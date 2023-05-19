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Как бы выглядели культовые сериалы нашего детства и юности, если бы в них сыграли современные актеры

Народное творчество
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В последнее время киноделы все чаще переснимают культовые фильмы, сериалы и даже мультфильмы. И зрители не всегда в восторге от кастинга. Вот мы и решили пофантазировать и самим «подобрать» актеров, которые сейчас бы могли сыграть в любимых сериалах нашего детства и юности.

Рейчел Грин — Марго Робби («Друзья»)

Фиби Буффе — Леди Гага («Друзья»)

Джоуи Триббиани — Тимоти Шаламе («Друзья»)

Моника Геллер — Эмма Уотсон («Друзья»)

Кэри Брэдшоу — Блейк Лайвли («Секс в большом городе»)

Саманта Джонс — Скарлетт Йоханссон («Секс в большом городе»)

Пейдж Мэттьюз — Линдси Лохан («Зачарованные»)

Фиби Холливелл — Ана де Армас («Зачарованные»)

Баффи Саммерс — Софи Тернер («Баффи — истребительница вампиров»)

Сабрина Спеллман — Эль Фаннинг («Сабрина — маленькая ведьма»)

Специальный агент Дейл Купер — Роберт Паттинсон («Твин Пикс»)

Одри Хорн — Александра Даддарио («Твин Пикс»)

Дана Скалли — Сидни Суини («Секретные материалы»)

Фокс Малдер — Дэниэл Рэдклифф («Секретные материалы»)

Келли Тейлор — Дженнифер Лоуренс («Беверли-Хиллз 90210»)

Донна Мартин — Аня Тейлор-Джой («Беверли-Хиллз 90210»)

Бренда Уолш — Дакота Джонсон («Беверли-Хиллз 90210»)

Искусственный интеллект развивается просто стремительно. С его помощью можно визуализировать любую свою фантазию. Например, представить, как могли бы выглядеть представители древнейших народов.

Фото на превью Buffy the Vampire Slayer / 20th Century Fox Television and co-producers, Beverly Hills, 90210 / Spelling Television and co-producers
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AdMe/Народное творчество/Как бы выглядели культовые сериалы нашего детства и юности, если бы в них сыграли современные актеры
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