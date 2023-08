Мы решили похулиганить и представили, как могли бы выглядеть свежие фильмы и сериалы, если бы в них сыграли другие актеры

Кен, «Барби» — Тимоти Шаламе

Ариэль, «Русалочка» — Эмма Стоун

Йеннифэр, «Ведьмак» — Ева Грин

Княжна Цирилла, «Ведьмак» — Милли Олкок

Мэрилин Монро, «Блондинка» — Скарлетт Йоханссон

Королева Гудрун, «Варяг» — Сара Джессика Паркер

Ольга из Березового леса, «Варяг» — Эль Фаннинг

Cruella Круэлла, «Круэлла» — Марго Робби

Таня Маккуойд, «Белый лотос» — Кейт Уинслет

Эмили, «Эмили в Париже» — Блейк Лайвли

Фото на превью The Northman / New Regency Productions and co-producers