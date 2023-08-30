Мужчина признался, что не хочет поддерживать отношения с сыном от первого брака. И получил внезапную для себя реакцию

Развод — тяжелое событие для всех участников и редко когда проходит гладко и безболезненно. Вот и герой нашей статьи узнал это на собственном опыте: он решил развестись с женой, и сын буквально возненавидел его за это. Парнишка так на него разозлился, что перестал разговаривать и полностью отгородился. Но спустя несколько лет ребенок попросил прощения, только вот отец этому совсем не обрадовался.

Итак, вот как сам мужчина описывает ситуацию: "С первой женой мы были вместе еще с подросткового возраста. Поженились в 21 год, через год у нас появился сын. После его рождения мы стали постепенно отдаляться друг от друга. И вот когда ребенку было около 11 лет, я решился на развод. Не знаю почему, но моя жена была этим прямо-таки шокирована. Но ведь тот момент мы уже 4 года практически и не разговаривали друг с другом. Мне просто все это надоело. На то, чтобы съехать, у меня ушла примерно неделя, и все это время жена постоянно плакала, умоляя меня остаться. Но я был непреклонен. Сын безумно злился на меня и перестал со мной разговаривать. Я понимал, почему: я делал больно его матери. Когда я окончательно съехал, он вообще не хотел меня видеть. Я очень старался, регулярно приходил к нему, но он всегда говорил, что ненавидит меня, и убегал в свою комнату. Я был опустошен.

Развод был завершен примерно через год. Опекунство оформили 50/50. Мы возили сына на терапию, но это не помогло: он все так же ненавидел меня до глубины души. Я не стал заставлять его проводить со мной время. Мог бы, но не хотел, чтобы он еще больше на меня обижался. Я по-прежнему хотел быть рядом с ним, ходил на его игры, посылал ему подарки на дни рождения и праздники, но он просто полностью закрылся от меня. При нашем с ним последнем разговоре он сказал, что больше не хочет видеть меня на своих мероприятиях. Я пару раз ходил к бывшей жене, но она всегда говорила, что сын не хочет меня видеть, и она не собирается его заставлять проводить со мной время.

Я чувствовал себя бесконечно одиноким, у меня началась затяжная депрессия. Ужасный был период, полный отчаяния и боли. Но однажды я проснулся и понял, что с меня хватит. Я оклемался, и с тех пор живу дальше. Я встретил свою нынешнюю жену, у нас 2 чудесных детей. Жизнь снова была прекрасна. До тех пор, пока около года назад я не получил письмо от своего сына. Он просил прощения за все. Писал, что у него недавно появился ребенок, и он начал размышлять и понял, как ужасно поступил со мной. Он хотел восстановить отношения и снова быть в моей жизни. Но я ничего не почувствовал, когда прочитал это письмо. И не ответил ему. С тех пор он прислал около 15 писем с подробным описанием того, что происходит в его жизни и с его ребенком. Я так и не ответил, но решил, что должен хотя бы как-то прояснить ситуацию. Я написал ему письмо, но пока еще не отправил. Вот что в нем говорится: «Дорогой сын, я буду благодарен, если ты перестанешь присылать мне письма. Я прошел через ад и обратно, чтобы оказаться на нынешнем этапе своей жизни. У меня снова есть семья, и сейчас я очень счастлив. Я понимаю, что ты сожалеешь о прошлом и испытываешь вину, но я не держу на тебя зла и прощаю. Если ты вернешься в мою жизнь, это вызовет осложнения, которые я не хочу преодолевать ради своего блага и блага своей семьи. Я просто не могу дать тебе того, что ты хочешь. Я не хочу больше никаких контактов. Я надеюсь на твое понимание и желаю тебе всего наилучшего».

Я еще не отправил письмо, но, наконец, рассказал жене о том, что происходит. Она просто в ужас пришла, когда прочитала все его письма и мой черновик. Она умоляла меня не отправлять письмо и сблизиться с сыном. Мы спорили, она даже рассказала об этом моим родителям, и мама пришла в ярость. Она меня отругала, как мальчишку. Я не знаю, почему мама не понимает, ведь она видела, через что я прошел. В конце концов она сказала, что если я так поступлю со своим сыном, то и она поступит также со мной. Я просто опешил. Честно, не знаю, зачем я тут все это пишу. Может быть, я ужасный человек, и мне просто нужно это услышать".

Реакция читателей была примерна одинакова: они поражались черствости мужчины, убеждали его не отправлять это письмо сыну, а самому обратиться к психотерапевту. Сын был ребенком, отец — взрослым. Один из них вырос, а другой — нет. © Spiritual_P** / Reddit

Идите на терапию с сыном и проработайте все свои травмы. Вы заслуживаете иметь сына в вашей жизни, и он заслуживает иметь отца. © Powerful_Pie_7924 / Reddit

Жизнь очень коротка, а он был обиженным ребенком. Пожалуйста, научитесь прощать. Научитесь давать совершенно обоснованные вторые шансы. © Unknown author / Reddit

Вам определенно нужно обратиться к психотерапевту: он поможет вам взглянуть на ситуацию с другой стороны. Ваш сын — ваша кровь, и вы должны простить его. Вы не можете просто жить счастливой жизнью и игнорировать этого человека, который совершил ошибку, будучи ребенком, да еще и жертвой в ситуации, которую он не контролировал. Вам определенно нужно разобраться, почему вы на самом деле в данный момент ведете себя так ужасно, и почему ваша нынешняя жена не на вашей стороне. © RockstarAgent / Reddit

Нажмите на паузу. Сделайте вдох. Поразмыслите и обратитесь за помощью. Вы всегда можете все исправить, если только не сожжете за собой все мосты. Ваши отношения с сыном не обязательно должны быть построены по принципу «все или ничего». Ведите себя как взрослый мужчина и отец ради всех своих детей. © newhavenweddings / Reddit

Неважно, что вы ничего не чувствуете к своему сыну, он ваш ребенок и брат других ваших детей. Вы бросаете его, потому что он был зол на то, что вы ушли из семьи? Наверное, он все-таки был прав насчет вас. © Imagination_Theory / Reddit

Если он может вычеркнуть одного ребенка из своей жизни, то почему не может вычеркнуть потом и остальных? Автор — эгоист, зацикленный только на себе. Его сыну было 11 лет, он был ребенком, ему было больно. Я надеюсь, что его нынешняя жена внимательно посмотрит на человека, за которого она вышла замуж. Мне жаль всех его бедных детей. © w84itagain / Reddit

После шквала гневных комментариев, а их под постом было больше 10 тысяч, мужчина, кажется, одумался. Вот что он написал: «Теперь я понимаю, что должен смотреть на его действия как на действия ребенка. На сегодня у меня уже назначена терапия. Я удалил тот черновик и неохотно согласился, чтобы моя мама написала ему письмо и „установила контакт“. Она очень любит моего сына и, как и я, была отгорожена от него. Для нее очень важно, чтобы ее внук вернулся в нашу жизнь. Я обсужу со своим психотерапевтом, правильно ли это. Вопреки распространенному мнению, моя жена и мать не считают меня чудовищем. Я не собираюсь разводиться в ближайшее время. У нас троих был очень эмоциональный разговор, и я знаю, что они просто пытались мне помочь. Все было сказано сгоряча, но сейчас между нами все хорошо. Посмотрим, что будет дальше».