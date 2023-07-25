Мы собрали 18 невероятно бесящих фраз со всей сети, и что-то резко захотелось ведро ромашкового чая

Некоторые слова могут беспричинно бесить, и это абсолютно нормально. Может, вас выводят из себя уменьшительно-ласкательные «человечки» и «вопросики», а может, вы из тех, кто скрипит зубами, едва заслышав слово «вкусный» — в любом случае, вы такие не одни. Мы выяснили, какие фразы бесят пользователей сети, а заодно и свой список пополнили.