Мы собрали 18 невероятно бесящих фраз со всей сети, и что-то резко захотелось ведро ромашкового чая
Некоторые слова могут беспричинно бесить, и это абсолютно нормально. Может, вас выводят из себя уменьшительно-ласкательные «человечки» и «вопросики», а может, вы из тех, кто скрипит зубами, едва заслышав слово «вкусный» — в любом случае, вы такие не одни. Мы выяснили, какие фразы бесят пользователей сети, а заодно и свой список пополнили.
- Терпеть не могу, когда свое поведение оправдывают знаком зодиака, типа: «Ой, ну я типичная Дева». © glxnnmf / Reddit
- Да? А говоришь прямо как типичный Козерог. © Taymac070 / Reddit
- Вообще не люблю, когда к любой ерунде приплетают астрологию: «Я такой нервный в последнее время, это все ретроградный Меркурий». © Artistic-Rip8184 / Reddit
- Ага, это как мой бывший, который мне изменил и в свое оправдание сказал: «Ну, я просто Близнецы, что поделать». © Girlpunkbby / Reddit
- А меня выводит из себя фраза «Мне было сегодня лет, когда...» © Sternojourno / Reddit
- Знаете, какая фраза меня бесит всю жизнь и с самого детства сидит в голове? «Будь проще!». © p***ismylife / Twitter
- У меня есть дружбан, который, если не может помочь, то вместо «К моему сожалению» говорит: «К твоему сожалению». Например: «К твоему сожалению, не смогу помочь тебе перевезти шкаф». Бесит люто! И ведь вроде он и прав — это же мне надо, так что сожалеть об этом тоже мне. А с другой стороны, звучит как «Плевать мне на твои проблемы», что от друга обидно слышать. © CheTak / Pikabu
- Скорее всего, это со мной что-то не так, но я не люблю фразу «Приятного аппетита». Словно кто-то вторгается в мой процесс поедания пищи. Каждый раз, как слышу, хочется прикрыть тарелку рукой, чтобы никто вообще не видел, что я ем. © Dreator_ / Twitter
- Еще бесит обилие уменьшительно-ласкательных в речи взрослых женщин, которые занимаются всяким творчеством. «Доброго утречка, девчулечки, я к вам сегодня с новенькой открыточкой, на моей открыточке малипусенькие цветочечки, разноцветные бусиночки и нежнючая бумажулька». Тьфу. © dearNinel / Pikabu
- Раздражают слова «мамочки» и «папочки», в последнее время очень часто употребляемые в различных сообществах на детскую тему. Когда, блин, обычные родители — отцы, матери, — успели превратиться в ванильных мамочек и папочек? Ути-пути, брось бяку. © PJFry / Pikabu
- Недавно офигел, когда покупал чай. Продавец в магазине достал банку с чаем, протянул мне и сказал: «Прочтите этот аромат». Блин, «прочтите»! Я ему сказал: «Спасибо, но лучше я просто понюхаю». В общем, посмотрели мы друг на друга как на дураков, и каждый остался при своем. © leha19.82 / Pikabu
- Очень раздражает, когда на работе начинается вот это: «Мы тут как семья». © annievilla / Reddit
- Ага, а переводится эта фраза как «Вот тебе рабочая смена в новогоднюю ночь». © bkrugby78 / Reddit
- Вот это вот «Живу свою лучшую жизнь» — просто фу, блин. © Weedstu / Reddit
- А еще когда говорят «вкусный», но это относится не к еде, а к наряду, например, или выступлению. © user5043691 / Pikabu
- Бесят косметологи, которые занимаются «губками, глазками и бровками», а не губами, глазами и бровями. © dearNinel / Pikabu
- Самое противное — когда человек сперва говорит: «Без обид», а потом выдает какую-то обидную гадость. © Unknown author / Reddit
- О да, «без обид» — всегда верный знак, что сейчас тебе скажут что-то малоприятное. Уже смешно, когда слышу. © sayonara49 / Reddit
Когда все бесит, хочется, во-первых, высказаться, а во-вторых, получить поддержку. И, кажется, комментарии к этой статье — идеальное место и для того, и для другого. Или, например, вот к этой — тут пользователи сети поделились, какие ситуации доводят их до ручки.
AdMe/Народное творчество/Мы собрали 18 невероятно бесящих фраз со всей сети, и что-то резко захотелось ведро ромашкового чая
Поделиться этой статьёй