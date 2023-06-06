Мы представили, кто мог бы сыграть в «Игре престолов», если бы сериал снимали сегодня

Сериал «Игра престолов» завоевал сердца зрителей по всему миру. Он же превратил не самых популярных актеров в настоящих любимчиков зрителей. С момента выхода первого сезона прошло уже 12 лет и мы решили задуматься о том, кто бы мог сыграть культовых персонажей сегодня, если бы вдруг сериал решили перезапустить.