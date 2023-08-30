Мужчина признался, что не хочет поддерживать отношения с сыном от первого брака. И получил внезапную для себя реакцию
Развод — тяжелое событие для всех участников и редко когда проходит гладко и безболезненно. Вот и герой нашей статьи узнал это на собственном опыте: он решил развестись с женой, и сын буквально возненавидел его за это. Парнишка так на него разозлился, что перестал разговаривать и полностью отгородился. Но спустя несколько лет ребенок попросил прощения, только вот отец этому совсем не обрадовался.
Итак, вот как сам мужчина описывает ситуацию: "С первой женой мы были вместе еще с подросткового возраста. Поженились в 21 год, через год у нас появился сын. После его рождения мы стали постепенно отдаляться друг от друга. И вот когда ребенку было около 11 лет, я решился на развод. Не знаю почему, но моя жена была этим прямо-таки шокирована. Но ведь тот момент мы уже 4 года практически и не разговаривали друг с другом. Мне просто все это надоело.
На то, чтобы съехать, у меня ушла примерно неделя, и все это время жена постоянно плакала, умоляя меня остаться. Но я был непреклонен. Сын безумно злился на меня и перестал со мной разговаривать. Я понимал, почему: я делал больно его матери. Когда я окончательно съехал, он вообще не хотел меня видеть. Я очень старался, регулярно приходил к нему, но он всегда говорил, что ненавидит меня, и убегал в свою комнату. Я был опустошен.
Развод был завершен примерно через год. Опекунство оформили 50/50. Мы возили сына на терапию, но это не помогло: он все так же ненавидел меня до глубины души. Я не стал заставлять его проводить со мной время. Мог бы, но не хотел, чтобы он еще больше на меня обижался. Я по-прежнему хотел быть рядом с ним, ходил на его игры, посылал ему подарки на дни рождения и праздники, но он просто полностью закрылся от меня. При нашем с ним последнем разговоре он сказал, что больше не хочет видеть меня на своих мероприятиях. Я пару раз ходил к бывшей жене, но она всегда говорила, что сын не хочет меня видеть, и она не собирается его заставлять проводить со мной время.
Я чувствовал себя бесконечно одиноким, у меня началась затяжная депрессия. Ужасный был период, полный отчаяния и боли. Но однажды я проснулся и понял, что с меня хватит. Я оклемался, и с тех пор живу дальше. Я встретил свою нынешнюю жену, у нас 2 чудесных детей. Жизнь снова была прекрасна. До тех пор, пока около года назад я не получил письмо от своего сына. Он просил прощения за все. Писал, что у него недавно появился ребенок, и он начал размышлять и понял, как ужасно поступил со мной. Он хотел восстановить отношения и снова быть в моей жизни. Но я ничего не почувствовал, когда прочитал это письмо. И не ответил ему. С тех пор он прислал около 15 писем с подробным описанием того, что происходит в его жизни и с его ребенком. Я так и не ответил, но решил, что должен хотя бы как-то прояснить ситуацию.
Я написал ему письмо, но пока еще не отправил. Вот что в нем говорится: «Дорогой сын, я буду благодарен, если ты перестанешь присылать мне письма. Я прошел через ад и обратно, чтобы оказаться на нынешнем этапе своей жизни. У меня снова есть семья, и сейчас я очень счастлив. Я понимаю, что ты сожалеешь о прошлом и испытываешь вину, но я не держу на тебя зла и прощаю. Если ты вернешься в мою жизнь, это вызовет осложнения, которые я не хочу преодолевать ради своего блага и блага своей семьи. Я просто не могу дать тебе того, что ты хочешь. Я не хочу больше никаких контактов. Я надеюсь на твое понимание и желаю тебе всего наилучшего».
Я еще не отправил письмо, но, наконец, рассказал жене о том, что происходит. Она просто в ужас пришла, когда прочитала все его письма и мой черновик. Она умоляла меня не отправлять письмо и сблизиться с сыном. Мы спорили, она даже рассказала об этом моим родителям, и мама пришла в ярость. Она меня отругала, как мальчишку. Я не знаю, почему мама не понимает, ведь она видела, через что я прошел. В конце концов она сказала, что если я так поступлю со своим сыном, то и она поступит также со мной. Я просто опешил. Честно, не знаю, зачем я тут все это пишу. Может быть, я ужасный человек, и мне просто нужно это услышать".
Реакция читателей была примерна одинакова: они поражались черствости мужчины, убеждали его не отправлять это письмо сыну, а самому обратиться к психотерапевту.
- Сын был ребенком, отец — взрослым. Один из них вырос, а другой — нет. © Spiritual_P** / Reddit
- Идите на терапию с сыном и проработайте все свои травмы. Вы заслуживаете иметь сына в вашей жизни, и он заслуживает иметь отца. © Powerful_Pie_7924 / Reddit
- Жизнь очень коротка, а он был обиженным ребенком. Пожалуйста, научитесь прощать. Научитесь давать совершенно обоснованные вторые шансы. © Unknown author / Reddit
- Вам определенно нужно обратиться к психотерапевту: он поможет вам взглянуть на ситуацию с другой стороны. Ваш сын — ваша кровь, и вы должны простить его. Вы не можете просто жить счастливой жизнью и игнорировать этого человека, который совершил ошибку, будучи ребенком, да еще и жертвой в ситуации, которую он не контролировал. Вам определенно нужно разобраться, почему вы на самом деле в данный момент ведете себя так ужасно, и почему ваша нынешняя жена не на вашей стороне. © RockstarAgent / Reddit
- Нажмите на паузу. Сделайте вдох. Поразмыслите и обратитесь за помощью. Вы всегда можете все исправить, если только не сожжете за собой все мосты. Ваши отношения с сыном не обязательно должны быть построены по принципу «все или ничего». Ведите себя как взрослый мужчина и отец ради всех своих детей. © newhavenweddings / Reddit
- Неважно, что вы ничего не чувствуете к своему сыну, он ваш ребенок и брат других ваших детей. Вы бросаете его, потому что он был зол на то, что вы ушли из семьи? Наверное, он все-таки был прав насчет вас. © Imagination_Theory / Reddit
- Если он может вычеркнуть одного ребенка из своей жизни, то почему не может вычеркнуть потом и остальных? Автор — эгоист, зацикленный только на себе. Его сыну было 11 лет, он был ребенком, ему было больно. Я надеюсь, что его нынешняя жена внимательно посмотрит на человека, за которого она вышла замуж. Мне жаль всех его бедных детей. © w84itagain / Reddit
После шквала гневных комментариев, а их под постом было больше 10 тысяч, мужчина, кажется, одумался. Вот что он написал: «Теперь я понимаю, что должен смотреть на его действия как на действия ребенка. На сегодня у меня уже назначена терапия. Я удалил тот черновик и неохотно согласился, чтобы моя мама написала ему письмо и „установила контакт“. Она очень любит моего сына и, как и я, была отгорожена от него. Для нее очень важно, чтобы ее внук вернулся в нашу жизнь. Я обсужу со своим психотерапевтом, правильно ли это.
Вопреки распространенному мнению, моя жена и мать не считают меня чудовищем. Я не собираюсь разводиться в ближайшее время. У нас троих был очень эмоциональный разговор, и я знаю, что они просто пытались мне помочь. Все было сказано сгоряча, но сейчас между нами все хорошо. Посмотрим, что будет дальше».
Будем надеяться, что этот мужчина сможет наладить отношения со своим сыном. Кстати, некоторые родители охотно деляются советами о том, как общаться с подростками, чтобы не только не выглядеть в их глазах тиранами, но и улучшить отношения.