Я за беременность набрала почти 45 кг. Ни разу никто не назвал меня коровой. Когда я начала худеть после родов, мой муж усадил меня на стул и сказал, что переживает из-за того, что мало я ем, а это вредно. И это нормальное отношение близкого человека! Никто и никогда не имеет права критиковать ваше тело. Оно потрясающее, ведь именно ваше тело произвело на свет малыша и дает ему пропитание! Вы классная, ваша подруга — вообще огонь, а муж — просто отстой. Но не все мужчины такие. © a_dot_hawk / Reddit