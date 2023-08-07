Мы решили похулиганить и представили, как могли бы выглядеть свежие фильмы и сериалы, если бы в них сыграли другие актеры

Еще до премьеры «Барби» вокруг фильма разгорались споры. А все потому, что многих не устроил Райан Гослинг в роли Кена: мол, староват он для этого. Возмущались и по поводу Холли Бейли, которую некоторые никак не могли представить в роли Ариэль. И хотя мы с этими недовольными не согласны, нам стало любопытно, и мы решили посмотреть, как могли бы выглядеть герои фильмов и сериалов последних 2-3 лет, если бы в них сыграли совсем другие актеры.