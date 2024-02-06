Мужчина отказался уступить свое место в самолете беременной женщине. Реакция людей была неожиданной

Мужчина планировал навестить семью, и ему предстоял долгий перелет. Он специально доплатил за место рядом с уборной, так как испытывал проблемы со здоровьем. Все шло хорошо, но потом в дело вмешалась беременная женщина.

Вот что рассказал сам главный участник событий: «Ко мне подошла беременная дама и сказала, что хочет занять мое место. Мол, в ее положении оно будет для нее самым удобным. При этом она не выглядела беспомощной или расстроенной. Чисто по-человечески я ей сочувствовал, но отказался пересаживаться. Не из вредности, а потому что это несправедливо. Мне по состоянию здоровья важно быть как можно ближе к уборной. К тому же, я еще и доплатил конкретно за это место. Мой ответ ее не устроил. Все дошло до того, что пришлось обращаться за помощью к бортпроводникам».

Однако, со слов мужчины, это особо не помогло. Во всем салоне не было других свободных мест в проходе рядом с уборной. Поэтому женщина и летный экипаж продолжали давить на героя: «Мне было абсолютно непонятно, почему я должен жертвовать своим комфортом. Ведь я заранее побеспокоился о себе и забронировал нужное место. Почему она не могла сделать то же самое?» В конце концов, мужчина посоветовал женщине в следующий раз заранее решить этот вопрос и больше не дергать других людей.

У родных герой не нашел поддержки. А вот в сети люди встали на его защиту стеной.