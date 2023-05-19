Как бы выглядели культовые сериалы нашего детства и юности, если бы в них сыграли современные актеры

В последнее время киноделы все чаще переснимают культовые фильмы, сериалы и даже мультфильмы. И зрители не всегда в восторге от кастинга. Вот мы и решили пофантазировать и самим «подобрать» актеров, которые сейчас бы могли сыграть в любимых сериалах нашего детства и юности.