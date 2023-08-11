Официантка заявила, что ее бесят родители с детьми в ресторанах, и получила море поддержки

Дети в ресторане — тема довольно щепетильная. С одной стороны, в ресторан приходят люди, которые хотят провести вечер в приятной обстановке. С другой — семьи с гиперактивными малютками, которых скотчем к стулу не приклеишь. Официантка с 10-летним стажем откровенно рассказала, почему всем будет лучше, если дети останутся дома.

«Представьте себе людей, которые хотят поужинать в уютной атмосфере. Возможно, они выбрали этот день не просто так, а отмечают годовщину или другое значимое событие. Мраморные столы, ненавязчивая музыка, приглушенный свет. Их уединение изредка нарушает только официант, подающий то или иное блюдо. Представили? И тут появляются они — семья, состоящая из мамы, папы и маленького ребенка, а лучше сразу двух».

Как только это происходит, на побегушках у семьи оказывается весь персонал: подать детское меню, принести детский стульчик, дать раскраски, подогреть бутылочку со смесью и так далее. Дальше события развиваются предсказуемо: влюбленная пара за соседним столиком слушает вопли, истерики, уклоняется от кусков еды и карандашей, которые кидает малолетнее чадо. А потом родители все-таки решают успокоить свое дитятко и используют единственное возможное средство: врубают мультики.



«Ну вы поняли. Атмосфера безнадежно испорчена. Вечер тоже», — резюмирует автор публикации.

Задача обслуживающего персонала — создать комфортные условия для всех гостей и не допустить ситуации, когда одна компания мешает отдыхать другим.



«Но разве какие-то ограничения остановят „яжематерей“, которые считают себя в праве выбрать любой стол, обязательно затащить туда же коляску, менять памперс у всех на виду?» А самый страшный сон любого официанта, со слов рассказчицы, это когда родители пришли отдыхать, а их чадо в это время носится с визгами, сбивая с ног персонал — так легко можно уронить горячее блюдо на ребенка.

«И ладно, если заведение зарекомендовало себя, как семейное, где иногда даже есть няни в детских комнатах. Но зачем переться с детьми в бары, требуя убавить „сатанинскую“ музыку? Зачем идти в рестораны с молекулярной кухней и просить отварить просто макароны с сыром, потому что ничего другое ребенок не ест? Почему бы элементарно не следить за своими отпрысками, а не спихивать их на персонал, который и так уже замаялся слушать визги то мелкой ребятни, то их родителей».

Автор поста надеется, что, прочитав этот крик души, кто-то из родителей задумается и станет чуть культурнее себя вести. В комментарии высказаться на эту тему тут же пришли другие интернет-пользователи, среди которых оказались мамочка и менеджер ресторана: Как мать двоих детей скажу: есть семейные и детские заведения, где детям будут рады и слова не скажут за беготню и нытье. И есть обычные заведения, куда, конечно, можно с детьми, но мне самой будет некомфортно кому-то мешать, а детей, как известно, на скотч к стулу не примотаешь. Выбираемся с детьми — идем в семейное кафе, выбираемся без детей — идем в обычное заведение. Неужели так сложно? © MariaKrass / Pikabu

Я работаю в солидном ресторане в центре города. Часто наблюдаю картину, когда дети просто «разносят» заведение. Все, что делают родители, это: «Не бегай, тебя сейчас тетя накажет». Одна ситуация просто вынесла мне мозг: персонал находится на входе, рядом веранда, на моих глазах мамочка со своей дочкой летит с нашей веранды со словами: «Не успеешь, да? Ну, давай прямо тут!» и сажает дочь на горшок. Знаете, кто оказался виноват? Сотрудники! Просто хамы — довели до слез мать тем, что попросили так не делать и покинуть заведение. Стоит добавить, что этот же ребенок на протяжении нескольких месяцев орал, кидался, рассыпал все, до чего дотягивался. © Zzoiina / Pikabu