Жена пошла на пластику, несмотря на запрет мужа, и, похоже, осталась у разбитого корыта

«Мы вместе уже 6 лет. Когда мы только поженились, жена сказала, что хочет сделать небольшие изменения на лице, чтобы избавиться от неуверенности в себе. Чувство неуверенности преследовало ее всю жизнь, поэтому я поддержал жену настолько, насколько мог», — с этих строк начинается письмо мужа, который решил выплеснуть разочарование в соцсетях.

Сначала женщина увеличила губы и вколола ботокс в лицо. Чуть позже она решила продолжить трансформацию. «Через несколько месяцев жена снова увеличила губы. Они показались мне пугающими, но она была очень довольна, поэтому я ничего не сказал», — поделился мужчина.

Затем супруга решила сделать грудь. Женщина была довольна результатом, но мужу эти изменения в теле казались странными: «Ее грудь была такой большой, а моя жена — миниатюрная и худая женщина, поэтому грудь выглядела непропорционально. Но опять же, это сделало жену такой счастливой, что я промолчал».

Год назад супруга решила увеличить бедра. Реакция мужа была негативной: «Я сказал ей, что не собираюсь ее поддерживать, потому что это опасная процедура. Я был напуган».

Мужчина предложил обратиться к психотерапевту по поводу неприятия своего тела, прежде чем снова ложиться под нож. Супруга отмахнулась, мол, я уже пробовала ходить к мозгоправам, но это не помогло. И добавила: «Я все равно сделаю операцию — за свои деньги, так что ты не имеешь права голоса».

«Я заткнулся и позаботился о ней после процедуры, — написал муж. — Я был так рад, что здоровье жены не пострадало, но, честно говоря, операция была сделана ужасно. Доктор сделал ее бедра слишком широкими при узенькой талии. Это все выглядит крайне непропорционально».