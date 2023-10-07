Мужчина по нелепой причине наехал на незнакомку в самолете. Ответочка не заставила себя ждать

Увы, все мы порой сталкиваемся с «прекрасными» попутчиками. Мужчина, который испортил перелет девушки из этой истории, даже не сидел с ней рядом, но нашел, к чему прикопаться. Девушке удалось осадить обидчика, хотя червячок сомнения остался и она спросила соцсети, мол, может, тот мужчина был прав?

«У меня был 12-ти часовой перелет. Покупала билет заранее — за несколько месяцев. Я специально доплатила $55 за место в передней части самолета, чтобы у меня было пространство для ног», — начала свой рассказ героиня истории. К слову, она назвала свой рост — 150 см.

Девушка прошла регистрацию и заняла свое место. Но как только погасла табличка «Пристегните ремни», начались проблемы. «И вот мы взлетаем — и ко мне сразу подходит мужчина и, такой, внаглую: «Поменяйтесь со мной местами», — рассказала пассажирка. Мужчина объяснил, мол, у него рост 193 см и ему аж больно сидеть на своем месте. Первым порывом пассажирки было согласиться, но потом она увидела, что мужчина-то купил место в задней части самолета. То есть, она доплатила за свое место и за свой комфорт, а он — нет. Видимо, это разозлило героиню истории и она отказала. Мужчина злился и не уходил. Заявил, что не понимает, почему столь невысокой женщине нужно много места для ног.

Спор не прекращался: «Говорю ему: „С какой стати именно я вам должна уступить свое место?“ А он закатил глаза и выдал: „Ну так я не хочу беспокоить других мужчин и семейные пары, а ты летишь одна“. Я отказалась, униматься он не желал, тогда я спокойненько позвала стюардессу». Бортпроводница велела пассажиру сесть согласно купленным билетам. Дебоширу пришлось подчиниться, но он стал мстить: «Во время полета мужчина то и дело ходил мимо и врезался в меня (я сидела у прохода). Я не права? Стоило ли мне с ним поменяться?»





Вот что написали пользователи: Рост моего брата — 198 см. Что он делает первым делом, когда покупает билет? Правильно, ищет место с пространством для ног. Любой высокий человек, находящийся в здравом уме, знает, что ему нужно покупать билет с доплатой. А тут, видимо, чувак решил сэкономить. Предложил ли он возместить героине дополнительно уплаченную сумму? Нет. © Jedisilk015 / Reddit

Тот парень пытался запугать пассажира, которого счел легкой мишенью — маленькую женщину, он не лез к другим мужчинам. © NeverLetItRest / Reddit

Мой рост 203 см. Я покупаю особое место или билет в первый класс. Но вообще, я помещаюсь на обычные сиденья, если сижу прямо и не откидываюсь назад. Так что тот парень просто пыталась сесть спереди, чтобы пораньше выйти из самолета. Неудачник. © Kinmojo / Reddit

Вы постояли за себя и правильно сделали. Иначе люди будут вытирать о вас ноги. © potapovkorvalol / Reddit

Моя мама была ростом 150 см. Часто парни думали, что, раз она такая маленькая, ее можно легко запугать. А зря: мама никому не давала спуска. Подозреваю, этот скандалист выбрал вас из-за роста. © MegC18 / Reddit

Мой рост — 152 см. В толпе люди часто толкают меня. В самолете садятся так, что кладут ноги в мое пространство. Став старше, я стала сопротивляться. К кладу свои ноги поверх их, широко расставляю локти. Боже, это чистый восторг! Да, у меня бывают синяки, но это того стоит. © Kailicat / Reddit

Он сам признался, что не хочет беспокоить других мужчин. Он подошел к героине, потому что решил, что сможет ею помыкать, а не добившись своего, начал мстить физически. Это хулиганство. © old_vegetables / Reddit