Мужчина украл соседского кота. Но погодите осуждать воришку: кот, похоже, счастлив

На просторах сети мы наткнулись на любопытную историю: мужчина заметил, что кот его соседей гуляет без присмотра, и отнес хвостатого к себе домой. Многих комментаторов его поведение возмутило: люди посчитали, что нельзя так просто взять и утащить чужого питомца. Но история получила не менее интересное продолжение.

Мужчина выложил пост про соседского кота

Соседи переехали сюда летом, и кот у них с самого начала жил на улице. Мне это сразу не понравилось, но с котом все было нормально, что я мог поделать. Перенесемся в настоящее время. На улице декабрь, на градуснике ниже нуля, — кот по-прежнему снаружи. Как-то раз я даже увидел, что бедняга пьет из грязной лужи.

Короче, схватил я кота в охапку и унес домой. Но, честно говоря, переживаю немного, потому что с соседями я толком не знаком, хоть и спрашивал как-то раньше, их ли это кот. Они не знают, что я живу совсем рядом, так что я им записку на двери оставил со своим телефоном и просьбой связаться со мной. Волнуюсь, конечно. Вдруг они очень любят этого кота и придут за ним? Что если он чипированный, и с его хозяевами вскоре свяжутся из общества защиты животных? А я просто хочу ему помочь.

На следующее утро я сам написал соседям. От них я не получил ни звонка, ни сообщения, так что мы с котом немного расслабились. Кот вчера, кстати, улегся рядышком со мной на диване, и мое сердце просто растаяло. И вот прошло еще пару дней, а соседи так и не попытались связаться со мной. Ну а коту, похоже, очень нравится быть домашним — посмотрите на него.

Эту фотографию вполне довольного кота «вор» выложил сам.

Не все считают, что поступок мужчины был правильным

Слушайте, кот просто живет на улице. Может, вместо того, чтобы забирать его в дом, стоило просто оставить для него свежую воду и еду снаружи, поближе к дому? Коту, скорее всего, нравится быть на свежем воздухе. Пусть просто иногда заходит к вам погреться. © JuanchoPancho51 / Reddit

Я так не считаю. Когда я увидел его сегодня снаружи, он дрожал и жался к стене. Я боялся, что проснусь однажды утром и увижу, что он замерз. Другой их сосед утверждает, что никогда не видел, чтобы кота забирали внутрь. Так что я, конечно, не хочу красть чужого питомца, но и бросить его на верную смерть тоже не могу. © I-Am-Neato / Reddit

Вот у моей соседки во дворе висит табличка: «Пожалуйста, не спасайте моих кошек. Они не бродячие». Но, судя по всему, люди продолжают «помогать». © bazzfazz / Reddit

Однако история вскоре получила продолжение: «похититель» написал еще один пост в сети

Вы же помните, как я забрал кота с мороза? В общем, соседи эти молчали 5 дней, а потом коту вдруг поплохело. Я, естественно, бегом к ветеринару, и там в стрессе проговорился, что кот не мой. Мне пришлось переступить через себя, заявиться к соседям самому, признаться в краже кота и попросить у них разрешения на лечение (в клинике потребовали разрешение от хозяев). Я сказал им, что сам заплачу за лечение, но они все равно разозлились. Кота, конечно, пришлось отдать.

Да вот только прошла неделя, и другая их соседка рассказала, что они по-прежнему оставляют кота во дворе, благо хоть на улице чуть потеплее стало. Потом снова ударили морозы, а бедняга все еще во дворе. И соседка эта звонит и говорит, что кот там орет во всю свою кошачью глотку. Я примчался туда с переноской, и кот почти с разбегу туда запрыгнул. Теперь он снова живет у меня. Один шанс я этим людям дал, но теперь хватит.

Теперь, конечно, большинство комментаторов встали на сторону мужчины

Сходите к другому ветеринару. Только не говорите больше, что кот не ваш. Скажем, вы нашли беднягу на морозе и решили оставить. Интересно, а из-за чего ваши соседи разозлились? Из-за того, что вы были настолько добры, что позаботились о коте и заплатили за лечение? © ApprehensiveBox8201 / Reddit

Подобные «хозяева» меня бесят. Если вам нужно иметь дома что-то, что можно погладить, и о чем не придется заботиться, заведите в качестве питомца камень. Кошкам нельзя жить на улице. «Ой, но они так любят гулять снаружи!», знаете, вот дети тоже любят мороженое, но им же не дают неограниченный доступ к морозилке в магазине мороженого. © hogliterature / Reddit

Ну, у меня был кот, который жил на улице. Он был привит, мы его лечили, у него был утепленный кошачий домик, мы его правильно кормили. Большую часть своей жизни он прожил так: днем в помещении, на улице ночью. А последние 5 лет своей почти 20-летней жизни он не заходил в дом, только если на улице не было −20⁰. Уличные кошки знают, как согреться, как вырастить зимнюю шубку. Если вы так уверены, что о коте не заботятся, то ладно, но просто к сведению — есть кошки, о которых заботятся, но они живут на открытом воздухе, и они более выносливы, чем многим кажется. Как бы там ни было, удачи с вашим новым котом. © Different_Nature8269 / Reddit