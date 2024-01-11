Мужчина украл соседского кота. Но погодите осуждать воришку: кот, похоже, счастлив
На просторах сети мы наткнулись на любопытную историю: мужчина заметил, что кот его соседей гуляет без присмотра, и отнес хвостатого к себе домой. Многих комментаторов его поведение возмутило: люди посчитали, что нельзя так просто взять и утащить чужого питомца. Но история получила не менее интересное продолжение.
Мужчина выложил пост про соседского кота
Соседи переехали сюда летом, и кот у них с самого начала жил на улице. Мне это сразу не понравилось, но с котом все было нормально, что я мог поделать.
Перенесемся в настоящее время. На улице декабрь, на градуснике ниже нуля, — кот по-прежнему снаружи. Как-то раз я даже увидел, что бедняга пьет из грязной лужи.
Короче, схватил я кота в охапку и унес домой. Но, честно говоря, переживаю немного, потому что с соседями я толком не знаком, хоть и спрашивал как-то раньше, их ли это кот. Они не знают, что я живу совсем рядом, так что я им записку на двери оставил со своим телефоном и просьбой связаться со мной.
Волнуюсь, конечно. Вдруг они очень любят этого кота и придут за ним? Что если он чипированный, и с его хозяевами вскоре свяжутся из общества защиты животных? А я просто хочу ему помочь.
На следующее утро я сам написал соседям. От них я не получил ни звонка, ни сообщения, так что мы с котом немного расслабились. Кот вчера, кстати, улегся рядышком со мной на диване, и мое сердце просто растаяло. И вот прошло еще пару дней, а соседи так и не попытались связаться со мной. Ну а коту, похоже, очень нравится быть домашним — посмотрите на него.
Эту фотографию вполне довольного кота «вор» выложил сам.
Не все считают, что поступок мужчины был правильным
- Слушайте, кот просто живет на улице. Может, вместо того, чтобы забирать его в дом, стоило просто оставить для него свежую воду и еду снаружи, поближе к дому? Коту, скорее всего, нравится быть на свежем воздухе. Пусть просто иногда заходит к вам погреться. © JuanchoPancho51 / Reddit
- Я так не считаю. Когда я увидел его сегодня снаружи, он дрожал и жался к стене. Я боялся, что проснусь однажды утром и увижу, что он замерз. Другой их сосед утверждает, что никогда не видел, чтобы кота забирали внутрь. Так что я, конечно, не хочу красть чужого питомца, но и бросить его на верную смерть тоже не могу. © I-Am-Neato / Reddit
- Вот у моей соседки во дворе висит табличка: «Пожалуйста, не спасайте моих кошек. Они не бродячие». Но, судя по всему, люди продолжают «помогать». © bazzfazz / Reddit
Однако история вскоре получила продолжение: «похититель» написал еще один пост в сети
Вы же помните, как я забрал кота с мороза? В общем, соседи эти молчали 5 дней, а потом коту вдруг поплохело. Я, естественно, бегом к ветеринару, и там в стрессе проговорился, что кот не мой. Мне пришлось переступить через себя, заявиться к соседям самому, признаться в краже кота и попросить у них разрешения на лечение (в клинике потребовали разрешение от хозяев). Я сказал им, что сам заплачу за лечение, но они все равно разозлились. Кота, конечно, пришлось отдать.
Да вот только прошла неделя, и другая их соседка рассказала, что они по-прежнему оставляют кота во дворе, благо хоть на улице чуть потеплее стало. Потом снова ударили морозы, а бедняга все еще во дворе. И соседка эта звонит и говорит, что кот там орет во всю свою кошачью глотку.
Я примчался туда с переноской, и кот почти с разбегу туда запрыгнул. Теперь он снова живет у меня. Один шанс я этим людям дал, но теперь хватит.
Теперь, конечно, большинство комментаторов встали на сторону мужчины
- Сходите к другому ветеринару. Только не говорите больше, что кот не ваш. Скажем, вы нашли беднягу на морозе и решили оставить. Интересно, а из-за чего ваши соседи разозлились? Из-за того, что вы были настолько добры, что позаботились о коте и заплатили за лечение? © ApprehensiveBox8201 / Reddit
- Подобные «хозяева» меня бесят. Если вам нужно иметь дома что-то, что можно погладить, и о чем не придется заботиться, заведите в качестве питомца камень. Кошкам нельзя жить на улице. «Ой, но они так любят гулять снаружи!», знаете, вот дети тоже любят мороженое, но им же не дают неограниченный доступ к морозилке в магазине мороженого. © hogliterature / Reddit
- Ну, у меня был кот, который жил на улице. Он был привит, мы его лечили, у него был утепленный кошачий домик, мы его правильно кормили. Большую часть своей жизни он прожил так: днем в помещении, на улице ночью. А последние 5 лет своей почти 20-летней жизни он не заходил в дом, только если на улице не было −20⁰. Уличные кошки знают, как согреться, как вырастить зимнюю шубку. Если вы так уверены, что о коте не заботятся, то ладно, но просто к сведению — есть кошки, о которых заботятся, но они живут на открытом воздухе, и они более выносливы, чем многим кажется. Как бы там ни было, удачи с вашим новым котом. © Different_Nature8269 / Reddit
Нам вот тоже кажется, что герой истории кота не украл, а спас. Мало ли чем может обернуться подобная халатность со стороны нерадивых владельцев.
А вот тут потерявшийся любимец не только нашелся и вернулся домой, но еще и обзавелся долгами.