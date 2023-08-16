Мужчина решил пристыдить соседей, которые разоряют сад его мамы, но не на тех напал

Ухаживать за садом или выращивать что-то в огороде — дело непростое. Поэтому особенно обидно, когда кто-то приходит и портит результат вашего труда. Вот и герою этой истории стало жалко свою маму, которая с утра до вечера облагораживала сад, а незнакомцы приходили и умножали на ноль все ее старания. И он придумал, как решить эту проблему.

Вот как мужчина описал произошедшее: "Моя мама увлекается садоводством. Некоторые люди просто оборзели: одни приходят и выкапывают в ее саду луковицы цветов, другие уносят растения прямо с горшками, третьи срезают розы с кустов или ломают ветки, пытаясь взять черенок. Мама, конечно же, расстраивается.

Но я нашел способ ей помочь: на днях я взял и припарковал машину на подъездной дорожке возле грядки, а потом включил видеорегистратор и ушел. В итоге в кадр крупным планом попала куча людей, которые пытались без спроса прихватить что-либо из маминого сада. Я распечатал эти изображения и сделал плакат с фотками тех, которые тащит из сада моей мамы все, что видят. Снабдил это надписью о том, что брать чужое — нехорошо, а потом разместил снимки этих предприимчивых людей по всему периметру участка. К фотографиям придумал шутливые подписи, типа «мистер картофельная голова», «пион в штанах» или «любитель корешков». Нам с мамой показалось это забавным. Но окружающие мой креатив не оценили. Один сосед пришел и начал качать права, мол, быстро сними фото моего сына, он вообще несовершеннолетний, не имеешь права его стыдить! «Да, сынок сделал глупость, но он просто хотел подарить цветы своей девушке, которая болеет. И что его теперь, линчевать за это что ли?!» — возмущался мужчина.

Один парень пришел к нам и вернул черенок растения, который срезала его жена. Казалось бы: ну срезала и срезала, не жалко. Только дамочка сделала это так, что едва не загубила основное растение. И парень говорит такой: «Уберите ее с плаката, она в городе не последний человек!» Ни извинений, ничего. Моя мама долго терпела, а тут не выдержала и сказала ему: «Представь, что ты пчела. И жужжи отсюда!» Теперь соседи нас недолюбливают. Но неужели я неправ, что решил показать им с помощью этих плакатов, насколько неуважительно по отношению к моей маме они себя ведут?"

Люди в сети поддержали автора, и выяснилось, что многие садоводы оказывались на месте его мамы: Я пробовала выращивать желтые арбузы. Растениям было хорошо на моем заднем дворе, они росли, спели. И вот когда арбузы уже почти созрели, ко мне на участок пробрались какие-то подростки и начали играть ими в футбол! После такого я больше никогда не выращивала арбузы. © Kittymamaxs3 / Reddit

А я посадил тыквы, вырастил их из семян. Сначала ухаживал за ними дома, но когда они стали побольше — высадил 3 тыквы на участке. А однажды кто-то пришел и просто выкопал одно растение вместе с корнями, а с других оборвал плоды. В этом сезоне я решил: ну их к черту, не буду ничего сажать! © swedesuz / Reddit

У меня когда-то был свой розарий во дворе, в том числе, с редкими гибридными видами. Но однажды пришла соседка и срезала все цветы для украшения своей свадьбы! И еще сказала: «А что такого? Это всего лишь цветы, которые просто растут на улице!» Ну да, ну да. То есть я могу прийти к вам на участок, забрать вашу садовую мебель, например, — она ж все равно на улице стоит, значит, можно? © Outofworkflygirl / Reddit

Какая интересная у этих людей логика: типа ничего страшного нет в том, чтобы сорвать чужие цветы, ведь «это всего лишь растение». Но вот как только рассказываешь всем об их поступке с помощью плаката, сразу начинаются обидки, мол, их опозорили. Так вы уж определитесь: это нормально лезть в чужой сад или все-таки не очень? © gerbil_george / Reddit

Я, конечно, не знаю лично маму автора, но большинство заядлых садовников — очень добрые люди, которые готовы с радостью поделиться плодами своего труда. И если б парень просто подошел к хозяйке и объяснил ситуацию, что он хочет подарить цветы болеющей девушке, мама автора наверняка сама бы сделала для него букет. Но ведь никто даже не спрашивает — идут и рвут, что им вздумается! © Unknown author / Reddit

Согласна с вами. Однажды юная особа начала рвать розы в саду моей бабушки. Бабуля увидела это, вышла из дома и отчитала ее. Но когда девушка призналась, что цветы ей нужны, чтоб порадовать болеющую маму, бабушка сама собрала для нее букет и сказала: «В следующий раз просто подойди и попроси». Она срезала для нее самые свежие бутоны, чтобы они постояли подольше. © trumpsaltereg0 / Reddit

Люди могли бы просто извиниться за свое недостойное поведение и предложить возместить стоимость унесенных или испорченных растений по ценам цветочного магазина. Я думаю, что на месте хозяйки снял бы фото, если бы увидел настоящее раскаяние в глазах просящего. © zzplant8 / Reddit

Особенно это касается родителей подростка! Почему они не привели сына туда, чтобы извиниться и спросить, как он может все исправить?! Они просто ждут, что герой истории испугается связываться с несовершеннолетним и сам уберет фото. Вот какой пример они подают своему ребенку? © bloseja / Reddit

К сожалению, никто из этих людей не чувствует себя виноватым, не понимает, что они должны пойти, вежливо извиниться и попросить убрать их снимки. Вместо этого они хотят спорить и обижаться на то, что их фото выставили на суд общественности. Я не знаю, как мы дошли до того, что брать чужое стало нормальным. © jrevis05 / Reddit