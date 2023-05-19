Как бы выглядели культовые сериалы нашего детства и юности, если бы в них сыграли современные актеры
В последнее время киноделы все чаще переснимают культовые фильмы, сериалы и даже мультфильмы. И зрители не всегда в восторге от кастинга. Вот мы и решили пофантазировать и самим «подобрать» актеров, которые сейчас бы могли сыграть в любимых сериалах нашего детства и юности.
Рейчел Грин — Марго Робби («Друзья»)
Фиби Буффе — Леди Гага («Друзья»)
Джоуи Триббиани — Тимоти Шаламе («Друзья»)
Моника Геллер — Эмма Уотсон («Друзья»)
Кэри Брэдшоу — Блейк Лайвли («Секс в большом городе»)
Саманта Джонс — Скарлетт Йоханссон («Секс в большом городе»)
Пейдж Мэттьюз — Линдси Лохан («Зачарованные»)
Фиби Холливелл — Ана де Армас («Зачарованные»)
Баффи Саммерс — Софи Тернер («Баффи — истребительница вампиров»)
Сабрина Спеллман — Эль Фаннинг («Сабрина — маленькая ведьма»)
Специальный агент Дейл Купер — Роберт Паттинсон («Твин Пикс»)
Одри Хорн — Александра Даддарио («Твин Пикс»)
Дана Скалли — Сидни Суини («Секретные материалы»)
Фокс Малдер — Дэниэл Рэдклифф («Секретные материалы»)
Келли Тейлор — Дженнифер Лоуренс («Беверли-Хиллз 90210»)
Донна Мартин — Аня Тейлор-Джой («Беверли-Хиллз 90210»)
Бренда Уолш — Дакота Джонсон («Беверли-Хиллз 90210»)
Искусственный интеллект развивается просто стремительно. С его помощью можно визуализировать любую свою фантазию. Например, представить, как могли бы выглядеть представители древнейших народов.
AdMe/Народное творчество/Как бы выглядели культовые сериалы нашего детства и юности, если бы в них сыграли современные актеры
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