Мы решили похулиганить и представили, как могли бы выглядеть свежие фильмы и сериалы, если бы в них сыграли другие актеры
Еще до премьеры «Барби» вокруг фильма разгорались споры. А все потому, что многих не устроил Райан Гослинг в роли Кена: мол, староват он для этого. Возмущались и по поводу Холли Бейли, которую некоторые никак не могли представить в роли Ариэль. И хотя мы с этими недовольными не согласны, нам стало любопытно, и мы решили посмотреть, как могли бы выглядеть герои фильмов и сериалов последних 2-3 лет, если бы в них сыграли совсем другие актеры.
Барби, «Барби» — Аня Тейлор-Джой
Кен, «Барби» — Тимоти Шаламе
Ариэль, «Русалочка» — Эмма Стоун
Йеннифэр, «Ведьмак» — Ева Грин
Княжна Цирилла, «Ведьмак» — Милли Олкок
Мэрилин Монро, «Блондинка» — Скарлетт Йоханссон
Королева Гудрун, «Варяг» — Сара Джессика Паркер
Ольга из Березового леса, «Варяг» — Эль Фаннинг
Cruella Круэлла, «Круэлла» — Марго Робби
Леди Лессо, «Школа добра и зла» — Хелена Бонем Картер
Таня Маккуойд, «Белый лотос» — Кейт Уинслет
Эмили, «Эмили в Париже» — Блейк Лайвли
Джон Уик, «Джон Уик 4» — Дэниэл Крэйг
Кстати о Дэниэле Крейге. Это сейчас он популярнейший актер, о котором слышали даже те, кто живет в самой глуши. Но его путь к успеху не был усыпан фиалками, и прежде чем он покорил Голливуд, ему пришлось через многое пройти.
AdMe/Народное творчество/Мы решили похулиганить и представили, как могли бы выглядеть свежие фильмы и сериалы, если бы в них сыграли другие актеры
Поделиться этой статьёй