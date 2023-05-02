Женщина решила убедиться, что невестка достойна ее сыночка. Но не на ту напала

Девушка встречалась с парнем 3 года, и вот наконец-то они решили пожениться. На семейном ужине с родственниками молодого человека пара рассказала всем о своих планах, и тут сестра жениха спросила: «Так она будет сдавать тест?» Выяснилось, что в семье будущего мужа есть одна своеобразная традиция, которая стала большим и неприятным сюрпризом для невесты.

Вот как это описала сама героиня истории: «Традиция такая: свекровь устраивает испытания для будущей невестки, чтобы узнать, достаточно ли она хороша для ее мальчика. Тест включает в себя проверку на хозяйственность, чистоплотность, умение вкусно готовить и отсутствие плохих манер. Жены всех 3 братьев моего парня проходили этот тест. Сама мать семейства тоже когда-то подверглась похожему испытанию от своей свекрови, поэтому все считают эту традицию вполне нормальной и милой. Но не я».

Наличие этой традиции вскрыло и другие разногласия. Например, свекровь уверена, что хорошая жена должна быть домохозяйкой (как она сама и 3 другие ее невестки), ведь карьеристка не может быть достойной супругой для ее сыночка. А автор истории обожает свою работу, ненавидит домашние дела и не собирается менять первое на второе, чтобы угодить будущим родственникам. Жених же уверен, что девушка зря «лезет в бутылку» и обостряет конфликт, мол, надо просто пройти этот тест — и все: «Это же так забавно!» Но героиня истории считает иначе, поэтому она решила спросить совета в интернете: «Права ли я, что отказываюсь чтить семейную традицию жениха?» — и получила более 3,5 тыс. комментариев на этот счет.

Жених считает, что это забавная традиция? Ну пусть сам тогда пройдет аналогичный тест: покажет, как он умеет менять шины или масло в машине, устанавливать новый глушитель. Затем продемонстрирует свои способности в подъеме тяжестей и умении починить подтекающий кран. Ну и напоследок пусть докажет, что он зарабатывает достаточно денег, чтобы содержать семью. А ваш отец, братья и друзья-мужчины будут судить о его мужественности и решать, готов ли он быть «правильным» мужем. © miss_trixie / Reddit

Точно! У меня была похожая мысль. Надо сказать жениху: «Проверки? Круто! Начнем с такой: мужчины из моей семьи высадят тебя в лесу и ты останешься там один без ресурсов в нескольких днях ходьбы от цивилизации. Если выживешь и вернешься, они оценят твою находчивость, здоровье и способность добывать себе пищу. Удачи!» © concretism / Reddit

Бродить по лесу в поисках выхода — это вполне приятные выходные. Если вы действительно хотите проверить мужчину, заставьте его заниматься такими делами, как уход за детьми и уборка дома. © skendax / Reddit

Я думаю, что эта ситуация даже не звоночек в отношениях, а прямо-таки колокольный звон уже. Парень не защищает вас от своей семьи и оставляет в одиночку бороться с сексистскими замашками своей мамы. Он проваливает «тест на мужественность» прямо сейчас. И если жених немедленно не вмешается в ситуацию и не извинится перед вами за это фиаско со стороны своих родственников, то вряд ли он будет хорошим мужем. © rpsls / Reddit

Предложение пройти тест звучит унизительно. Если ваш парень считает, что вы достаточно хороши для него, вам не нужно доказывать свою правоту кому-либо еще. © LethargicActionHero / Reddit

Мой муж домохозяин, а я делаю по дому все «мужские» дела (кроме подъема тяжестей). Например, прошлым летом я построила настил для нашего бассейна, а муж очень помог мне, передавая пиломатериалы и держа доски, пока я их пилила. Он потрясающе готовит, гораздо лучше меня разбирается в детских вещах, подметает полы и гладит белье. Важно найти не кого-то, кто сможет пройти глупый тест на «традиции», а того, кто cможет быть хорошим партнером и дополнять вас во всех сферах жизни. © eveban / Reddit

Если вы и ваш парень оба трудитесь, значит, вы в равной степени отвечаете за работу по дому. Поэтому он тоже должен пройти тест на способность вести хозяйство. Ему будет не сложно — он же считает, что это забавно. Лучше на территории вашей семьи, чтобы она решила, достоин ли он вас. Может, тогда он поймет, что это не так весело, как кажется. © kraemoon / Reddit

Пойти на поводу у родственников мужа сейчас — значит, встать на скользкую дорожку. Потом парень скажет, что у них традиция такая, чтобы его мама жила у вас дома по 3 месяца. Дальше окажется, что у них традиция, чтобы свекровь переехала к вам на время после рождения детей, а вы бы выполняли все ее прихоти. Это никогда не кончится. © Derbyshirelass40 / Reddit

Это не просто какой-то «забавный тест» — он говорит многое о взглядах этой семейки. Мой бывший муж из такой же традиционной семьи. Мы обсуждали с ним, что я не брошу работу, что он будет помогать с детьми, домашними делами и т. д. И до свадьбы он уверял меня, что хочет более современных отношений, чем принято в его семье. Но это оказались просто слова. После свадьбы муж начал настаивать на том, чтобы я стала домохозяйкой, целыми днями готовила и драила жилье. Он просто вырос в такой семье и считал это нормальным. Мы развелись из-за этого. © HighOnCoffee19 / Reddit