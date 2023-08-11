Жених пригрозил бросить невесту прямо перед свадьбой. И люди в сети его не осуждают

«После пяти лет отношений я сделал своей девушке предложение. Она была на седьмом небе от счастья и тут же начала планировать свадьбу». Казалось бы, молодоженов ждет светлое будущее, но тут невеста показала свое истинное лицо, и жених оказался настолько растерян, что обратился за помощью к пользователям соцсетей.



Герою этой истории 45 лет. От первого брака у него есть 11-летняя дочь, опеку с бывшей супругой заботливый отец разделил пополам. И вот, он снова влюбился и стал строить отношения. С самого начала новая пассия хорошо ладила с дочкой — к радости мужчины.

Услышав предложения руки и сердца, новоиспеченная невеста присмотрела ресторан и пригласила подруг на свадьбу. А дальше все обернулось странным образом. «Она сказала мне, что хочет пригласить свою племянницу в качестве цветочницы, — написал мужчина. — Я согласился, но поставил условие, мол, хочу, чтобы и моя дочка тоже была цветочницей». Невеста сначала решила что это шутка, а потом выдала: «Ей там не место».

Такое заявление повергло мужчину в шок: «Я разозлился и сказал, что моя дочь будет на нашей свадьбе. На что моя девушка заявила, мол, на свадьбе все должно быть так, как хочет невеста и она не желает видеть на своем торжестве мою дочь». Герой нашей истории за словом в карман не полез: «Если моей дочки не будет на свадьбе, то свадьбы может и не быть». Что было дальше, догадаться не сложно: «Мы поругались. Я ушел, хлопнув дверью, и повел дочь есть мороженое». Любящий отец добавил: «Дочка знает, что мы собираемся пожениться. Она сказала мне, что, какое бы платье ни выбрала моя невеста, она будет выглядеть чудесно. Эти слова разбили мое сердце».

А дальше мужчина сообщил благоверной, что временно поживет у друзей и все обдумает. Дальше вмешалась будущая теща. «Она сказала, что я был слишком резок, и что моей дочери не должно быть на свадьбе. И я был скотиной, когда заявил, что все отменю». Ситуация действительно аховая и мужчина спросил пользователей сети: «Я правда зашел слишком далеко, говоря, что все отменю? Или я просто хороший отец?» Подавляющее большинство людей встали на сторону жениха. К слову, первый комментарий набрал 46 тысяч лайков: Это большой красный флаг. Если она не хочет видеть свою падчерицу на свадьбе, то не ждите, что она примет вашу дочь в новую совместную жизнь. © 10×10Hag / Reddit

Я думаю, по умолчанию понятно, что дети жениха или невесты должны быть на свадьбе. Если у дочери нет проблем с поведением, то это не вы, а ваша невеста ведет себя неподобающе. © hannafrie / Reddit

Вот еще несколько комментариев: Боже, я могу понять, если невеста не хочет, чтобы девочка была цветочницей. Но говорить, чтобы ее вообще не было на свадьбе — это прямо злая мачеха из Диснея. Надеюсь, мужчина сделает правильный выбор. © PlasticPaulBunyan / Reddit

Вот в чем ужас ситуации. Он встречается с этой женщиной уже 5 лет. С тех пор как его дочери было 6. Невеста знакома с малышкой половину ее жизни. А теперь, после свадьбы невеста может «начать сначала», а девочка... жить с мамой, я полагаю? Я бы отменил свадьбу и разорвал отношения. © LeftCoast28 / Reddit

Вышла за своего мужа, когда его сыновьям было 7 и 9 лет. Мы с мужем дали клятвы, а затем мальчики произнесли семейные клятвы. Все четверо зажгли свечу единства. Я вышла замуж за семью, а не за мужчину. Беги от своей невесты, пока можешь. © Chance_Ad_8255 / Reddit