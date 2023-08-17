Невеста спросила, как ей вести себя со свекровью. А люди дружно советуют отменить свадьбу

«Я скоро выхожу замуж и купила чудесное свадебное платье. А вчера пришла с работы пораньше и случилось кое-что ужасное». Девушка рассказала, с какой проблемой столкнулась во время подготовки к торжеству.

Надо отменить, что будущая свекровь выказывала большой интерес к свадебному платью девушки: «Она все время приставала ко мне с просьбой примерить платье, но я категорически отказывалась. Даже предложила мне деньги за примерку, но я сказала, что вопрос закрыт». Девушка удивлялась, почему свекровь так настаивала. Женщина отвечала, мол, это все просто из-за ее одержимости свадебными платьями.

«Вчера я пришла с работы пораньше и обнаружила дома своего жениха. Он взбесился, увидев меня, и попытался помешать мне войти в мою комнату. Закричал: „Нет, не входи в спальню!“ Еще он стал судорожно набирать кому-то текстовое сообщение по телефону, — рассказала девушка. — Я открыла дверь и была потрясена, увидев его мать, стоящую в моем свадебном платье. Я тут же вытащила телефон и сфотографировал ее».

Девушке, мягко говоря, очень не понравилось произошедшее: «Я сказала ей, что она должна заплатить мне за новое платье в течение трех дней, иначе я покажу фото всей семье».

Свекровь расплакалась и ушла. А жених наорал на возлюбленную, заявил, что та ведет себя, как маленькая и вообще слишком остро отреагировала: «Мама же просто хотела примерить платье, что тут такого?»

Девушка отказалась прощать свекровь: «Я считаю, что платье должно носить только невеста. Мне сейчас даже противно смотреть на него. И поэтому я считаю справедливым требование, чтобы свекровь заплатила за платье после того, как его испоганила».

Жених абсолютно не понял чувств своей девушки. " Он накричал на меня и сказал перестать обращаться с его мамой, словно она враг. Мы поссорились, и с тех пор он живет с мамой", — написала героиня истории. — Я чувствовал себя ужасно. Я потратила $ 3 тысячи на это платье, но теперь даже не могу смотреть на него. А мои родственники думают, что я обостряю ситуацию и рискую не только своими отношениями со свекровью, но и с женихом".