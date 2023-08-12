Жена пошла на пластику, несмотря на запрет мужа, и, похоже, осталась у разбитого корыта
«Мы вместе уже 6 лет. Когда мы только поженились, жена сказала, что хочет сделать небольшие изменения на лице, чтобы избавиться от неуверенности в себе. Чувство неуверенности преследовало ее всю жизнь, поэтому я поддержал жену настолько, насколько мог», — с этих строк начинается письмо мужа, который решил выплеснуть разочарование в соцсетях.
Сначала женщина увеличила губы и вколола ботокс в лицо. Чуть позже она решила продолжить трансформацию. «Через несколько месяцев жена снова увеличила губы. Они показались мне пугающими, но она была очень довольна, поэтому я ничего не сказал», — поделился мужчина.
Затем супруга решила сделать грудь. Женщина была довольна результатом, но мужу эти изменения в теле казались странными: «Ее грудь была такой большой, а моя жена — миниатюрная и худая женщина, поэтому грудь выглядела непропорционально. Но опять же, это сделало жену такой счастливой, что я промолчал».
Год назад супруга решила увеличить бедра. Реакция мужа была негативной: «Я сказал ей, что не собираюсь ее поддерживать, потому что это опасная процедура. Я был напуган».
Мужчина предложил обратиться к психотерапевту по поводу неприятия своего тела, прежде чем снова ложиться под нож. Супруга отмахнулась, мол, я уже пробовала ходить к мозгоправам, но это не помогло. И добавила: «Я все равно сделаю операцию — за свои деньги, так что ты не имеешь права голоса».
«Я заткнулся и позаботился о ней после процедуры, — написал муж. — Я был так рад, что здоровье жены не пострадало, но, честно говоря, операция была сделана ужасно. Доктор сделал ее бедра слишком широкими при узенькой талии. Это все выглядит крайне непропорционально».
«Раньше я считал жену безумно красивой, но теперь проблема в том, что я больше не нахожу ее привлекательной. И я не знаю, что с этим делать, — признался мужчина. — Сначала я думал поговорить с ней, но ведь ничего назад уже не откатишь. Она так счастлива в новом теле, а мои разговоры ее только расстроят. Я люблю все остальные аспекты наших отношений, так что этого должно быть достаточно».
Люди в большинстве своем отнеслись к этой истории с сочувствием:
- Мне жаль, что вы проходите через все это, и я аплодирую тому, насколько трепетно вы относитесь к жене. © capturecosmos / Reddit
- Моя двоюродная сестра была потрясающе красивой женщиной. Но из-за ужасного отношения отца у нее развился комплекс неполноценности. Сначала она хотела только «исправить» свой «гигантский нос» (мне было больно слушать, как она описывает себя, я никогда не прощу ее отца), но потом она захотела увеличить губы, затем сделать подтяжку глаз, потом новую грудь. От ее прежней внешности ничего не осталось. © RegionPurple / Reddit
- Это вызывает привыкание. У меня есть подруги, которые начинали с ботокса, а затем переходили к подтяжке ягодиц. © owlsandmoths / Reddit
Часть пользователей призвала мужчину к активным действиям:
- Нельзя закрывать глаза на эти проблемы! Вы изменили отношение к жене и держите это в секрете от нее. Она отказывается получить помощь психолога. Без консультации или вмешательства состояние вашей жены только ухудшится. Через несколько месяцев ей понадобится еще один укол, еще одна подтяжка. Ваш брак не продлится долго, если эти проблемы не будут решены. © Various-Gap3986 / Reddit
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