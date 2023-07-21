Невеста решила рискнуть и сама испекла свадебный торт. Результат оказался неоднозначным

Невеста решила не тратить огромные деньги на заказ у кондитера, а испечь свадебный торт собственными руками. Результат ей понравился, а вот пользователи в интернете до сих пор не пришли к единому мнению. Одни считают, что девушка круто сэкономила и вообще все правильно сделала, другие же проехались катком критики по ее творению.

Лаура Сакс — блогер. Когда молодой человек сделал ей предложение, девушка была так счастлива, что поделилась этим радостным моментом с пользователями TikTok. Получив положительный отклик от аудитории, она решила рассказать подписчикам историю их любви.



В социальных сетях девушка подробно показывала все этапы подготовки к свадьбе. Она хотела организовать красивое торжество, но при этом не потратить кучу денег. В своих видео Лаура показывала, как мастерила украшения для зала, букет невесты и другие мелочи для самого важного дня в жизни влюбленных.

Заказ свадебного торта у кондитера — удовольствие не из дешевых. Поэтому и в данном вопросе блогер решила действовать самостоятельно и испечь торт своими руками. Конечно же, снимая весь процесс на видео для подписчиков.

В ночь перед торжеством вместо того, чтобы лечь спать и набраться сил перед важным днем, Лаура украшала коржи разноцветной посыпкой. Результат превзошел ожидания невесты, она была очень довольна итогом своей авантюры.

Многие пользователи поддержали девушку, похвалили ее смекалку и любовь к экономии. Но нашлись и люди, которые не оценили кондитерские навыки девушки.

Вот некоторые мнения комментаторов: «Вы можете осуждать ее, но она только что сэкономила около $700»

«Гарантирую, что этот тортик гораздо вкуснее любого „профессионального“: сухого, плотного, перемазанного помадкой»

«Даже если это такой прикол, девушка подняла хороший вопрос. Почему чьи-то свадебные торты обязательно должны нравиться каким-то левым людям?»

«Это скорее именинный торт, но никак не свадебный!»

«Белая посыпка подошла бы лучше»

«Можно ведь было хотя бы посмотреть обучающие ролики в интернете»

«А мне нравится. Я тоже сама пекла свадебный торт. Это лучшее решение. Ваши гости останутся довольны»