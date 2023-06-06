Мы представили, кто мог бы сыграть в «Игре престолов», если бы сериал снимали сегодня
Сериал «Игра престолов» завоевал сердца зрителей по всему миру. Он же превратил не самых популярных актеров в настоящих любимчиков зрителей. С момента выхода первого сезона прошло уже 12 лет и мы решили задуматься о том, кто бы мог сыграть культовых персонажей сегодня, если бы вдруг сериал решили перезапустить.
Серсея Ланнистер — Кэтрин Зета-Джонс
Дейенерис Таргариен — Дженна Ортега
Джон Сноу — Тимоти Шаламе
Санса Старк — Сэди Синк
Петир Бейлиш — Эдди Редмэйн
Арья Старк — Дафни Кин
Теон Грейджой — Эйса Баттерфилд
Бриенна Тарт — Тильда Суинтон
Якен Хгар — Билл Скарсгард
Кейтилин Старк — Джессика Честейн
Сандор Клиган — Дэвид Харбор
Мелисандра — Карен Гиллан
Рамси Болтон — Том Холланд
Джоффри Баратеон — Роберт Паттинсон
Найдется у нас кое-что и для любителей мультфильмов. Так, совсем недавно искусственный интеллект пофантазировал на тему того, как бы выглядели мультгерои в человеческом обличии.
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