Мужчина в транспорте обрушился на учительницу за то, что дети шумели. Но кто бы знал, что ситуация так круто повернется

Молодая девушка работала учительницей средних классов в школе. Благодаря тому, что с учениками сложились довольно дружеские отношения, они раз в месяц ездили в кинотеатр на какой-нибудь фильм. После очередного сеанса все вместе возвращались на автобусе, как вдруг какой-то мужчина решил испортить всем настроение. И кто бы знал, что защитить хрупкую учительницу смогут только дети.

Вот что рассказала героиня истории: «Когда мне был 21 год, я работала учителем. Нагрузка была относительно небольшая, но зарплата была фиксированная и не менялась даже после переработок. Денег не хватало: я оплачивала комнату в коммуналке и учебу в универе. Не знаю, как мне хватало на все сил и энергии, ведь я по ночам писала курсовые и дипломные работы, утром вела уроки, днем проверяла тетради и курировала театральный кружок. Скорее всего, мне повезло с классом — ребята были умные, веселые и активные. С ними день проходил легко».

У девушки и ребят сложились дружеские отношения, поэтому они даже придумали традицию — раз в месяц ходить в кино. Кинотеатр находился далеко, поэтому приходилось ездить на общественном транспорте. Как-то раз после просмотра фильма автор истории возвращалась со своей детской бригадой в автобусе. Ребятишки распределились по небольшим группам и начали делиться впечатлениями от фильма. Не сильно громко, но оживленно. И тут какой-то мужчина обратился к девушке: «Эй, ты, училка! А ну, угомони своих детей, ведь они орут на весь автобус!» Героиня истории встала на защиту своих подопечных и сказала, что ребята не кричат, а просто активно общаются, и кроме него никому не мешают и не нарушают порядок. В ответ последовало еще больше гнева и критики по поводу того, что учительница совсем не умеет воспитывать детей. Он упомянул, что его сын ходит по струнке и боится даже слово сказать.

Разумеется, хрупкой девушке стало страшно и за себя, и за детей, ведь агрессивно настроенный мужчина попросту был больше и сильнее. Конфликт явно набирал обороты, но никто из других пассажиров даже слова не сказал. На удивление учительницы, на помощь пришли как раз ее ребята. Один мальчик сказал: «Евгения Олеговна, а почему этот дядя так громко матерится на весь автобус? Разве так можно?» Другие дети подхватили мысль и тоже громко начали выдавать: «Почему он говорит, что нас плохо воспитывают? Вы же нас учили не ругаться по первому поводу, а культурно и вежливо попросить вести себя потише».

Девушка сказала, что он, по-видимому, устал и разозлился, и поэтому грубит незнакомым людям. В итоге мужчина не сказал ни слова и просто молча ехал до своей остановки. Героиня истории сказала, что после этого случая проработала в школе всего год, и сожалеет больше всего о том, что ей пришлось оставить такой замечательный и дружный класс. После публикации истории, многие люди стали поддерживать девушку и хвалить за то, что она очень хорошо влияет на своих подопечных.