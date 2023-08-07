AdMe
AdMe

Мы решили похулиганить и представили, как могли бы выглядеть свежие фильмы и сериалы, если бы в них сыграли другие актеры

Народное творчество
169219

Еще до премьеры «Барби» вокруг фильма разгорались споры. А все потому, что многих не устроил Райан Гослинг в роли Кена: мол, староват он для этого. Возмущались и по поводу Холли Бейли, которую некоторые никак не могли представить в роли Ариэль. И хотя мы с этими недовольными не согласны, нам стало любопытно, и мы решили посмотреть, как могли бы выглядеть герои фильмов и сериалов последних 2-3 лет, если бы в них сыграли совсем другие актеры.

Барби, «Барби» — Аня Тейлор-Джой


Кен, «Барби» — Тимоти Шаламе

Ариэль, «Русалочка» — Эмма Стоун

Йеннифэр, «Ведьмак» — Ева Грин

Княжна Цирилла, «Ведьмак» — Милли Олкок

Мэрилин Монро, «Блондинка» — Скарлетт Йоханссон

Королева Гудрун, «Варяг» — Сара Джессика Паркер

Ольга из Березового леса, «Варяг» — Эль Фаннинг

Cruella Круэлла, «Круэлла» — Марго Робби

Леди Лессо, «Школа добра и зла» — Хелена Бонем Картер


Таня Маккуойд, «Белый лотос» — Кейт Уинслет

Эмили, «Эмили в Париже» — Блейк Лайвли

Джон Уик, «Джон Уик 4» — Дэниэл Крэйг


Кстати о Дэниэле Крейге. Это сейчас он популярнейший актер, о котором слышали даже те, кто живет в самой глуши. Но его путь к успеху не был усыпан фиалками, и прежде чем он покорил Голливуд, ему пришлось через многое пройти.

Фото на превью The Northman / New Regency Productions and co-producers, Barbie / Warner Bros. and co-producers
19
169219
AdMe/Народное творчество/Мы решили похулиганить и представили, как могли бы выглядеть свежие фильмы и сериалы, если бы в них сыграли другие актеры
Поделиться этой статьёй