Мужчина отказался уступить свое место в самолете беременной женщине. Реакция людей была неожиданной
Мужчина планировал навестить семью, и ему предстоял долгий перелет. Он специально доплатил за место рядом с уборной, так как испытывал проблемы со здоровьем. Все шло хорошо, но потом в дело вмешалась беременная женщина.
Вот что рассказал сам главный участник событий: «Ко мне подошла беременная дама и сказала, что хочет занять мое место. Мол, в ее положении оно будет для нее самым удобным. При этом она не выглядела беспомощной или расстроенной. Чисто по-человечески я ей сочувствовал, но отказался пересаживаться. Не из вредности, а потому что это несправедливо. Мне по состоянию здоровья важно быть как можно ближе к уборной. К тому же, я еще и доплатил конкретно за это место. Мой ответ ее не устроил. Все дошло до того, что пришлось обращаться за помощью к бортпроводникам».
Однако, со слов мужчины, это особо не помогло. Во всем салоне не было других свободных мест в проходе рядом с уборной. Поэтому женщина и летный экипаж продолжали давить на героя: «Мне было абсолютно непонятно, почему я должен жертвовать своим комфортом. Ведь я заранее побеспокоился о себе и забронировал нужное место. Почему она не могла сделать то же самое?» В конце концов, мужчина посоветовал женщине в следующий раз заранее решить этот вопрос и больше не дергать других людей.
У родных герой не нашел поддержки. А вот в сети люди встали на его защиту стеной.
- Я думаю, изначальная цель этой дамочки в этом и была — не доплачивать за удобства и просто заставить пересесть другого пассажира. Жаль, что бортпроводники не сказали ей угомониться и не вступились за вас. © Trailsya / Reddit
- Видимо, она решила, что публичный позор заставит вас уступить. © HoldFastO2 / Reddit
- Я часто летаю и вижу подобное постоянно. В мире удивительно много людей, которые убеждены, что им должен весь мир. Дорогая, если ты не подумала о себе и решила сэкономить, то это не моя проблема. © d***pierce** / Reddit
- Даже если бы у меня не было проблем со здоровьем, я бы все равно не уступил место. Я не только выбрал его, но и заплатил чуть больше. © mathnerd37 / Reddit
- Беременность не дает ей права требовать чего-то от незнакомых людей.
© Top-Bit85 / Reddit
- Я беременна, и недавно у меня был длительный перелет. Я позаботилась о себе и заранее связалась с авиакомпанией, чтобы получить место у прохода. Ваша попутчица могла бы сделать то же самое. © KatSav14 / Reddit
- Возможно, если бы у вас не было проблем со здоровьем, уступить место не было бы такой уж проблемой. Но так как они есть — вам это место было гораздо нужнее. Не думаю, что тебе стоит стыдиться. © No-Word-1996 / Reddit
- Если эта женщина не твоя жена, то какие у нее могут быть к тебе вопросы?
© JiffTheJester / Reddit
- Нет ничего плохого в том, чтобы уступить человеку. Однако спрашивающий должен понимать, что у человека есть право отказать ему. Не нужно унижать или запугивать, чтобы добиться желаемого. По меньшей мере, это эгоистично. © 2pale4tx / Reddit
- Если она не забеременела внезапно в полете, то какие могут быть вопросы? Она могла бы позаботиться о себе так же, как и вы. Но если она этого не сделала, то тебе не о чем беспокоиться. © Minute_Ad631 / Reddit
Однако нашлись и те, кто считает, что потребности беременной должны быть на первом месте у всех пассажиров самолета:
- Чувак, ты просто хам. Какая разница, что ты доплатил за место? Эмпатия должна быть на первом месте. © _Chocolate8girl / Reddit
- Я на стороне вашей семьи. Вы должны были уступить место. Понимаю, что у вас проблемы со здоровьем, но она беременна. Какая разница, по какой причине она не позаботилась о своем месте заранее? © allenknott3 / Reddit
- Рыцарство нынче уже не в моде. Уступать место беременным и пожилым — это закон.
© hockeycoach / Reddit
- У меня у самой проблемы с кишечником. Но если бы ко мне обратилась беременная женщина, я бы без вопросов пересела. Людям определенно следует быть внимательнее к тем, кто в этом нуждается. © WifeofChuck / Reddit
А как поступили бы вы на месте этого мужчины?