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Мы представили, кто мог бы сыграть в «Игре престолов», если бы сериал снимали сегодня

Народное творчество
-9-5

Сериал «Игра престолов» завоевал сердца зрителей по всему миру. Он же превратил не самых популярных актеров в настоящих любимчиков зрителей. С момента выхода первого сезона прошло уже 12 лет и мы решили задуматься о том, кто бы мог сыграть культовых персонажей сегодня, если бы вдруг сериал решили перезапустить.

Серсея Ланнистер — Кэтрин Зета-Джонс

Дейенерис Таргариен — Дженна Ортега

Джон Сноу — Тимоти Шаламе

Санса Старк — Сэди Синк

Петир Бейлиш — Эдди Редмэйн

Арья Старк — Дафни Кин

Теон Грейджой — Эйса Баттерфилд

Бриенна Тарт — Тильда Суинтон

Якен Хгар — Билл Скарсгард

Кейтилин Старк — Джессика Честейн

Сандор Клиган — Дэвид Харбор

Мелисандра — Карен Гиллан

Рамси Болтон — Том Холланд

Джоффри Баратеон — Роберт Паттинсон

Найдется у нас кое-что и для любителей мультфильмов. Так, совсем недавно искусственный интеллект пофантазировал на тему того, как бы выглядели мультгерои в человеческом обличии.

Фото на превью Game of Trones / HBO and co-producers, Game of Trones / HBO and co-producers
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-9-5
AdMe/Народное творчество/Мы представили, кто мог бы сыграть в «Игре престолов», если бы сериал снимали сегодня
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